Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

廣州長隆野生動物世界／歡樂世界／國際大馬戲半價優惠｜人均低至$135！睇盡逾500種珍稀瀕危動物＋首屈一指馬戲團表演

廣州長隆度假區是香港家庭的熱門好去處，特別是喜歡野生動物的親子客，因為廣州長隆野生動物世界可以看到全世界逾500種珍稀瀕危動物，規模相當大！加上度假區內還有全世界最大馬戲表演場館的國際大馬戲、華南地區最大主題公園之一的歡樂世界，以及夏天限定的長隆水上樂園，要遊勻全個度假區都要花上兩三日～

Trip.com現時推出半價門票優惠，到廣州長隆野生動物世界、歡樂世界、國際大馬戲，每人門票低至$145.4，雙人票人均更平、只要$135，十分抵玩，即睇更多門票優惠詳情！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

Trip.com將於2026年1月31日早上11時推出廣州長隆樂園門票優惠，長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、長隆國際大馬戲統統半價，人均最平$135就有交易！（圖片來源：Trip.com截圖）

廣州長隆門票半價優惠低至$135

Trip.com將於2026年1月31日早上11時推出廣州長隆樂園門票優惠，長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、長隆國際大馬戲統統半價，人均最平$135就有交易！長隆野生動物世界及長隆歡樂世界設有一位成人、雙人門票，野生動物世界每位成人$200.4、雙人$380，而長隆歡樂世界每位成人$145.4、雙人$270。至於廣州長隆國際大馬戲就分一位成人、家庭門票，每位成人$257，2大1小家庭票$608。特別一提，每位持票成人可以帶同一位入園當日年齡未滿3歲、或身高未達1.0米的兒童，滿3歲或身高超過1米的小朋友就要額外買兒童票入場。

長隆野生動物世界

價錢：成人$200.4 （原價$402） ；雙人$380 （原價$760） ，人均$190

優惠推出日期時間：2026年1月31日早上11時

SHOP NOW

長隆歡樂世界

價錢：成人$145.4 （原價$290） ；雙人$270 （原價$540） ，人均$135

優惠推出日期時間：2026年1月31日上午11時

SHOP NOW

廣州長隆國際大馬戲

價錢：成人$257 （原價$515） ；2大1小家庭票$608 （原價$1,372） ，人均$202.7

優惠推出日期時間：2026年1月31日上午11時

SHOP NOW

廣州長隆野生動物世界｜近距離觀賞近2萬隻野生動物

長隆野生動物世界是國內首批國家5A級旅遊景區，亦號稱亞洲規模最大規模的私立動物園，園區佔地約800公頃，現存超過500種、近2萬隻野生動物，包括熊貓、樹熊、獅子、老虎及大象等。園內分成「乘車／自駕車遊覽區」及「步行遊覽區」2大區域，遊客更可以駕車入園近距離觀賞動物，喜歡動物的大人與小朋友都不可錯過。

長隆野生動物園

門票參考價錢：成人$321起，小童及長者$232起

Trip.com預訂長隆野生動物園 KKday預訂長隆野生動物園 Klook預訂長隆野生動物園

長隆野生動物世界是國內首批國家5A級旅遊景區，亦號稱亞洲規模最大規模的私立動物園。（圖片來源：Trip.com）

廣州長隆歡樂世界｜逾70款刺激遊戲設施：健力士世界紀錄十環過山車、垂直過山車

廣州長隆歡樂世界是全國第四大主題樂園，是華南地區最大的主題公園之一，開業已超過十多年，擁有超過70款各式各樣的刺激遊戲設施，包括超刺激的垂直過山車、打破健力士世界紀錄的十環過山車，連續10次空中轉圈，挑戰大家的膽量！

廣州長隆歡樂世界

門票參考價錢：成人$274起，小童及長者$193起

KKday預訂長隆歡樂世界 Trip.com預訂長隆歡樂世界 Klook預訂長隆歡樂世界

廣州長隆歡樂世界是全國第四大主題樂園，是華南地區最大的主題公園之一。（圖片來源：Trip.com）

廣州長隆歡樂世界有超過70款各式各樣的刺激遊戲設施！（圖片來源：Trip.com）

廣州長隆國際大馬戲｜國內外首屈一指馬戲品牌

長隆國際大馬戲是廣州長隆歡樂世界的重點項目之一，也是必睇節目！它創立於2000年，是全世界最大的馬戲表演場館，雲集世界各地的馬戲表演高手，加上不停創作更加精彩的劇目及挑戰難度，故在國際馬戲界享負盛名。熱門劇目包括有「環球飛車」，9位來自美洲的勇士，駕駛著他們的摩托飛車在空中表演一場風馳電掣般的追逐；「魔幻火輪」6位來自哥倫比亞的狂人更強大的演員陣容，更豪華的魔輪道具，更驚險刺激的表演形式，令觀眾尖叫連連！

廣州長隆國際大馬戲

門票參考價錢：成人$358起，小童及長者$258起；2大1小家庭票$967起

KKday預訂長隆國際大馬戲 Trip.com預訂長隆國際大馬戲 Klook預訂長隆國際大馬戲

長隆國際大馬戲是廣州長隆歡樂世界的重點項目之一，也是必睇節目！（圖片來源：長隆國際大馬戲）

熱門劇目有「環球飛車」。（圖片來源：長隆國際大馬戲）

更多相關文章：

香港上廣州5大交通方法！按景點區揀交通 車票最平$87.2起／高鐵速度可媲美飛機｜廣州交通

廣州長隆熊貓酒店送20吋行李箱優惠｜人均$237.5起！玩盡動物世界／歡樂世界／飛島樂園＋送上網卡

廣州長隆酒店優惠人均低至$479起！KKday＋Klook多款折扣 優惠碼減最多$180＋送高鐵交通律貼/上網卡/早餐

長隆三大園區大比拼！清遠長隆vs珠海長隆vs廣州長隆 一文睇清設施+酒店+園區特色

廣州好去處｜廣州長隆水上樂園盛大開園 三大全新極速嬉水設施、水上超級電音節 成人門票$105起