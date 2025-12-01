廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo

焦點

【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後，證實男子當場身亡。

大埔宏福苑上周三（26 日）五級火警，位於對面的廣福邨當時亦被警方要求疏散，近日解封後，陸續有居民返回廣福邨。

警方封鎖現場一帶。
事發地點面向宏福苑。
廣禮樓有人從高處墮下。
