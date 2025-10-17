天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
廣州秋季限定｜三角梅「花海瀑布」洗版小紅書！即睇直達彩虹橋打卡交通攻略
踏入秋季，各地陸續迎來不同花期和獨特景觀，距離香港一小時高鐵的廣州也不例外，街頭巷尾的三角梅正值盛開，為城市增添不少色彩。其中最吸睛的景點莫過於彩虹橋天橋，一整座橋被金黃色三角梅包圍，宛如一條「花海瀑布」，一出地鐵站便能看見，不只遊客，連本地人也紛紛前來打卡拍照朝聖。
三角梅瀑布洗版小紅書
作為廣州秋天最具代表性的花卉之一，色彩鮮艷的三角梅耐熱耐旱，花期長。在廣州一年通常會盛開兩次：一次在十月中下旬至十一月初，另一次則在翌年春季三月。秋冬正是三角梅最盛的季節，街道公園隨處可見其身影。廣州著名的賞梅地方一定是在「彩虹橋天橋」。天橋的三角梅順著欄桿傾瀉而下，形成一片獨特的黃色瀑布，無論站在橋上還是從下觀賞都能拍到不同角度的花景，美不勝收，難怪每逢開花都洗版小紅書。此外，大家還可以到赤崗天橋觀賞三角梅，經過這座橋還能看見廣州塔，晚上亮燈的高塔配上不同顏色的三角梅，與日光下看見的與別不同，別有一番風味。
彩虹橋天橋
地址：廣州市越秀區彩虹橋站F出口和G出口人行天橋（地圖按此）
交通方法：地鐵可乘8/11號線至彩虹橋站
赤崗天橋
地址：廣州海珠區赤崗路口公交站旁（地圖按此）
交通方法：地鐵8號線赤崗地鐵站C出口
廣州最大植物園玩足半日
不說不知，除了賞花和覓食外，廣州還有不少文化景點、自然公園與城市地標供遊客觀光。無論你喜歡歷史、人文還是戶外活動都能找到合適的好去處，賞完花不妨順便參觀以下景點吧。華南植物園是廣州最大的植物園之一，擁有溫室群、湖泊與多樣植物生態，秋季氣候宜人，適合親子同遊或喜歡自然的旅客。而位於白雲區的廣州雕塑公園同樣值得到訪，這座公園融合雕塑藝術與自然景觀，園內設有步道與大型雕塑裝置，秋日午後買杯咖啡在園內慢慢散步也是不錯的選擇。
華南國家植物園
地址：天河區天源路1190號（地圖按此）
交通方法：廣州地鐵植物園A出口
門票：20元人民幣（溫室另加50元人民幣）
開放時間：7:30am-5:30pm
廣州雕塑公園
地址：白雲區下塘西路545號( 地圖按此)
交通方法：地鐵11號線中醫學院站C口右轉步行5分鐘
開放時間：6am-10pm
更多相關文章︰
香港上廣州5大交通方法！按景點區揀交通 車票最平$87.2起／高鐵速度可媲美飛機｜廣州交通
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜這樣訂享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票！即睇平住酒店攻略
北上旅行團｜廣州2天團推介、人均$545起兼送上網卡！入住雲頂懸居別墅 遊人氣打卡點山谷旅遊度假區、百花古寺
廣州酒店優惠｜廣州森林海温泉度假酒店優惠低至65折、人均$476起！獨立溫泉樹屋、任玩水上樂園、海上花火大會
廣州好去處｜小型飛機飛行駕駛體驗$424起 專業機長一對一帶領、新手可上課
廣州交通｜廣州直升機直達香港機場只需26分鐘！料最快今年年中啟航
廣州酒店優惠｜全球最高瑰麗酒店優惠、人均低至$908.7起！1晚套房連下午茶/晚餐
廣州熱雪奇蹟優惠買1送1、人均$96滑雪3小時！包滑雪服、滑雪鞋、頭盔和滑雪板｜廣州滑雪場
廣州好去處5大推介｜最新紅磚白牆人民藝術中心/廣州塔日落摩天輪/動漫館睇多啦A夢！深中通道南沙線開通、往返深圳廣州只需20分鐘
廣州美食｜地膽推介老城區10大老字號美食 本地人由小吃到大真正老廣州味道！神級蒜香雞翼、米芝蓮粥店、街坊大讚住家菜
潮汕旅遊攻略｜高鐵交通住宿全指南：2.5小時直達、搶車票秘技、酒店民宿點揀好？
其他人也在看
長者優惠2025｜早場戲票$20起、來回機票連行李低至$120、酒店自助餐$188！一文睇清更多優惠
長者生活上想省錢，一定要懂得善用優惠。除了列入社署長者咭計劃的商戶優惠，其實坊間亦有不同商戶為老友記提供折扣，好讓他們能以更相宜的價錢享受生活及服務。現時60歲以上人士去本港各大戲院可享長場首場電影優惠低至$20、香港快運HK Express連20KG行李來回機票低至$120、海洋公園/香港迪士尼一日門票$100等，更多生活優惠即睇內文！YAHOO著數 ・ 21 小時前
國際競爭｜中國多家航空公司發聲 促美放寬俄空域禁飛 聯合航空要求擴至國泰
美國政府近期提出航空管制新規，要求中國航空公司往返中美航班不得飛越俄羅斯領空，此舉引發中國航空業強烈反彈。據悉，這項禁令最快可能於11月實施，將直接影響中國國際航空（0753）、東方航空（0670）及南方航空（1055）等主要航空公司。東航估算，繞行俄羅斯將使飛行時間增加2至3小時，不僅大幅提升燃油成本，更可能導致旅客錯過轉機航班。南航更預測，年底旅遊旺季期間至少2,800名旅客行程將受影響。BossMind ・ 1 天前
珠海好去處｜「東方小塞班」東澳島行程推介！凱悅旗下懸崖酒店開業、波光粼粼果凍海、風車山看絕景 附交通方法
珠海東澳島為珠海市的外島，從珠海橫琴碼頭、香洲港碼頭或深圳蛇口港出發，乘船約40至70分鐘就可到達。島上以清澈海水、豐富海洋生態、自然風光及人文歷史遺跡而聞名，令東澳島有「植物王國」，甚至是「東方小塞班」的美譽，吸引眾多遊客前來探索！今次Yahoo Travel精選珠海東澳島行程景點推介，主打悠閒放鬆，不建議將行程排得滿滿呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
