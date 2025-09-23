廣東召開抗擊颱風工作會議 要求實現不死人目標

【on.cc東網專訊】今年風王「樺加沙」逼近廣東省，廣東省委、省政府周一（22日）召開抗擊颱風工作會議。會上要求各省地各部門全面進入應急狀態、臨戰狀態，努力實現「不死人、少傷人、少損失」目標。

廣東省委書記黃坤明當日在講話中指出，樺加沙來勢猛、影響範圍廣、破壞力大，疊加前期颱風「米娜」影響，且正值十一、中秋雙假期前夕，人流物流車流高度集中，生產經營活動活躍，對做好防範應對工作帶來更大挑戰。他要求，全省各地各部門做好最充分準備，周密部署、落細落實各項防汛防颱風措施，堅決打好打贏這場颱風防禦硬仗，努力把災害影響控制在最低。

省委副書記、省長王偉中強調，要堅決徹底做好人員疏散，抓緊時間撤離沿海低窪地帶和近海危房、板房、工棚的群眾，對留守兒童、獨居老人、殘疾人士等要逐戶逐人「一對一」疏散。此外，要嚴格落實防風措施，對港口錨地、大橋通道、海洋牧場、海上風電平台等重點設施逐一排查加固，嚴防走錨碰撞，對廣告牌、天秤、鷹架、玻璃幕牆等高空構築物提前加固或拆除；強化城鄉內澇、山泥傾瀉等次生災害防範，抓好排水管網、排澇泵站等設施安全檢查，落實地鐵、地下停車場、地下配電站、地下商場和低窪地區防洪排澇措施，重點關注強降雨可能引發的次生風險。

