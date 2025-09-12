廣東消費券港人都有份！WeChat、Trip.com APP輕鬆拎券 即睇領取教學

香港2025施政報告下星期三（9月17日）公布，未知今年是否會派電子消費券，不過內地廣東省文化和旅遊廳則在9月12日派「金秋文旅消費季」消費券，總值人民幣2,000萬元，香港居民都受惠！大家可以在9月12日起經雲閃付APP、廣東文旅微信公眾號、攜程旅行、美團、飛豬旅行等平台申請領取，每筆合資格消費可享最高8折優惠、每筆消費最高減人民幣200元，即睇領取教學、使用攻略。

廣東消費券1. 使用範圍

涵蓋廣東省內旅遊及度假綫路、景區門票、文藝演出門票、酒店住宿等產品及服務，以及文創產品、旅遊商品、旅遊裝備等，惟不適用於單純交通票如高鐵、機票等。

旅遊線路：廣東省內遊、國內遊、入境遊度假線路

景區門票：省內有關景區門票

文藝演出：文藝演出票

住宿服務：酒店住宿

特色旅遊：入境旅遊、低空旅遊、遊艇旅遊、賽事旅遊、鄉村旅遊、研學旅遊、銀發旅遊、文物主題遊等

文創產品：文創產品、旅遊商品、文旅裝備等

廣東消費券2. 優惠折扣

每筆合資格消費最多可享8折或滿額減價優惠，單筆消費最高減人民幣200元。

廣東消費券3. 領取條件與資格

所有香港居民均可領取是次廣東文旅消費券，不需特殊條件。

廣東消費券4. 發放日期

2025年9月12日至2025年11月20日

廣東消費券5. 領取平台及方法

通過WeChat、雲閃付、Trip.com、美團、攜程旅行、飛豬旅行等平台領取和使用消費券。

1/ 微信APP

打開「微信」APP，搜尋「廣東文旅」公眾號。

點擊服務選「惠民補貼」便能領券，最多可減人民幣200元。

「微信」APP搜尋「廣東文旅」公眾號，點擊服務選「惠民補貼」便能領券。

2/ 雲閃付APP

打開「雲閃付」APP，主頁會出現「2025年廣東金秋文旅消費季」。

按旁邊的「立即領券」，即可領取消費券，消費滿額可獲優惠，最多可減人民幣200元。

打開「雲閃付」APP,主頁會出現「2025年廣東金秋文旅消費季」。

3/ Trip.com APP

領券後，選擇帶有廣東省優惠券標籤的產品，下單時可享有優惠。

4/ 攜程旅行/去哪兒APP

打開「攜程旅行」或「去哪兒」APP，搜尋「廣東文旅券」或「廣東金秋文旅券」可進入活動頁面。

5/ 美團APP

打開「美團」APP，搜尋「廣東金秋文旅券」便能進入領券頁面

可選擇8折消費券或文藝演出類消費券，惟要消費滿指定金額）

打開「美團」APP,搜尋「廣東金秋文旅券」便能進入領券頁面。

6/ 飛豬旅行APP

打開「飛豬旅行」APP，搜尋「廣東文旅券」。

進入領券頁面，可選擇8折消費券。

「飛豬旅行」搜尋「廣東文旅券」,進入領券頁面,可選擇8折消費券。

廣東消費券6. 注意事項

消費券設有滿減優惠，每個平台有所不同，使用前要細心閱讀細則。 消費券通常設有使用期限，領取後需在有效期內使用，過期將自動失效。 有效期時長請以各平台為準。

