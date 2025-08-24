廣東過去一周新增報告336宗基孔肯雅熱本地個案

對於有報道指英偉達(Nvidia)已要求供應商暫停生產該公司專為中國市場設計的H20晶片，英偉達行政總裁黃仁勳表示，公司已備好大量的H20晶片，目前正在等待中國客戶的訂單。當收到訂單時，將能夠採購更多。 黃仁勳稱，向中國銷售H20並不涉及國家安全問題，能夠向中國發售H20晶片非常令人感謝。 被問及有報道指英偉達正在開發一款基於其最新Blackwell架構的新晶片，暫定名為B30A，其功能將比H20更強大，黃仁勳表示，英偉達正在與美國就向中國提供H20晶片的後續產品進行磋商，但這不是公司能做的決定，是由美國政府決定，但現在要知道結果還為時尚早。

Fortune Insight ・ 1 天前