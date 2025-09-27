百度自動車進入鬧市 擬啟德九龍灣測試
廣東省短線旅行團 2日遊・3日遊・4日遊精選路線推介
心郁郁想放個短假？又唔想自己plan行程plan到頭都大？一於跟住我哋，返上大灣區玩返轉啦！廣東咁近，無論你係為食貓想食勻順德佛山，定係一家大細要去長隆放電，抑或係文青想感受古城韻味，呢度都有啱你心水嘅短線Trip！2日快閃、3日深度遊、4日玩盡精華，全部純玩團，唔使行購物點，明碼實價，帶你輕輕鬆鬆體驗最地道嘅嶺南魅力！
Trip.com 獨家Jetso！慳錢大法睇呢度！💥
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州海珠有軌電車一日票+紀念明信片 🚌🇭🇰 $10.83起，明日可用！
冰雪奇蹟❄️廣州親子必去！34%優惠🔥HK$215起
✨廣州正佳極地海洋世界｜HK$180起，夜景打卡+即日可用！🐠
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
香港出發話咁易！交通方法大比拼
由香港去廣東，真係方便過搭的士！唔同玩法有唔同搭法：
🚄 搭高鐵，快夾妥！
由西九龍站出發，好似搭地鐵咁方便，一個鐘鬆啲就到廣州南，唔使一個鐘就到深圳北。班次又密，啱晒啲時間寶貴嘅都市人，一眨眼就到！
🚌 坐跨境巴，夠抵玩！
想慳返啲旅費食好西？跨境巴士就最啱你！路線超多，廣州、佛山、珠海周圍都去到。喺市區同機場都有站，上車超方便。
🌉 行港珠澳大橋，直達珠海！
自駕或者坐金巴經港珠澳大橋，45分鐘就到珠海，快到你唔信！去珠海長隆玩或者去粵西都係行呢條路，順暢到極！
Trip.com 獨家Jetso！💥
🔥新用戶專享福利！首次透過 Trip.com 預訂火車票或高鐵票，即可額外獲得 3% 專屬優惠！🔥
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com立即解鎖 Trip.com 獨家優惠券組合，讓您的旅行省更多！特別推出高鐵快閃券包，僅需 HK$29.9 即可購得價值 HK$65 的優惠券，助您輕鬆暢遊廣東，體驗廣東省短線旅行團的便捷。訂票即慳！🚄💸
廣東省短線旅行團推薦：【佛山+順德 2日1夜】慢活深度遊：啱晒為食貓同文青！
如果你想遠離煩囂，hea住感受嶺南水鄉嘅寧靜，再食勻全世界，呢個Trip就係為你而設！
行程Highlight：
🚌 精品小團： 最多12人，唔會逼，廣州市區專車接送，舒服！
😋 食過返尋味： 歎正宗順德菜同埋上過央視嘅「毋米粥」，導遊仲會請你食地道小食！
🏞️ 水鄉打卡： 漫遊「嶺南周莊」逢簡水鄉，小橋流水，勁有Feel。
🌿 園林漫步： 深入嶺南四大名園之一嘅清暉園，睇盡園林藝術。
🦁 文化體驗： 去佛山祖廟睇超震撼嘅黃飛鴻獅王爭霸，再去南風古灶感受千年陶藝。
🗓 行程安排
第1日：廣州－佛山－順德
廣州市區專車上門接
【逢簡水鄉】水鄉風光，古橋流水
午餐：正宗順德菜
【清暉園】嶺南四大名園之一
【華蓋路美食探店】贈送經典順德小吃
入住佛山市區5鑽酒店
第2日：佛山－廣州
【佛山祖廟】參觀古建築群
欣賞【非遺醒獅表演】黃飛鴻獅王爭霸賽
午餐：央視非遺推薦【毋米粥】
【南風古灶】百年陶瓷古窯文化
【花城廣場】廣州地標城市廣場
外觀【廣州塔】“小蠻腰”打卡
行程結束，自由返程
廣東省短線旅行團精選：【廣州+佛山+順德 4日3夜】嶺南文化精華遊：一次過玩盡三個核心城市！
時間多少少，想一次過玩轉廣佛順？呢個4日團就最啱你，精華景點全部包晒，仲有米芝蓮美食等你！
