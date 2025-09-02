廣東女買早餐｢老闆是16年前初戀｣ 閃電復合5天即訂婚(有片)

廣東惠州市一名女子在一間早餐店買早餐時，竟發現老闆是自己16年前的初戀男友，而且兩人都還是單身。他們當下重新交換聯絡方式暢聊舊事近況，甚至於5天後敲定婚事，計劃年底結婚。(影片截圖)

廣東惠州市一名女子日前在一間早餐店買早餐時，竟發現老闆是自己16年前的初戀男友，而且兩人都還是單身。他們當下重新交換聯絡方式暢聊舊事近況，甚至於5天後敲定婚事，計劃年底結婚。

內媒上周六（8月30日）報道，女子和早餐店老闆余先生高中時曾互生情愫，關係非常單純，後來因為升上不同的大學，轉變成異地戀爭吵分手，斷絕聯繫。如今兩人依然單身，8月23日重逢當天早上，余先生忙著低頭蒸腸粉，一名女子前來購買早餐，一抬頭雙方即一呆，原來他們16年前是彼此的初戀。兩人認出對方之後難掩驚喜，忍不住笑了出來，女方表情嬌羞掩嘴偷笑，男方手忙腳亂。女子離開前，二人重新交換聯絡辦法，當晚二人即聊天聊到凌晨3時。

「相逢就是上上籤了」

男方向媒體透露，兩人相認後得知女方和自己仍是單身，於是重新表白復合，雙方家長打鐵趁熱，8月26日女方父母邀請男方家聚餐，8月29日七夕情人節雙方家長見面，當場就決定讓兩人年底結婚。男方形容重逢就像「青春心動的延續」：「相逢就是上上籤了，沒什麼遺憾了。」

