廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳

深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」。賽事組委會後來交代，網上瘋傳嘅15號「佳麗」其實係比賽嘅太太組冠軍，只係工作人員搞錯獎項頒俾佢先擺烏龍，而真正嘅冠軍人馬係37號佳麗。

呢位37號先係廣東國際模特兒大賽冠軍

37號（右）當晚以4吋事業線贏盡注目

成為話題人物嘅太太組冠軍早前喺小紅書開帳戶，並拍片介紹以唔多普通嘅普通話自己名叫林文瑢。佢話知道有好多討論同爭議，「想同大家聊幾句心底話」。林文瑢對於傳言話佢俾幾十萬換取冠軍感到哭笑不得，「說實話我交了3千塊的報名費和雜費，如果我有幾十萬我首先把錢拿來培養我的孩子是吧」。林文瑢又剖白自己係個單親媽媽，自己照顧2個讀國中嘅小孩，參加比賽只係喜歡上舞台表演，綻放自己最美麗一面給觀眾看。「聽到觀眾的掌聲已經足夠了，拿冠軍我真的沒有想過」。林文瑢最後希望外界唔好再散播不實傳言，同埋唔好惡搞佢嘅肖像，「我只是一個熱愛生活的普通媽媽」。

太太組冠軍林文瑢拍片澄清，承認有俾錢大會……不過俾嘅係報名費

成條片最多人討論嘅係林文瑢腮邊2條飛出來嘅髮鬢，同埋佢好有潮汕風味嘅普通話。另外，林文瑢講「幾句心底話」嘅時候，好多句子之間都係接住咁去，應該係有稿跟住讀。