行程Highlight：
🚌 舒適小團： 同樣係12人精品團，全程專車包接送，玩得安心又舒服。
🍲 美食天花板： 除咗順德菜同毋米粥，仲帶你去試米芝蓮推介嘅粵式茶點！
🏯 文化深度遊： 佛山祖廟醒獅、黃飛鴻紀念館、南越王博物院，帶你穿越千年歷史。
🌃 璀璨夜景： 珠江夜遊，喺船上睇晒廣州塔同兩岸燈飾，超浪漫！
💰 CP值超高： 純玩無購物，新用戶仲有折，抵玩！
🗓 行程安排
第1日：抵達廣州
專車接機/接站
入住廣州市區酒店
第2日：廣州－佛山－順德
【逢簡水鄉】水鄉風情，古橋流水
午餐：順德特色菜
【清暉園】嶺南四大名園之一
【華蓋路】美食探店＋贈送經典順德小吃
入住佛山市區酒店
第3日：佛山－廣州
【佛山祖廟】欣賞非遺醒獅表演
【黃飛鴻紀念館】探訪中國功夫發源地
午餐：央視非遺推薦「毋米粥」
【南風古灶】百年陶瓷古窯文化
【花城廣場】廣州城市新中軸地標
外觀【廣州塔】「小蠻腰」夜景
入住廣州市區酒店
第4日：廣州文化之旅
【陳家祠】嶺南古祠典範
【永慶坊】嶺南風貌街區
午餐：米其林粵式茶點「泮溪酒家」
【南越王博物院】參觀王墓展區，探索千年歷史
【北京路步行街】自由遊覽購物
專車送機/送站，行程結束
廣東省短線旅行團熱選：【長隆野生動物世界＋珠海長隆海洋王國＋佛山 4日3晚夢幻之旅】親子必選，樂園與嶺南文化深度體驗完美結合！
一家大細出遊必揀！帶小朋友去兩大長隆樂園瘋狂放電，同時又可以體驗嶺南文化，動靜皆宜，大人細路都開心！
行程Highlight：
🐼 長隆野生動物世界： 坐小火車同纜車，近距離睇熊貓三胞胎同幾百種珍稀動物！
🐋 珠海長隆海洋王國： 潛入全球最大海洋樂園，睇鯨鯊、企鵝，夜晚仲有超靚嘅煙花show！
🏨 住宿超省心： 全程連住廣州5鑽酒店，唔使日日搬行李，超爽！
🏯 文化穿插： 抽時間去佛山祖廟睇舞獅，感受功夫文化。
✅ 純玩保證： 全程專車接送，唔入購物店，時間全部用嚟玩！
🗓 行程安排
第1日：抵達廣州
接機/接站（0等待）
入住廣州 5 鑽酒店（連住 3 晚）
自由活動
第2日：廣州長隆野生動物世界
酒店出發
【長隆野生動物世界】探索全球珍稀動物的樂園！搭乘小火車或空中纜車穿梭於百虎山、熊貓樂園、侏羅紀森林、非洲森林、美洲叢林、澳洲森林，近距離感受大自然的野性與魅力。
返回酒店休息
第3日：珠海長隆海洋王國一日遊
酒店出發
車遊珠海市區：情侶路、港珠澳大橋（外觀）、珠海漁女（外觀）
【珠海長隆海洋王國】潛入蔚藍深海，探索神秘的鯨鯊館、可愛的企鵝館、奇妙的北極熊館，更有豐富多樣的機動遊樂設施，為您的廣東省短線旅行團增添無限歡樂！
欣賞夜間煙花大秀
返回廣州酒店
第4日：佛山文化＋廣州地標
【佛山祖廟】欣賞非遺舞獅表演、探訪黃飛鴻故鄉
午餐：養生火鍋宴「毋米粥」
【南風古灶】百年陶瓷古窯文化
【清暉園】嶺南四大名園之一
【花城廣場】＋【廣州塔外觀】＋【海心沙亞運公園】
專車送機/送站
廣東省短線旅行團推薦：【汕頭＋潮州＋南澳島 3日2晚】潮汕風情畫：古城、海島、美食一次擁有！
想體驗不一樣嘅廣東？去潮汕啦！呢度有獨特嘅文化、無敵海景同埋令人食到停唔到口嘅美食！
行程Highlight：
🎭 獨家睇大戲： 送你睇價值¥208嘅大型英歌舞劇《大潮歸來》，超震撼！
🌊 歎盡海島風光： 去南澳島打卡網紅燈塔，喺青澳灣沙灘漫步，仲特別安排喺百米高空歎住海景High Tea！
🦞 豪華海鮮餐： 包一餐龍蝦鮑魚海鮮宴，再加一餐正宗潮汕牛肉火鍋，口水都流！
🏨 升級海景房： 特別安排一晚入住南澳海景房，聽住海浪聲瞓覺。
🛶 地道體驗： 親身試下做漁民，感受漁家樂。
🗓 行程安排
第1日：汕頭市區文化之旅
專車接機/站（建議 11:00 前抵達）
【汕頭小公園開埠區】嶺南騎樓建築群
