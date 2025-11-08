鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
廣東清遠近千貓被「放生」水庫釀數百貓慘死 內地救貓義工急徵獸醫團隊支援
【動物專訊】「放生」等如「放死」！廣東清遠近日發生借「放生」之名殘害近千隻貓貓事件，狀甚驚慌的貓貓被人困籠運到迎咀水庫「放生」，結果多隻貓貓溺水慘死，多隻貓貓失蹤，幸運獲內地義工救起的貓貓，不少都生病或受傷。有內地義工向本報求救，指現時已救起約330隻貓，但被逼在3天內遷離安置點，一方面急尋新的安置點和領養家庭，另一方面亦急尋獸醫和醫護人士幫忙，因為很多貓貓健康情況很不樂觀，希望香港的動物救援機構和獸醫團隊也可伸出援手。
根據內地傳媒報道及社交媒體影片，事發於11月1日在廣東清遠迎咀水庫，當時有3輛白色客貨車駛至，10多名戴口罩人士將約1000隻貓從數十個鐵籠中倒出，貓貓被「放生」時顯得十分驚慌，有些貓被人用竹竿趕落水庫，不幸遇溺，有些貓則被趕及叢林，現場充滿貓貓哀鳴。
有關影片的拍攝者在文中寫上「此次放生的貓咪包括4565斤＂中貓＂（每斤5元）、879斤＂大貓＂（每斤8.5元），加上700元運費，合計5444斤約1120只貓，總花費30997元。」
那些害貓人士更在現場以喇叭播放《大悲咒》，有人舉著「積德行善，放生救苦」，但結果是大量貓貓遇害、受傷和受驚。根據傳媒報道，有路過人士質疑他們是殺生，但一名女子回應說：「我們花3萬多救的貓，放生積德，你少管閑事。」報道又指，害貓團伙名為「日日放生隨喜團隊」，據知在2023年起已多次舉行「放生」活動，包括曾「放生」鹿、鴨、蟾蜍、海魚，甚至駱駝等，他們在2023年也曾經在同一水庫「放生」1000多隻貓，結果至少發現60隻腐爛貓屍，獲救貓貓都患上貓瘟。報道又指，該團伙靠直播「放生」活動賺取打賞收入，亦在網上募集大量資金。據了解，內地當局已鎖定涉案人士，並於11月5日公布已5名核心成員以「詐騙罪」立案偵查，及對另外7人進行行政拘留。
一班內地動物義工得知事件後趕到現場救援，在叢林中發現多隻凍得瑟縮樹洞、饑寒交逼的貓貓，有些獲救貓貓幾乎遇溺身亡，有些全身擦傷，也有貓貓疑誤食毒果而中毒。現場獲救的貓貓大部分是家貓，當中很多是名種貓貓，估計是被不法份子偷走。
有協助救貓的內地義工對本報表示，現時已經救起了約330隻貓並帶到臨時安置點，另有約300隻貓已證實死亡，但由於貓貓無法長期擺放在安置點，現在3天內需要撤離，急需尋找新的安置點和領養家庭，否則貓貓們難以生存下去。
該義工又表示，多隻獲救貓貓都生病或受傷，現場缺乏醫護人員，急需獸醫和醫護人員幫忙，希望香港一些動物機構或獸醫團隊都可以伸出援手。
如有義工或獸醫可幫忙，可透過本文報道中的海報二維碼，與內地救貓義工群組聯絡。
The post 廣東清遠近千貓被「放生」水庫釀數百貓慘死 內地救貓義工急徵獸醫團隊支援 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 1 天前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 6 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 22 小時前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜片皮鴨任食低至$111！陶源海鮮酒家點心、片皮鴨放題 任食筍尖鮮蝦餃/養顏紅棗糕+送原隻鮑魚灌湯餃
陶源海鮮酒家推出120分鐘點心、片皮鴨放題雙11優惠，人均低至$111，即可任食多款精緻點心、小食及片皮鴨，再每位送原隻鮑魚灌湯餃，cp值超高！放題包括超過30款點心、片皮鴨及小食，包括筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、山竹牛肉球、北菇棉花雞、鮮蝦菜苗餃、養顏紅棗糕等，點心類、 煎炸點、腸粉類、甜點、小食及主食等應有盡有，片皮鴨、點心控不能錯過！突發在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
