靜岡縣警過失傷害連環警報！ 廣末45歲狂飆185公里內幕！

掛川隧道內的吉普車失控

哎喲，日本女星廣末涼子這回可真撞出大新聞！4月7日下午6點50分許，靜岡縣掛川市北行的新東名高速公路隧道內，她的吉普車疑似以時速逼近185公里狂飆，追撞前方大型卡車，

車內一名男性乘客受傷送醫。靜岡縣警調查後，廣末涼子因涉嫌過失傷害被捕，後釋放等待檢方移送。朝日新聞報導，這案子從車禍變刑事，廣末經紀公司低調應對，

粉絲心疼直呼「涼子加油」。小編刷到現場照片時心想，這不就是「女星版速度與激情」的續集嗎？來，咱們邊喝咖啡邊扒這樁隧道危機，保證不緊張，只添點意外小八卦～🚗

時速185公里的調查焦點

警方調查顯示，廣末涼子的吉普車在隧道內加速超車，時速從160公里竄到185公里，撞上卡車後車頭嚴重損毀，乘客手臂骨折縫針。靜岡縣警交通課透露，廣末當時開車，乘客是友人，

事故後她協助救護卻因情緒激動推撞護士，涉嫌襲擊被捕，16日釋放。產經新聞報導，廣末45歲，事業高峰期拍廣告演劇，家庭生活穩定，這意外讓她暫停工作。

網友在X調侃：「廣末狂飆185，女星版賽車手？」這種焦點，這時速總讓人脊背發涼。⚡

TBS節目「165公里」梗的尷尬道歉

TBS電視台11月11日播《ALL STAR後夜祭’25秋》，主持人出題「誰沒有165公里紀錄？」，選項有大谷翔平佐佐木朗希伊良部秀輝，竟加廣末涼子！

解答公布伊良部秀輝，主持人補「廣末吉普車165公里車禍」，笑聲四起。廣末經紀公司抗議「調查中勿炒作」，TBS官網道歉「表達遺憾」。

每日新聞報導，這梗源自舊聞，廣末粉絲怒「不尊重」，TBS稱「無意傷害」。網友在PTT八卦板po：「TBS梗王，廣末165公里笑死。」

香港LIHKG笑說：「女星賽車梗，日本節目太會。」這種尷尬，這道歉總讓人覺得綜藝永遠是雷區。📺

網友的意外與調侃潮

事件發酵，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「廣末隧道185公里，TBS 165梗道歉！」香港讀者笑：「女星狂飆，賽車手轉型？」有人怒：「調查中別炒，尊重！」；

有人萌：「廣末吉普車，速度女神。」每日新聞預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「廣末會不會復出賽車？」這種潮，這意外總讓人邊笑邊嘆：女星生活，永遠焦點。🍉

