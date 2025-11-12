廣州酒店優惠｜廣州融創施柏閣酒店人均$293！星期六日/除夕不加價 包早餐、融創樂園門票｜KKday雙11優惠2025

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
廣州融創文旅城集齊大型機動遊戲樂園、室內滑雪場、水上樂園、兒童天地及商場，是廣州熱門親子遊景點！園內有3間主題酒店，其中廣州融創施柏閣酒店正進行雙11優惠，每房每晚只需$666，包雙人自助早餐及雙人融創樂園門票，再用上雙11限定88折優惠碼，折後人均$293，折上折後優惠低至34折，相當抵住！
人均$293星期六日/除夕不加價
今次KKday推出廣州融創施柏閣酒店雙11優惠，入住高級城景或湖景雙床房，包雙人自助早餐及雙人融創樂園門票，原價$1,746，折後只需$666，再用上KKday app限定的88折優惠碼【KKDBD88】，折後每晚$586、人均$293，入住日期至下年2月28日，星期六及日都無加價，惟大事節日如聖誕節及農曆新年則不適用，唯獨12月31日除夕可以入住，還未諗到倒數好去處的話，可以諗諗！
【KKday獨家優惠｜11.11週年限定】高級城景/湖景雙床房+雙人自助早餐+雙人融創樂園
優惠價：每晚$666
（原價$1,746），輸入優惠碼【KKDBD88】額外享88折，折後每晚$586，人均$293
行路到融創樂園/廣州熱雪奇蹟/融創水世界
廣州融創施柏閣酒店以嶺南民國時期的民居為設計基調，融合現代西方美學，約有300多間房間及套房，網民大讚房間整潔，冷氣充足，部份房間設有露台可欣賞到湖景，景色優美恬靜，令人心曠神怡。最正是步行到融創樂園、融創水世界、廣州熱雪奇蹟等各景點只需10分鐘路程，方便一眾住客玩樂！
廣州融創施柏閣酒店
地址：廣州市花都區鳳凰北路73號（地圖按此）
交通：乘搭環島中港通巴士，於花都新世紀酒店下車，轉乘的士約15分鐘即達
