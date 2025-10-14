不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
廣末涼子車禍梗上綜藝大爆！TBS笑話背後的經紀公司怒火內幕！
車禍新聞變綜藝梗
哎喲，日本女星廣末涼子這波車禍，本來就夠鬧騰，誰知還被TBS拉進綜藝當笑料！😅 2025年4月，她開吉普車時速165km撞上護理車，送醫後涉嫌傷害護理師，藥檢陰性後獲釋，
但缺席3個公開活動，新廣告下架，粉絲擔心她生病。Sankei新聞報導，她與阿根廷男友Gonzalo Cuello的愛巢被搜，違禁物品曝光，緋聞女王又添一筆。
結果10月4日TBS《ALL STAR後夜祭’25秋》播出，主持人拿她當問答題：「誰沒開過165km？」選項有大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝和廣末，現場笑翻。這種新聞變梗，也太會玩了吧？
節目笑點的火上澆油
節目裡，主持人補刀：「報導說廣末小姐開吉普車165km撞車！」觀眾笑聲不斷，MC還調侃「這速度，追星都追不上」。😏
NHK報導，這題目基於4月事件，廣末當時撞上護理車，護理師輕傷，她被捕後獲釋，但經紀公司抗議「調查中拿來開玩笑，損害名譽」。
廣末過去緋聞多，2000年與已婚男友興奮劑案被搜屋清白，2014年閃婚3個月家暴離婚，這波讓她像從雲端摔谷底。節目播出後，網友分成兩派，有人笑「綜藝本該鬧」，有人怒「太不尊重」。
經紀公司的嚴正反擊
經紀公司火速出聲，批TBS「極不適切」，強調事故調查中，「未確認事件當笑料，嚴重傷害本人及相關人士」。😠 Asahi報導，廣末缺席品牌大使，7月新廣告下架，
男友Gonzalo不在身邊，引猜測她身心俱疲。公司要求TBS道歉，粉絲在X#廣末涼子熱議：「保護女王！」這反擊，從靜默到怒吼，也太及時。
TBS的尷尬道歉秀
TBS扛不住壓力，10月9日官網低頭：「10月4日節目以廣末涼子女士交通事故為問答題，是極不適切行為，對廣末女士及相關人士造成困擾，深表歉意。」😔
Mainichi新聞指出，這道歉沒內閣會議，節目組內部檢討。廣末緋聞史長，從選秀出身到Doctor-X女王，這波讓她低調療傷。TBS這秀，從笑聲到低頭，也太尷尬。
反思的明星壓力鏡子
廣末涼子的故事，像明星版的生存遊戲。從車禍到笑話，這提醒大家：新聞別當娛樂，隱私得守。😉 網友反思：「綜藝邊界在哪？」經紀公司這抗議，像為她撐腰。
Japhub小編有話說
廣末涼子車禍梗上節目，從笑聲到道歉，這波TBS玩脫了！😆 小編覺得經紀公司護航讚，你呢？廣末會復出嗎？快留言你的看法，或者分享明星糗聞。誰說娛樂無邊？這邊界，得畫清楚！
