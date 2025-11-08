【動物專訊】「放生」等如「放死」！廣東清遠近日發生借「放生」之名殘害近千隻貓貓事件，狀甚驚慌的貓貓被人困籠運到迎咀水庫「放生」，結果多隻貓貓溺水慘死，多隻貓貓失蹤，幸運獲內地義工救起的貓貓，不少都生病或受傷。有內地義工向本報求救，指現時已救起約330隻貓，但被逼在3天內遷離安置點，一方面急尋新的安置點和領養家庭，另一方面亦急尋獸醫和醫護人士幫忙，因為很多貓貓健康情況很不樂觀，希望香港的動物救援機構和獸醫團隊也可伸出援手。

廣告 廣告

根據內地傳媒報道及社交媒體影片，事發於11月1日在廣東清遠迎咀水庫，當時有3輛白色客貨車駛至，10多名戴口罩人士將約1000隻貓從數十個鐵籠中倒出，貓貓被「放生」時顯得十分驚慌，有些貓被人用竹竿趕落水庫，不幸遇溺，有些貓則被趕及叢林，現場充滿貓貓哀鳴。

有關影片的拍攝者在文中寫上「此次放生的貓咪包括4565斤＂中貓＂（每斤5元）、879斤＂大貓＂（每斤8.5元），加上700元運費，合計5444斤約1120只貓，總花費30997元。」

那些害貓人士更在現場以喇叭播放《大悲咒》，有人舉著「積德行善，放生救苦」，但結果是大量貓貓遇害、受傷和受驚。根據傳媒報道，有路過人士質疑他們是殺生，但一名女子回應說：「我們花3萬多救的貓，放生積德，你少管閑事。」報道又指，害貓團伙名為「日日放生隨喜團隊」，據知在2023年起已多次舉行「放生」活動，包括曾「放生」鹿、鴨、蟾蜍、海魚，甚至駱駝等，他們在2023年也曾經在同一水庫「放生」1000多隻貓，結果至少發現60隻腐爛貓屍，獲救貓貓都患上貓瘟。報道又指，該團伙靠直播「放生」活動賺取打賞收入，亦在網上募集大量資金。據了解，內地當局已鎖定涉案人士，並於11月5日公布已5名核心成員以「詐騙罪」立案偵查，及對另外7人進行行政拘留。

一班內地動物義工得知事件後趕到現場救援，在叢林中發現多隻凍得瑟縮樹洞、饑寒交逼的貓貓，有些獲救貓貓幾乎遇溺身亡，有些全身擦傷，也有貓貓疑誤食毒果而中毒。現場獲救的貓貓大部分是家貓，當中很多是名種貓貓，估計是被不法份子偷走。

有協助救貓的內地義工對本報表示，現時已經救起了約330隻貓並帶到臨時安置點，另有約300隻貓已證實死亡，但由於貓貓無法長期擺放在安置點，現在3天內需要撤離，急需尋找新的安置點和領養家庭，否則貓貓們難以生存下去。

該義工又表示，多隻獲救貓貓都生病或受傷，現場缺乏醫護人員，急需獸醫和醫護人員幫忙，希望香港一些動物機構或獸醫團隊都可以伸出援手。

如有義工或獸醫可幫忙，可透過本文報道中的海報二維碼，與內地救貓義工群組聯絡。

廣東清遠迎咀水庫日前發生「放生」大量貓貓事件，多隻貓貓因此死亡。

大量貓貓被困籠載到水庫「放生」。

一班戴口罩人士「放生」貓貓。

不少貓貓被趕落水中。

多隻貓貓不幸墮水庫溺斃。

一班內地動物義工趕到現場救貓。

一班內地動物義工趕到現場救貓。

一班內地動物義工趕到現場救貓。

有內地義工指臨時安置點被逼在數天內撤離，急尋新安置點和領養家庭。

有內地義工指臨時安置點被逼在數天內撤離，急尋新安置點和領養家庭。

多隻獲救貓貓受傷或生病。

多隻獲救貓貓受傷或生病。

多隻獲救貓貓受傷或生病。

多隻獲救貓貓受傷或生病。

多隻獲救貓貓受傷或生病。

The post 廣東清遠近千貓被「放生」水庫釀數百貓慘死 內地救貓義工急徵獸醫團隊支援 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.