廣播道地盤鐵籠高處下墜兩名工人受傷 其中一人昏迷送院

【Now新聞台】九龍塘一個地盤有鐵籠在高處下墜，兩名地盤工人受傷，其中一人昏迷。

現場是廣播道79號一個建築地盤，警方下午一時許接報，兩名工人在地盤高處吊運貨物進入鐵籠時，乘坐的鐵籠突然下墜，在離地約兩米位置停下；兩人受傷被困籠內，其中一人腳部骨折昏迷。

消防到場將他們救出，由救護車送院治理，警方正調查意外原因。

#要聞