Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
廣東消費券港人都有份！WeChat、Trip.com APP輕鬆拎券 即睇領取教學
香港2025施政報告下星期三（9月17日）公布，未知今年是否會派電子消費券，不過內地廣東省文化和旅遊廳則在9月12日派「金秋文旅消費季」消費券，總值人民幣2,000萬元，香港居民都受惠！大家可以在9月12日起經雲閃付APP、廣東文旅微信公眾號、攜程旅行、美團、飛豬旅行等平台申請領取，每筆合資格消費可享最高8折優惠、每筆消費最高減人民幣200元，即睇領取教學、使用攻略。
廣東消費券1. 使用範圍
涵蓋廣東省內旅遊及度假綫路、景區門票、文藝演出門票、酒店住宿等產品及服務，以及文創產品、旅遊商品、旅遊裝備等，惟不適用於單純交通票如高鐵、機票等。
旅遊線路：廣東省內遊、國內遊、入境遊度假線路
景區門票：省內有關景區門票
文藝演出：文藝演出票
住宿服務：酒店住宿
特色旅遊：入境旅遊、低空旅遊、遊艇旅遊、賽事旅遊、鄉村旅遊、研學旅遊、銀發旅遊、文物主題遊等
文創產品：文創產品、旅遊商品、文旅裝備等
廣東消費券2. 優惠折扣
每筆合資格消費最多可享8折或滿額減價優惠，單筆消費最高減人民幣200元。
廣東消費券3. 領取條件與資格
所有香港居民均可領取是次廣東文旅消費券，不需特殊條件。
廣東消費券4. 發放日期
2025年9月12日至2025年11月20日
廣東消費券5. 領取平台及方法
通過WeChat、雲閃付、Trip.com、美團、攜程旅行、飛豬旅行等平台領取和使用消費券。
1/ 微信APP
打開「微信」APP，搜尋「廣東文旅」公眾號。
點擊服務選「惠民補貼」便能領券，最多可減人民幣200元。
2/ 雲閃付APP
打開「雲閃付」APP，主頁會出現「2025年廣東金秋文旅消費季」。
按旁邊的「立即領券」，即可領取消費券，消費滿額可獲優惠，最多可減人民幣200元。
3/ Trip.com APP
Trip.com APP首頁點擊住宿、門票等產品，查詢廣東省或省內的城市。
再點擊產品列表頁面可領券，領券後，選擇帶有廣東省優惠券標籤的產品，下單時可享有優惠。
4/ 攜程旅行/去哪兒APP
打開「攜程旅行」或「去哪兒」APP，搜尋「廣東文旅券」或「廣東金秋文旅券」可進入活動頁面。
領券後，預訂符合消費券補貼要求的廣東住宿、門票及綫路產品時，將直接抵銷消費券金額。
5/ 美團APP
打開「美團」APP，搜尋「廣東金秋文旅券」便能進入領券頁面
可選擇8折消費券或文藝演出類消費券，惟要消費滿指定金額）
6/ 飛豬旅行APP
打開「飛豬旅行」APP，搜尋「廣東文旅券」。
進入領券頁面，可選擇8折消費券。
廣東消費券6. 注意事項
消費券設有滿減優惠，每個平台有所不同，使用前要細心閱讀細則。
消費券通常設有使用期限，領取後需在有效期內使用，過期將自動失效。
有效期時長請以各平台為準。
更多相關文章：
深圳酒店優惠｜訂酒店即減$200、再送75折優惠碼！最平人均$249.8起住到深圳新酒店 附新酒店抵住推介
深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇
深圳好去處｜全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」9.29開幕！滑雪門票連裝備低至5折 人均$171起大玩3小時
深圳酒店優惠｜東門壹棠服務公寓只要$99 鄰近東門步行街，方便shopping、掃街
機票優惠｜哈爾濱來回機票連稅一口價$599！9.12 9pm開搶！不限航空公司、包23KG行李、12月31日前出發
Trip.com大派旅遊優惠｜訂機票、酒店、旅遊團激減$999！內地旅遊團、高鐵車票低至$1
Trip.com平機票訂購攻略｜台北/曼谷/大阪/札幌/哈爾濱來回機票連稅$99起、包寄艙行李
澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡
深圳新地標｜「灣區之眼」深圳最大規模書城9月開幕！逾13萬平方米、4大主題書店藏書逾30萬本
香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場
其他人也在看
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 3 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 3 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 17 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 6 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前