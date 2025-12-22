宏福苑五級火｜情緒支援熱線
廣志超強！《野原廣志午餐的流派》制霸Niconico包辦評論排行前五名
由《蠟筆小新》官方衍生漫畫《野原廣志午餐的流派》改編動畫，正式在今年 10 月播出，由於作為主角的「野原廣志」畫風和原作差異巨大，表情看上去十分詭異而爆紅，各種趣味的台詞被解讀為「廣志其實是殺手」、「幻想自己是廣志的陌生人」。而年末隨著日本知名影音平台 Niconico 回顧數據推出，《野原廣志午餐的流派》也展現出了驚人的霸榜高人氣。
2025 Niconico 年度排行榜中，《野原廣志午餐的流派》在「留言人數」的排行榜展現了壓倒性的人氣，竟然一口氣包辦了該榜單的第一名到第五名。這部原本主打廣志享用午餐的動畫，意外擊敗了眾多主流熱門新番，成為該平台上討論度最高的作品。Niconico 官方還引用了野原廣志劇中非常著名的台詞：「這感覺，彷彿來到了遊樂園。」
而這作品之所以能引發如此巨大的迴響，主要原因是在於其獨特的作畫風格，被大量網友進行二創與惡搞。網路上出現了許多將《野原廣志午餐的流派》OP 配上《咒術迴戰》主題曲「迴迴奇譚」的影片，被網友笑稱毫無違和感的「領域展開」；也有人將其剪輯成宛如「殺手傳說」般的肅殺氛圍。這些充滿創意的惡搞影片在社群媒體上瘋傳，吸引了大量觀眾前往原影片「朝聖」並跟風留下吐槽彈幕。
