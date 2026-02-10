黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
農曆新年好去處｜廣州佛山純玩3天團優惠低至56折！4大樂園門票全包、體驗Barbie飛車、大馬戲表演
農曆新年將至，KKday推出廣州及佛山純玩3天團，專為親子設計，一個價錢已經重本包覽四大熱門樂園門票，由馬戲團睇到企鵝，再玩埋彩虹滑道。最貼心是安排連續兩晚入住同一間佛山酒店，不用每日執行李搬酒店，真正做到輕鬆純玩。現時團費低至6折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3，新年黃金檔期「手快有手慢無」，即睇必玩亮點！
全程包4大樂園門票
新年想近近地參加短線團放鬆一下！KKday的佛山加廣州純玩3天團，每日安排一個大型景點，重本全包4大樂園門票。行程首日到訪超大型主題樂園「長鹿休博園」，園內共有11大園區，有合家歡過山車、消防車滅火遊戲等機動遊戲，動物園區能近距離觀賞小朋友最喜歡的野生動物如企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎等，還可以欣賞地球村幻秀大馬戲表演。
暢玩盈香心動樂園：Barbie飛車／鹿鹿牧場
第二日前往熱門打卡景點佛山「盈香心動樂園」，包乘坐登山飛毯或登山木馬上山，體驗至潮彩虹「Barbie飛車」，全程近2公里叢林賽道，自由控制速度，十分過癮，還可在嶺南鹿鹿牧場親親水豚及鹿仔，以及大玩30多個機動遊戲等！
亞洲首席體驗式購物樂園
最後一日則前往被譽為亞洲首席體驗式購物樂園的「廣州正佳廣場」，到訪園區的「極地海洋世界」及「企鵝冰雪世界」，當中有兩大必看演出「遇見愛斯基摩」及企鵝見面會，是非常適合親子遊客人的景點，喜愛海洋生物的大人與小朋友絕不能錯過。如果對懷舊嶺南文化感興趣，一定會喜歡充滿傳統石橋、紅牆、白瓦，以及精美的雕刻的「嶺南新天地」，一踏入門口便有穿越時光的感覺，像是置身於古代嶺南的街道中，打卡一流。
團費低至56折 每日低至$346.3起！
這個旅行團安排方便家庭客人，連住兩晚佛山禦尚然酒店或同級，不用轉酒店；而且全程包5餐，嘗盡當地美食包括順德粥底火鍋宴、經典順德拆魚羹及鳳城三杯雞、簸箕上飯飯包餃掂宴，只有兩餐午餐需自費，一家大細盡興放聖誕假。團費現時低至56折優惠，成人只需$799起、小童不佔床$639起。提提大家，團費不包括服務費每人每日$80，3日$240，除開每日人均$346.3，完團前由領隊向團友收取。黃金檔期的團位一向搶手，記得盡早預留位置！
佛山﹒廣州純玩3天團｜打卡至新至潮彩虹「芭比飛車」｜包門票暢玩盈香心動樂園、正佳兩大景點極地海洋世界、企鵝冰雪世界、長鹿旅遊休博園｜連住2晚佛山酒店省心不用搬行李
價錢：成人$799起
（原價$1,428）、小童$639起 （原價$1,148）
保證成團：2026年2月14、18日
農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城
農曆新年將至，各位爸媽是不是開始頭痛帶小朋友去哪裡「放電」？想北上玩幾日，但發現單買樂園門票加起來價格不菲，又要煩惱交通接駁？KKday最近推出的「深圳東莞3天純玩親子團」絕對可以解決這兩大煩惱！行程專為親子設計，一個價錢已經重本包覽3大熱門樂園門票，由冰雪世界玩到野生動物園，再潛入海洋世界。3天行程還包含4大特色正餐以及2餐酒店自助早餐，最貼心是安排連續兩晚入住同一間酒店，不用每日收拾行李搬酒店，真正做到輕鬆純玩。新年黃金檔期團位一向搶手，記得提早為自己和小朋友預留一個「3天玩盡3大樂園」的假期吧！
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。