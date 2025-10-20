香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
北上好去處｜廣東韶關靚景3天團！每日人均$400.2起送數據卡 獨立別墅星空玻璃房、賞楓睇銀杏、任食大閘蟹宴
秋風氣爽，正是賞楓睇銀杏最佳時機！永安旅遊的韶關3天純玩團，會帶大家暢遊「銀杏之鄉」、「紅葉世界」及「天空之鏡」等打卡景點，包食無限量大閘蟹盛宴、梅嶺鵝王宴、臘味宴等8大盛餐，以及入住星空玻璃房別墅。行程零購物、純玩樂，人均只需$1,200.5起，再送數據卡，10月至12月想北上大玩大食的話，快捉緊永安旅遊這純玩美食團！
暢遊「銀杏之鄉」、「紅葉世界」及「天空之鏡」等打卡景點
永安旅遊的3日行程，首日會抵達韶關，直奔湞陽坊旅遊小鎮，遊覽文藝古街、湞陽峽藝術館及湞陽峽火車站舊址等打卡熱點；次日包團友門票及專車接駁，直到「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，漫遊金黃銀杏林；此外，行程還重本包來回觀光車到嶺南紅葉世界、漫步清新茶園、「魔法森林」及「霍比特小屋」，大家還可登上「天梯」影天空之鏡，想影到絕美照片無問題！
任食大閘蟹盛宴等8大餐
美食方面絕對是重頭戲之一，3天包食足8餐，首日中午先來任食大閘蟹宴，新鮮蟹肉食到飽，晚上會品嚐滋味鮑魚燜果園雞宴；翌日於酒店享用完自助早餐後，中午會享用福果養生老鴨湯加梅嶺鵝王宴，晚餐及夜宵則會品嚐高山茶香雞、高山生曬臘味宴、高山走地雞粥及時令蔬菜；最後一天再試雲髻山灌湯果木燒鵝和山泉水鱘龍魚，味道夠晒正宗，包保大家一定有食福！
保證入住星空玻璃房
至於住宿方面，永安旅遊除會安排大家第一天入住國際洲際旗下韶關韶州城或摩爾城假日酒店雙人房外，第二天還保證入住嶺南紅葉世界獨立別墅星空玻璃房，大家可躺在床上，透過玻璃屋頂欣賞萬天星空，私密又浪漫！3天韶關美景純玩團，人均只需$1,200.5起，再送數據卡，但要注意的是，凡1位報名，必須補付單人房附加費。旅行團由即日起至12月15日，部分日子經已滿額，要報名就趁早！
韶關美景純玩3天團
價錢：2人同行$2,401，人均$1,200.5起
嬰兒收費只包括手續費，不包括佔用坐位、酒店、膳食及交通安排。
觀光：各項遊覽節目均按照行程表內所列之遊覽節目及入場費用為根據。
交通：採用空氣調節遊覽車。
膳食：每日早、午、晚餐以行程內所列為根據。
酒店：根據行程表內所列之酒店或同級，以兩人共用一雙人房為標準。
