廣湛高鐵建成通車 廣州至湛江約1.5小時可達

【on.cc東網專訊】廣州至湛江高鐵周一（22日）建成通車，G9785次「復興號」列車當日上午10時許駛出廣州白雲站，廣州白雲站至湛江北站最快僅需1小時32分，大幅壓縮北部灣城市群與粵港澳大灣區時空距離。廣湛高鐵關鍵配套工程湛江北動車運用所同日正式投運，為高鐵線路列車開行提供技術保障與運維支撐。

廣湛高鐵是國家「八縱八橫」高速鐵路網沿海鐵路客運大通道的重要組成部分，亦為目前廣東省自主投資建設技術最複雜、線路最長、投資最大的鐵路項目。其最高時速可達350公里，正線全長約401公里，始於廣州，途經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名等市，終至湛江，東聯廣州樞紐，在湛江北站與在建的合浦至湛江高鐵、規劃建設的湛江至海口高鐵相連接，路網地位十分重要。

廣告 廣告

廣湛高鐵開通營運後，陽江、茂名、湛江三市結束不通時速350公里高鐵的歷史，標誌廣東向「市市通350高鐵」目標邁出堅實一步，對完善區域路網布局、發揮粵港澳大灣區輻射帶動作用、促進區域經濟社會高質量發展、建設富活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群具重要意義。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】