【南生百貨大樓】見證汕頭商業繁華
【汕頭郵政總局大樓】百年歷史建築
【鎮邦美食街】探訪潮汕地道小吃
晚上觀賞英歌舞臺劇《大潮歸來》
住宿：汕頭或潮州 4 鉆酒店
第2日：南澳島全日遊
【媽嶼島】觀港口風光
【南澳大橋】跨海大橋，打卡地標
【長山尾燈塔】網紅燈塔（外觀）
【青澳灣】細沙碧海，沙灘漫步
【百米高空觀景下午茶】南澳海景體驗
【自然之門】北回歸線地標
【漁民體驗活動】親身感受漁家風情
住宿：升級 1 晚南澳海景房
第3日：潮州古城文化之旅
【潮州古城】感受千年歷史底蘊
【廣濟樓】古代城門樓建築
【牌坊街】古街巡遊、特色手信
【甲第巷】歷史文化街區
專車送機/送站（建議 15:00 後出發交通工具）
廣東省短線旅行團活力推薦：【深圳 2日1夜】都市週末 Getaway：歎海景、遊大橋、Hea爆歡樂海岸！
想過一個又潮又Chill嘅週末？深圳2日1夜就搞掂！去最新嘅網紅點打卡，感受呢個城市嘅活力！
行程Highlight：
🚢 海上巡遊大橋： 坐「大灣區壹號」遊船，從海上穿越港珠澳大橋，角度獨一無二！
🏖️ 陽光與海灘： 去深圳最Hit嘅大梅沙海濱公園，踏浪踩沙，超寫意。
📸 網紅點打卡： 去歡樂海岸影相，睇紅樹林、旱地噴泉，食盡潮流餐廳。
🏙️ 登高望遠： 上蓮花山公園，一次過睇晒深圳CBD嘅靚景。
🏨 靈活住宿： 酒店你話事！可以自己揀市區4星或5星級酒店。
🗓 行程安排
第1日：深圳市區遊覽
專車接機/站（建議 09:00 前抵達深圳）
【大梅沙海濱公園】親海踏浪、沙灘漫步
【蓮花山公園】登高俯瞰市區美景
【東門老街】感受百年商圈氛圍、品嚐地道小吃
入住深圳自選 4/5 鉆酒店
第2日：港珠澳大橋遊船＋歡樂海岸
酒店早餐後出發
【蛇口·大灣區壹號遊船】穿越港珠澳大橋海上新航線
【深圳歡樂海岸】紅樹林保護區、旱地噴泉、潮流餐飲娛樂
我們提供專車送機/站服務，可將您舒適送抵深圳機場、火車站或口岸。若您的航班或車次安排在晚上8點之後，此服務將能為您提供更充裕的時間與便利，讓您的廣東省短線旅行團劃上完美句號。
更多酒店推薦
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
限時優惠不容錯過！即日起至售完為止，只需透過 Trip.com 官方網站或應用程式註冊成為會員，即可立享高達 8% 的專屬折扣優惠，讓您的廣東省短線旅行團預訂更超值！立即點擊，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！
推荐酒店
深圳富臨大酒店
用戶評分: 8.5/10.0
價錢：HK$341起
用戶評價：
房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏
深圳好日子皇冠假日酒店
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$809起
用戶評價：
週末帶着家人來深圳遊玩，還是選擇了好日子皇冠假日酒店，已經住過很多次了每次都超出預期！簡直是治癒了我真箇週末💗 👉 位置絕了！出門就是地鐵口和福田高鐵去香港超級方便，步行或者打車到購物公園商圈/蓮花山公園景點還有書城也就5分鐘左右 👑 👉 服務暖到心坎裏！從下車小哥主動提行李、前台小姐姐温聲細語的辦理，到客房阿姨看到我帶了長者家來入住默默多放了瓶裝水補充毛巾… 每一個細節都讓人感到被尊重和照顧！
深圳回酒店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$784起
用戶評價：
位置優越，附近生活配套齊全，交通非常便利。房間寬敞整潔，設施新穎，床褥柔軟，令人放鬆。服務人員親切有禮，樂於協助。酒店早餐選擇多樣又美味，健身房和泳池都很乾淨。整體住宿體驗滿意，十分推薦給旅遊，小包小何服務態度非常好！
皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）
用戶評分: 8.5/10.0
價錢：HK$267起
用戶評價：
入住酒店時，職員把我所入住的房間類型升級為套房，設施有兩個獨立洗手間，有一個客廳，獨立衣帽間，全屋清潔整齊，沒有煙味，床是King size 大床，電視可以接受數碼 TVB新聞台及 TVB Plus 。 是一次超值體驗
推荐酒店
廣州建國酒店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$527起
用戶評價：
二刷《廣州建國酒店》——賓至如歸（3） 續住產生新訂單下樓重新做房卡……【前台】許淑悦十分熱情❤️地接待了我！熱心詢問🈶️什麼需要幫助並做起了回訪……詢問入住期間對客房是否🈵️意？續住後是否需要打掃🧹客房？對客房服務是否🈵️意？【前台】許淑悦是還兼職賓客關係部的工作嗎？！真的很熱心➕貼心了！ 【大堂吧】周寶儀的服務也是很熱心➕貼心了！ 【客房部】相關工作人員工作認真負責！兢兢業業！把客房收拾🉐️乾淨利落整潔！
廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$397起
用戶評價：
酒店同地鐵站無縫銜接，步行1分鐘即到。工作人員很熱情，特別前台小葉、小謝，主動介紹房間可免費提供健康舒適枕頭，非常貼心。還免費幫我升級房型，房間空間很大，衞生很乾凈，總體很不錯。朋友推薦的酒店，下次繼續入住
廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$914起
用戶評價
長期出差的i人，選擇廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓，可以説是i人的最佳選擇。 地理位置：優越； 酒店坐落在繁華的廣州天河CBD，工作、購物、娛樂非常便捷。 酒店環境：舒適； 酒店整體裝修風格舒適，洗衣機、電磁爐、微波爐一應俱全。 酒店餐食： 酒店不單有網紅西餐廳，房間內也提供送餐服務，隨時隨地也能享受美食。 服務與衞生：酒店服務人員熱有禮，房間整體衞生整潔。 下次到廣州，還選擇入住廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓。
廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$329起
用戶評價：
入住體驗非常滿意！酒店位置非常方便，就在廣州東站附近，附近有大型商場，出行、購物、美食都很便利。房間乾淨整潔，床也很舒服。前台樑小姐服務很熱情，辦理入住很高效。整體感覺性價比很高，下次來廣州還會考慮再住這裏！
推荐酒店
珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$422起
用戶評價：
酒店位置接近拱北關口，附近有便利店，超市和餐廳。是次入住期間有颱風，酒店樓下有酒樓，海底撈和KTV，颱風期間酒樓有營業，非常方便。房間寬敞舒適，衞浴設施良好，房間內電視有免費電影頻道，提供的電影雖不算近期，但可觀性不俗，這次3日2夜之旅共看了9套電影。遺憾是房間座向不佳，雖有大的落地玻璃窗，但景觀都被招牌擋著，其次酒店停車不便，打車上落都要在大街，遇著下大雨上落更狼狽。整體感覺良好，下次到珠海會選擇入住。
珠海萬悦酒店（拱北口岸高鐵站店）
用戶評分: 9.4/10.0
價錢：HK$448起
用戶評價：
