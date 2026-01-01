胡氏夫婦均喜歡小朋友，見到孩子出生都感到開心和幸福。(醫管局提供)

踏入2026新一年，多名元旦嬰兒「搶閘」出生，首半小時公立醫院已有5名元旦嬰。凌晨零時06分在廣華醫院出生的男嬰，較預產期提早兩周出生，重2.89公斤，是胡生胡太的第三胎。胡太稱夫婦均喜歡小朋友，因此即使第三胎懷孕過程辛苦，見到孩子出生還是感到開心和幸福。

笑言兒子「趕住出嚟慶祝2026」

胡太透露，男嬰對上還有一名6歲哥哥和1歲半姐姐，憶述除夕當日傍晚6時左右開始感胎痛，形容兒子很幸運可成為元旦嬰兒。胡生就笑言兒子「趕住出嚟慶祝2026年」，又希望孩子將來能健康、快樂地成長，一家人齊整和平安最重要，並做一個對社會有貢獻的人。

連同廣華醫院這名男嬰，公立醫院共誕生2男3女元旦嬰，另中大醫院亦首次有元旦寶寶出生。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/廣華醫院元旦嬰提早兩周出生-胡氏夫婦喜迎第三胎/632572?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral