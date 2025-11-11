Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

廣州長隆酒店優惠買2送2，人均低至$187.8！暢玩3大樂園、送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025

雙11優惠愈出愈到肉，KKday最新於11月11日凌晨12點釋出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店冬季優惠，買2大送2小之餘，又派高達$500優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年11月至2026年2月，12月6-8日學校假期及聖誕節均適用！作為中國首間以動物生態為題的廣州長隆酒店，住宿連三園門票扣減優惠碼後最平只需人均$187.8起，即睇優惠內容！

中國首間以動物生態為題酒店

廣州長隆酒店是中國首間以動物生態為題的酒店，酒店周邊種滿樹林，内部設計亦加入不少動物元素，其中動物島更飼養白虎及火烈鳥，可食住早餐睇動物，猶如置身於熱帶叢林之中。酒店一共有1,500間客房及套房，均設有落地玻璃窗，每款房種各有特色，如「狩獵房」以熱帶草原為題，部分傢俬更是以藤木製造，整體空間感十足！其他設施還有室外泳池、室內恆溫泳池、健身室、童趣樂園以及各類型的商場等，定能玩足兩日一夜。

廣州長隆酒店是中國首間以動物生態為題的酒店，酒店周邊種滿樹林。（相片來源：KKday）

内部設計亦加入不少動物元素，其中動物島更飼養白虎及火烈鳥，可食住早餐睇動物，猶如置身於熱帶叢林之中。（相片來源：KKday）

童趣樂園（相片來源：KKday）

廣州長隆酒店人均低至$187.8起

即日起KKday推出廣州長隆酒店住宿連門票套票買2大送2小優惠，每房每晚只需$1,251起，包2大2細的3大主題樂園門票，可無限暢玩動物世界、歡樂世界及飛鳥樂園，今年內預訂更送每單一個20吋行李箱及一張AIRSIM上網卡！以為這個人均$312.8起的價錢已經夠平，平台更同步推出兩大優惠碼：滿$800輸入優惠碼【CMHOTEL500】即減$500，無最低消費門檻輸入優惠碼【CMHOTEL111】即減$150，折後最平每晚只需$187.8起！不過Yahoo購物專員於下午2點睇過$500優惠碼經已派完，如今只剩下$150優惠碼，折後每晚$1,101起，人均$275.3，同樣抵住！

<享2兒童門票>2天1晚雙人無限暢玩3園（動物世界+歡樂世界+飛鳥樂園）套票

優惠價：$1,251/晚

SHOP NOW

狩獵房（相片來源：KKday）