整體是一間理想及舒適的酒店！每次進入酒店時都非常喜歡它獨特的香薰氣味及五星级水準的服務, 非常有澳門管理色彩和風格, 與珠海其它酒店是不一樣！非常多謝經理Lindy蘭玲, 每次入住都熱誠地招待及歡迎我和太太, 萬分感激記著我俩這老顧客！🥹😘🙏🙏🙏
珠海來魅力假日酒店（拱北口岸高鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$390起
用戶評價：
嚟過拱北好幾次住過附近慢魚.橙子。 發覺最方便都係珠海來魅力假日酒店.好天落雨也不用怕可以直達地下商場食的買的都有。 大堂寬闊由入門口到前枱.員工都招呼有禮.特別前枱接待員bella小陳.很好很有耐心介紹週邊景點美食。 我覺得附近咁多酒店來未來假日酒店真係冇得輸有這班員工是老闆的福氣.以後每次各拱北都係揀呢間唔使再諗！ 多謝前枱bella的接待令旅程加添愉快
珠海鳳凰谷假日酒店（拱北口岸珠海站店）
用戶評分: 8.7/10.0
價錢：HK$216起
用戶評價：
房間出來就是海邊。2元錢就可以租一輛自行車在海邊騎行，吹着海風，不要太舒服了。酒店服務很好，免費幫我們升級了房間。422工號小姐姐，還送給寶寶一個小禮物。樓下有家安順牛肉粉，還遇到了老鄉。😀😀
更多廣東周邊旅行攻略
【廣州4日3夜懶人包】2025廣州自由行「食、玩、買」行程規劃攻略
其他人也在看
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡
桂林山水甲天下，一向都賞美景的勝地！KKday推出桂林陽朔超值4天團低至半價優惠，每位只需$999、除開每人每日要$249.8，價錢已包香港直航至桂林機場、機場稅連4天服務費、3晚酒店住宿、指定景點門票、5餐正餐及3餐早餐等，KKday獨家限額贈送每人上網卡一張，以驚爆價暢遊桂林各景點，即睇旅行團詳情。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆
深圳酒店優惠一浪接一浪，嚟緊會北上深圳過夜玩樂的話，就要捉實KKday限時超抵優惠！KKday將於9月25日6pm推出深鐵前海君璞書院及深圳北站塘朗城君璞酒店快閃住宿優惠，入住一晚只需$199！兩間酒店地理位置方便之餘，當中更可入住全景落地窗客房，附近還有山姆超市等購物點，啱晒做落腳點！優惠手快手手慢無，記得mark實今日（25日）6pm搶優惠啦～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 17 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 22 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普要求日韓預先支付承諾對美投資9,000億美元資金
《路透》報道，美國總統特朗普在橢圓形辦公室對記者表示，日本及南韓向美國分別投資的5,500億美元及3,500億美元為預先支付。AASTOCKS ・ 16 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳煒街頭被野生捕獲 零美顏細紋與法令紋清晰 網民：50多歲超級好了
陳煒日前以嘉賓身份出席TVB新節目《香港美食匠人》記者會；節目由黎芷珊主持，並於9月29日首播，黎芷珊將按唔同主題訪問唔同大廚並會走訪小店，陳煒則表示喺拍節目期間成功向大廚們偷師，學到唔少新秘技去煮畀老公食，直言都做到5至6成大廚手勢。陳煒一向保養得宜，被封為「凍齡女神」，不過有網民近日於街頭野生捕獲陳煒，影片放到社交平台後引起唔少討論，唔少網民驚訝陳煒臉上嘅皺紋及眼袋明顯。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前