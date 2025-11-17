廣瀨愛麗絲牛仔褲獎到手！ 《神説教》校園崩壞內幕？

iHerb破萬好評洗護產品64折起！
欸，你知道那個靜岡清水區的籃球少女嗎？小六在七夕祭被星探拐走，結果現在變成X上149萬粉的「エゴサーチ女王」廣瀨愛麗絲！
她不只甩開妹妹廣瀨鈴的光環，還在2025春季日劇《なんで私が神説教》當老師，把學生嚇到腿軟。來來，小編帶你逛逛這位天然美女的爆笑人生😝
先說她怎麼出道：15歲就當午間劇最年輕女主
1994年12月11日出生，165cm、AB型血，本名大石麻由子。小六本來只想打籃球，結果2008年直接演《死にぞこないの青》。
2009年中三參加《Seventeen》Miss Seventeen，從5267人殺出，跟橋本愛一起當模特兒，人生直接轉彎🚗。
2010年演《抓住明日的光》，15歲當富家女澤口遙，史上最年輕午間劇女主。她當時講：「遙的開朗跟我一樣，價值觀變那段超難，得一直跟導演聊。」收視穩穩的，粉絲直接喊「這妹子要紅」。
喜劇魂大開：甩妹妹標籤，晨間劇直接笑翻天
2011年第一次月九《教我愛的一切》，之後《黑之女教師》《35歲的高中生》通通來。真正炸裂是2017年《わろてんか》，演藤岡てん，コメディ演技開掛，業界直呼「這才是喜劇女王」🤡。
她2018年當《with》模特兒，2019年1月號封面，時尚圈也服。X上自嘲「まにちゃん、むっしぇん時々ぶーちゃん」，bio寫「エゴサーチと怠惰が特技🧠」，粉絲笑說「這自我介紹誠實到痛」。
2025老師上工：無職變導師，學生直接崩潰
最新日劇《なんで私が神説教》（2025年4月12日-6月14日），她演麗美靜，從無業女變高中老師，第一天就開「神説教」！預告裡學生全傻眼，官方說「学園崩壊の危機」。
她訪問講：「第一次演老師，頭髮剪短變重劉海，ナチュラルメイク，感覺自己薄了。」跟Snow Man渡邊翔太對戲，オフショット超甜，粉絲刷「這對我站了」💕。
電影也沒停，2025年12月《新解釈・幕末伝》演おりょう，《全領域異常解決室》演雨野小夢，2026年電影版都排好。
連《Mission: Impossible / Final Reckoning》都有她，國際級啦！
牛仔褲獎到手：特別貢獻賞讓她感動噴淚
2025年第42回ベストジーニスト，她拿特別貢獻賞！X貼領獎照，「謝謝選我！」，3.3萬讚爆表。
粉絲留言「アリスちゃんのデニム穿きこなし神」，她轉發ヴァンドーム青山珠寶廣告，濕髮配小耳環，1千多讚，時尚感拉滿✨。
動漫宅魂炸裂：レゼ聖地巡礼要哭，鬼滅讓她吐到不行
她超愛動漫！2025年11月1日發「レゼ頭離不開，去聖地巡礼，應該會哭」，粉絲狂回「一起去」「帶紙巾」。
10月30日看《鬼滅》金木犀篇，「吐きそうです、、ありがとう」，24.8百萬瀏覽，網友笑「這反應太真」🤮。
她還推WFP慈善徵文，「200字就行，幫小孩吃飯」，粉絲讚「人美心善」。X上常聊《Re:Zero》《チェンソーマン》，粉絲說「アリスちゃんのオタク魂最高」。
Japhub小編有話說
廣瀨愛麗絲這種「籃球妹變國際喜劇女王」的劇本，現實比戲還猛。從15歲女主到2025神級老師，她用笑點跟動漫魂圈粉無數。
小編已經準備好追《神説教》，你最愛她哪部？快留言讓小編也來嗑！
