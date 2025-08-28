廣東汕尾驚現「藍色噴流閃電」 專家：概率小於萬分之一

廣東汕尾陸豐市一處海灘本月出現罕見高空放電現象「藍色噴流閃電」，有攝影師捕捉清晰一刻，專家形容出現概率小於萬分之一，屬非常罕見的珍貴紀錄。(封面新聞/辛宏彪攝)

《封面新聞》報道，8月23日晚上，攝影師辛宏彪帶同孩子在陸豐王連長紀念堂附近一海灘紮營，他原本架設三腳架準備拍攝銀河，未料海浪拍打令鏡頭偏移，卻意外將雷暴雲頂噴射的藍色光柱完整捕捉。藍色噴流是從雷暴雲頂向上噴射的、呈藍色圓錐形的短暫放電現象，要想拍到非常難，它發生的時間很短暫，通常只有幾百毫秒。影片上載至社交平台後，網民紛驚嘆「中大獎」。

攝影師捕捉罕有現象 網民驚嘆「中大獎」

深圳市氣象局雷電高級工程師楊悅新解釋，藍色噴流是從雷暴雲頂向上噴射的藍色圓錐形光柱，由氮氣分子被雷暴強電場激發，持續僅數百毫秒。其發生高度比紅色精靈低、時間相對較長，但出現機率遠低於紅色精靈，全球每年只有寥寥數次成功被拍攝，出現率小於萬分之一。

與颱風無直接關聯

楊悅新指，藍色噴流的發生需要強雷暴，惟與颱風並無直接關聯，但颱風帶來的大規模對流往往容易誘發強雷暴，因而可能觸發此現象。他建議攝影愛好者如欲拍攝，需與雷暴核心保持100至300公里距離，既能確保安全，又可獲得清晰視角。

銀河下的雷暴雲。(封面新聞/辛宏彪攝)