新疆毛語錄「為人民服務」飛行地標獲列為文物 將加強科學修復與保護 曾被越野車破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】毛語錄「為人民服務」巨幅飛行地標早前遭越野車輛破壞，事件於 9 月在網上引起社會關注。哈密市文化體育廣播電視和旅遊局日前宣布，新疆戈壁灘上的「為人民服務」及其他 4 處巨幅飛行地標，已正式被認定為縣級文物保護單位。當局表示，未來將以更科學規範的方式加強保護與利用。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
全運會｜李思穎衛冕女子公路單車金牌 賽後感激隊友無私為她護航 稱奪金是全隊努力
【Now新聞台】全運會女子公路單車，李思穎成功衛冕，為港隊取得今屆競賽項目第二金。李思穎賽後感激一眾隊友無私奉獻，沿途為她護航，奪金是全隊的努力。珠海博物館是起點，亦是港隊終極登頂的一點，101人參賽，97個落場，踩138.7公里，穿起湖水藍色衫、背負單車港隊歷來第11金使命，初段兩人帶出為大戰揭幕；過了半小時，落到加林山隧道，換了內蒙古趙豆豆帶頭，港隊連隨主車群很快追上。平路為主，橋位高海拔20米，上升幅度最大，踩斜路亦很當風，越過橫琴大橋，順時針環島踩四個圈，之後再沿路折返，這段長86公里；港隊眾志成城沿途掩護李思穎，梁寶儀等隊友合力護航。公路單車女子個人賽金牌得主李思穎：「完全是一個無私奉獻的精神，我覺得要很多謝大家，真的很特別。」94號一直埋藏在主車群，踩了近兩小時才第一次現身，期間3次意外，吉林孫亞楠第一個退出；另一次波及數個車手，河南馬永潔由救護人員送走回程珠海，爭標之路還有26.35公里，5人領先集團一度想放甩，這次到梁穎儀不惜力氣追趕，引領主車群。經過兩條隧道、人工島及過橋後直入戲肉，黑龍江關思崎帶開過10秒，中間藍衫李思穎在人叢中一直等著機會，早一晚她向同房楊倩玉派定now.com 新聞 ・ 17 小時前
陳懿德主持《聲秀》有失誤惹負評 撰千字文道歉：錯就要認 打就要企定
TVB小花陳懿德（德德）近年經常於不同節目上擔任主持，不過她最近於《聲秀》中表演不佳，引來不少負評。德德於IG向觀眾道歉，並撰文抒發感受。德德於今天（9日）出席商場活動時，現場有不少粉絲為她聲援及送上鼓勵，很有愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，驚喜發現吉野家消失多年的餐點「三文魚蟹籽飯」竟重現於九龍灣「廿一堂」的下午茶餐中。帖文一出，立刻勾起不少港人的童年回憶，紛紛留言指希望吉野家可以重推這款餐點。其實早前不少Threads友亦曾嘗試在家復刻這個飯的味道，更大方與網民分享貼士。Yahoo Food ・ 3 小時前
大鳴大放｜有意見指本地服務質素不及內地 黃傑龍稱香港以熱情待客見稱(羅泳思報道)
【Now新聞台】政府推廣禮貌運動和好客之道，擔任優質旅遊服務協會主席六年、即將卸任的黃傑龍接受本台專訪，稱理解市民對業界服務有要求，認為香港是以熱情招待見稱，而無論是本地員工或輸入勞工，也有提供專業服務。 政府積極推廣香港成為好客之都，不過有意見認為北上消費的體驗和服務態度較本地好。負責推廣商戶提供優質服務的優質旅遊服務協會主席黃傑龍在本台節目《大鳴大放》回應稱，內地服務一向是「平靚正」見稱，市民難免會要求本地業界與內地看齊，但業界也一直有進步，而餐飲業輸入勞工時都有提供額外培訓確保質素。優質旅遊服務協會主席黃傑龍：「香港(待客之道)是比較熱情或效率的，不是說內地人較好或服務好些，大家千萬不要有這種偏見。可能因為法例要求，(公司)要付工資中位數，他(外勞)的人工高了幾倍，所以對他來說是很吸引的工作，他們來港就會很珍惜。通常我們經驗，他們相對勤力，可能語言上與本地人相比不是那麼好，但都懂得說廣東話為多。」的士司機服務態度一直引起廣泛關注，黃傑龍曾提出研究擴大優質旅遊服務計劃至的士業界。不過卸任在即的他預料，由於的士業並非協會會員，故未能成事，但認為的士車隊已有助改善行業形象和服務質素。黃now.com 新聞 ・ 1 天前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
「人民咖啡館」走紅 官媒批濫用社會情感
【on.cc東網專訊】全國多地近日出現名為「人民咖啡館」的店家，並成為社交平台的打卡新地標。但有網民質疑，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵。官媒周五（7日）發表評論，指將「人民」一詞作為商業咖啡店的標識實屬不妥。on.cc 東網 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 3 小時前