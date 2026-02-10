Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年好去處｜廣州佛山純玩3天團優惠低至56折！4大樂園門票全包、體驗Barbie飛車、大馬戲表演

農曆新年將至，KKday推出廣州及佛山純玩3天團，專為親子設計，一個價錢已經重本包覽四大熱門樂園門票，由馬戲團睇到企鵝，再玩埋彩虹滑道。最貼心是安排連續兩晚入住同一間佛山酒店，不用每日執行李搬酒店，真正做到輕鬆純玩。現時團費低至6折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3，新年黃金檔期「手快有手慢無」，即睇必玩亮點！

全程包4大樂園門票

新年想近近地參加短線團放鬆一下！KKday的佛山加廣州純玩3天團，每日安排一個大型景點，重本全包4大樂園門票。行程首日到訪超大型主題樂園「長鹿休博園」，園內共有11大園區，有合家歡過山車、消防車滅火遊戲等機動遊戲，動物園區能近距離觀賞小朋友最喜歡的野生動物如企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎等，還可以欣賞地球村幻秀大馬戲表演。

超大型主題樂園「長鹿休博園」，園內共有11大園區，動物園區能近距離觀賞小朋友最喜歡的野生動物如企鵝、長頸鹿、亞洲象、老虎等。（相片來源：KKday）

行程包地球村幻秀大馬戲表演。（相片來源：KKday）

暢玩盈香心動樂園：Barbie飛車／鹿鹿牧場

第二日前往熱門打卡景點佛山「盈香心動樂園」，包乘坐登山飛毯或登山木馬上山，體驗至潮彩虹「Barbie飛車」，全程近2公里叢林賽道，自由控制速度，十分過癮，還可在嶺南鹿鹿牧場親親水豚及鹿仔，以及大玩30多個機動遊戲等！

盈香心動樂園全新升級。（相片來源：KKday）

「Barbie飛車」全程近2公里叢林賽道，自由控制速度。（相片來源：KKday）

小奈良「鹿鹿牧場」親親小鹿。（相片來源：KKday）

亞洲首席體驗式購物樂園

最後一日則前往被譽為亞洲首席體驗式購物樂園的「廣州正佳廣場」，到訪園區的「極地海洋世界」及「企鵝冰雪世界」，當中有兩大必看演出「遇見愛斯基摩」及企鵝見面會，是非常適合親子遊客人的景點，喜愛海洋生物的大人與小朋友絕不能錯過。如果對懷舊嶺南文化感興趣，一定會喜歡充滿傳統石橋、紅牆、白瓦，以及精美的雕刻的「嶺南新天地」，一踏入門口便有穿越時光的感覺，像是置身於古代嶺南的街道中，打卡一流。

廣州正佳廣場的「極地海洋世界」是適合親子遊覽的水族館。（相片來源：KKday）

「企鵝冰雪世界」（相片來源：KKday）

團費低至56折 每日低至$346.3起！

這個旅行團安排方便家庭客人，連住兩晚佛山禦尚然酒店或同級，不用轉酒店；而且全程包5餐，嘗盡當地美食包括順德粥底火鍋宴、經典順德拆魚羹及鳳城三杯雞、簸箕上飯飯包餃掂宴，只有兩餐午餐需自費，一家大細盡興放聖誕假。團費現時低至56折優惠，成人只需$799起、小童不佔床$639起。提提大家，團費不包括服務費每人每日$80，3日$240，除開每日人均$346.3，完團前由領隊向團友收取。黃金檔期的團位一向搶手，記得盡早預留位置！

佛山﹒廣州純玩3天團｜打卡至新至潮彩虹「芭比飛車」｜包門票暢玩盈香心動樂園、正佳兩大景點極地海洋世界、企鵝冰雪世界、長鹿旅遊休博園｜連住2晚佛山酒店省心不用搬行李

價錢：成人$799起 （原價$1,428） 、小童$639起 （原價$1,148）

保證成團：2026年2月14、18日

SHOP NOW

