廣華醫院急症室預計輪候時間一度高達10個半小時(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，公立醫院急症室元旦起緊急、次緊急及非緊急的病人診金加至400元後，有醫院的輪候時間一度超過10小時。有病人組織估計，可能是部分病人獲豁免收費及每年一萬元封頂新措施有關。

急症室開始新收費，但輪候時間依舊長。伊利沙伯醫院下午病床塞滿急症室登記處，當時次緊急及非緊急類別病人預計要等2至3小時才可看診；廣華醫院急症室登記處未見有病床，但預計輪候時間更長，下午3時要3至8小時，到下午4時15分最長要等10個半小時。

有病人因吞嚥困難及痾嘔求診，陪診的家屬都說等了很久。

急症室病人家屬熊先生：「等了數小時，早上10時到(下午3時半)，早上9時到現在，差不多早上9時到下午5時。」

急症室病人家屬林先生：「早上9時到現在，差不多早上9時到下午5時，本來是看私家的，但私家通常這樣的情形，他都是幫我叫救護車，倒不如我自己乘的士來，看看可否快些，但都沒有。」

新收費原意是要改變病情較輕的病人到急症室求診習慣，但輪候時間未有明顯變化。有病人組織估計跟部分病人本身獲豁免收費有關，促請醫管局公開相關數據，再分析有沒有需要進一步調整收費。

病人政策連線主席林志釉：「用人數來說，當中有多少人或百分比本身是豁免了(收費)呢？如果這麼多人用而本身獲豁免的話，換言之，加價對他們是無影響。亦有一個可能性，是因為醫管局有新措施，將每年使用公立醫院服務的費用封頂一萬元，所以如果有這個背後原因，會否導致有些人會覺得一年無論如何都會用盡一萬元，不如盡量用多些、用得密些，可能化算一點。」

林志釉建議醫管局要增加家庭醫學診所日間及夜診服務名額，滿足相關病人需要，以紓緩急症室壓力。

