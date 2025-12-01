大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後，證實男子當場身亡。
大埔宏福苑上周三（26 日）五級火警，位於對面的廣福邨當時亦被警方要求疏散，近日解封後，陸續有居民返回廣福邨。
【求助熱線】
生命熱線：2382 0000
東華三院芷若園熱線︰18281
明愛向晴軒：18288
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222
撒瑪利亞會熱線︰2896 0000
社會福利署熱線︰2343 2255
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
政府 24 小時「情緒通」熱線：18111