加拿大黃刀鎮玻璃帳篷睇夢幻極光！限時89折優惠 包3晚極光導賞、1日黃刀鎮觀光！可3日前免費取消
加拿大黃刀鎮是世界少數能穩定觀賞極光的地點之一，更被NASA評為最適合欣賞北極光的地方。這趟四天三夜的旅程，將在玻璃帳篷中靜候天際綻放的光芒，三晚由導遊帶到極光熱點，而且抵達黃刀鎮機場開始，無論是前往飯店或參加活動，均設有接送服務。現在預訂，更可享限時89折優惠，人均約$2,150起，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
Trip.com於10月13至17日舉行「8周年狂歡」活動，一連串旅遊優惠包括一口價來回機票、 一口價酒店、門票及體驗快閃優惠、信用卡優惠代碼等，當中10月16日晚上推出$588起東京經濟艙來回機票，旅遊日期到下年1月31日，換言之好大機會紅葉季、聖誕、跨年等檔期都適用，打算返鄉下的各位記得留意！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店低至65折！人均$435.3起 包自助晚餐／嘉賓軒行政禮遇、滑冰場門票｜深圳酒店
雙11優惠提前開跑！北上平住五星級酒店，不妨預訂深圳君悅酒店～Yahoo購物專員發現住宿套票優惠低至65折、人均$435.3起住君悦客房1晚，不但包雙人自助晚餐／嘉賓軒禮遇：嘆盡勻早餐、飲品、嘉賓軒自助餐，還送人民幣200元水療代金券、雙人深圳萬象城滑冰場冰票等。此優惠價適用於星期五六日，啱晒香港人weekend北上住一晚，立即安排行程吧！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
北海道星野TOMAMU度假村冬季優惠！2晚或以上低至52折 大玩Ice Village/霧冰平台/滑雪場
每年冬季，不少旅客都會專程到北海道滑雪度假，當中人氣的星野TOMAMU度假村將於今年12月1日起推出一系列冬季活動，包括Ice Village、霧冰平台以及擁有29條滑雪道的滑雪場等，現時透過KKday預訂可享低至52折優惠，入住Tomamu The Tower兩晚或以上最平人均$652起，再送AIRSIM無國界上網卡，今個冬季計劃去北海道的各位，立即睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
探索熊本自駕秘境！6個隱藏版絕美景點這樣玩
熊本的獨特風景，總是能在旅人心中留下深刻難忘的回憶，告訴你6個隱藏版熊本秘境，輕鬆自駕，自由探索熊本的絕美景點，用快門記錄下幸福的每個瞬間吧！欣傳媒 ・ 2 小時前
美國擬禁美中航班飛越俄羅斯 聯合航空倡擴至國泰 6間中國航企聯署反對禁令｜Yahoo
6 間內地航空公司向美國運輸部發聯署信，反對美中航班不得飛越俄羅斯領空的計劃，指有關措施將會延長航班時間、提高票價，甚至可能影響部分航線。另外，美國聯合航空則呼籲將禁令擴展至國泰航空以及其他以香港作為基地的航空公司《Yahoo 新聞》已經向國泰查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 1 天前
攜程(09961)及Google發佈旅遊報告 社交媒體正帶動旅遊相關預訂
攜程集團(09961)及 Google(谷歌)共同發佈全球消費者報告，透過結合攜程的全球預訂資料及數據，以及 Google 的研究和搜尋洞察，報告揭示旅客如何通過文化、社區及科技尋求更深層次的目的和更豐富的聯繫，於2026年及往後時間打造以體驗為核心的旅程。社交媒體正在帶動旅遊相關的預訂，在香港，超過71%的旅客經常或有時觀看旅遊直播。部分市場中，超過40%至76%的觀眾表示很可能透過直播中的連結直接預訂旅遊。 旅客越來越渴望帶有深層探索意味的文化體驗。在香港地區，「日本自駕遊」的搜尋量在2025年上半年增長了60%，突顯香港旅客對駕車探索日本鄉村和獨特地區的興趣和需求。 以身心健康為主的旅遊演變為結合體力挑戰與放鬆享受。香港至深圳的水療一日遊同樣越來越受歡迎，2025年上半年的預訂量亦按年增加80%。同時，「首爾醫美」的搜尋量亦有60%的增長，當中新加坡、香港及菲律賓旅客都對韓國醫美旅遊有濃厚興趣。隨著消費者對使用科技來規劃旅遊的信心提升，人工智能等科技成為旅遊的得力助手。「協助我計劃行程」的搜索量按年增長達到190%。在香港，70%的旅客都注意到搜尋結果中的AI摘要，並認為提供的資infocast ・ 19 小時前
旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里十大旅遊體驗part2
古老的埃及神殿、世界最古老的餐廳、目不暇給的佛朗明哥舞，還有華麗的紫羅蘭花糖伴手禮，馬德里還有更多精彩的旅遊體驗值得探索，跟著三小二鳥的腳步，一起開箱必買必吃的馬德里精選之旅！欣傳媒 ・ 1 天前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 17 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 21 小時前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 7 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 22 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 23 小時前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 1 小時前