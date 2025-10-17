廣州秋季限定｜三角梅「花海瀑布」洗版小紅書！即睇直達彩虹橋打卡交通攻略

踏入秋季，各地陸續迎來不同花期和獨特景觀，距離香港一小時高鐵的廣州也不例外，街頭巷尾的三角梅正值盛開，為城市增添不少色彩。其中最吸睛的景點莫過於彩虹橋天橋，一整座橋被金黃色三角梅包圍，宛如一條「花海瀑布」，一出地鐵站便能看見，不只遊客，連本地人也紛紛前來打卡拍照朝聖。

距離香港一小時高鐵的廣州街頭巷尾的三角梅正值盛開，有意賞花的朋友不妨考慮一下。（琉璃海@小紅書）

三角梅瀑布洗版小紅書

作為廣州秋天最具代表性的花卉之一，色彩鮮艷的三角梅耐熱耐旱，花期長。在廣州一年通常會盛開兩次：一次在十月中下旬至十一月初，另一次則在翌年春季三月。秋冬正是三角梅最盛的季節，街道公園隨處可見其身影。廣州著名的賞梅地方一定是在「彩虹橋天橋」。天橋的三角梅順著欄桿傾瀉而下，形成一片獨特的黃色瀑布，無論站在橋上還是從下觀賞都能拍到不同角度的花景，美不勝收，難怪每逢開花都洗版小紅書。此外，大家還可以到赤崗天橋觀賞三角梅，經過這座橋還能看見廣州塔，晚上亮燈的高塔配上不同顏色的三角梅，與日光下看見的與別不同，別有一番風味。

廣州著名的賞梅地方一定是在「彩虹橋天橋」。(琉璃海@小紅書)

晚上亮燈的高塔配上不同顏色的三角梅，與日光下看見的與別不同，別有一番風味。(琉璃海@小紅書)

無論站在橋上還是從下觀賞都能拍到不同角度的花景，美不勝收。（好沙陳女士@小紅書)

赤崗天橋也是必去朝聖地。（達Hugo@小紅書）

彩虹橋天橋

地址：廣州市越秀區彩虹橋站F出口和G出口人行天橋（地圖按此）

交通方法：地鐵可乘8/11號線至彩虹橋站

赤崗天橋

地址：廣州海珠區赤崗路口公交站旁（地圖按此）

交通方法：地鐵8號線赤崗地鐵站C出口

廣州最大植物園玩足半日

不說不知，除了賞花和覓食外，廣州還有不少文化景點、自然公園與城市地標供遊客觀光。無論你喜歡歷史、人文還是戶外活動都能找到合適的好去處，賞完花不妨順便參觀以下景點吧。華南植物園是廣州最大的植物園之一，擁有溫室群、湖泊與多樣植物生態，秋季氣候宜人，適合親子同遊或喜歡自然的旅客。而位於白雲區的廣州雕塑公園同樣值得到訪，這座公園融合雕塑藝術與自然景觀，園內設有步道與大型雕塑裝置，秋日午後買杯咖啡在園內慢慢散步也是不錯的選擇。

秋天到訪天氣剛好。（金絲大環刀@小紅書）

華南植物園是廣州最大的植物園之一。（金絲大環刀@小紅書）

這座公園融合雕塑藝術與自然景觀。（Mira的風景冊@小紅書）

秋日午後買杯咖啡在園內慢慢散步也是不錯的選擇。（Mira的風景冊@小紅書）

華南國家植物園

地址：天河區天源路1190號（地圖按此）

交通方法：廣州地鐵植物園A出口

門票：20元人民幣（溫室另加50元人民幣）

開放時間：7:30am-5:30pm

廣州雕塑公園

地址：白雲區下塘西路545號( 地圖按此)

交通方法：地鐵11號線中醫學院站C口右轉步行5分鐘

開放時間：6am-10pm

