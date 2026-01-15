渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
延吉自由行2026: 點解個個都飛延吉？人氣打卡景點、美食、韓服體驗全攻略！一秒飛韓國！
近排係咪覺得成個 social media 都俾「延吉」洗版？個個都問「點解全世界都去緊延吉？」，想知答案？因為呢個位於吉林省邊境嘅小城，完美結合咗朝鮮族傳統風情同埋最新潮流，唔使飛韓國，都可以體驗到濃濃嘅異國 feel，CP 值超高！
無論你係想著住靚靚韓服，喺超有 feel 嘅街頭打卡呃 like，定係想做個 foodie 瘋狂喪食地道冷麵同燒烤，呢份 2026 最新嘅延吉自由行攻略，就係你嘅最強天書！用 Trip.com 訂埋機票酒店，輕輕鬆鬆出發，玩轉呢個新晉網紅城市啦！
延吉自由行 | 5大必去打卡景點推介
1. 延吉 No.1 打卡點：延邊大學網紅牆 📸
講起延吉，點可以唔提令佢爆紅全球嘅「網紅牆」？呢度就喺延邊大學正門對面，成棟樓掛滿密密麻麻、五顏六色嘅中朝雙語招牌，一到夜晚，霓虹燈閃下閃下，Cyberpunk 味道即刻出晒嚟，好似一秒穿越到首爾明洞街頭咁！
打卡指定動作： 手揸一杯印住「延吉」字樣嘅奶茶影相，已經係呢度嘅標配！
變身韓劇主角： 附近有超多「旅拍」舖頭，可以租套靚靚朝鮮服，化埋妝 set 埋頭，影返輯人生美照。
最佳時間： 傍晚時分去最好，可以影到日頭清晰嘅招牌，又可以等到入夜睇璀璨嘅霓虹夜景。
醫肚推薦： 影完相附近勁多地道韓式餐廳，視覺同味覺一次過大滿足！
📍地址： 吉林省延吉市公園路1號（延邊大學正門對面）
🚗交通： 搭 1、2、6、9、10 號等多架巴士，喺「延邊大學」站落車就見到，超方便！
2. 一秒變身韓劇主角：中國朝鮮族民俗園 👘
想深度體驗朝鮮族文化？嚟「中國朝鮮族民俗園」就啱晒！呢度完美複製咗古代朝鮮族嘅生活場景，古色古香嘅瓦房同草房，加埋小橋流水，真係靚到好似行咗入韓劇片場咁。
必 do list： 嚟到呢度嘅重頭戲，梗係租返套靚靚朝鮮族韓服，喺古雅嘅庭院入面瘋狂影相！Trip.com 啲用戶都話，著住韓服可以喺度玩足大半日！
互動體驗： 可以親手試下整打糕、醃辣白菜，感受最地道嘅手藝。
精彩表演： 園區會定時有農樂舞表演，氣氛超 high，好有感染力！
📍地址： 吉林省延吉市延龍路與延南路交匯處
🚗交通： 搭 1 或 43 號巴士到「延南路」站行 5 分鐘。不過由市中心出發，搭的士最快手，大約 ¥15-20 就到，慳返啲時間玩好過啦！
3. 晨早限定！地道煙火氣：東方水上市場 🥣
想感受延吉最真實、最地道嘅一面？記得要晨早 5 點起身，去清晨限定嘅「東方水上市場」尋寶！呢個早市大概 8 點就收檔，要去就要趁早！
早餐天堂： 空氣中全部都係美食嘅香味！熱辣辣嘅打糕、煙韌嘅米腸、酸爽開胃嘅辣白菜，仲有排晒長龍嘅即製湯飯同烤肉，用平民價錢就可以食到最新鮮嘅朝鮮族小食。
手信推介： 除咗食，仲有好多賣人參、鹿茸嘅攤檔，買手信俾屋企人一流。
溫馨提示： 朝早人山人海，建議帶定少量現金，因為人多嗰陣上網會慢，掃 code 畀錢可能要等。
📍地址： 吉林省延吉市參花街與河壩路交叉口附近
🚗交通： 咁早起身，搭的士係最明智嘅選擇，快靚正！
4. 親子遊首選！穿越侏羅紀：延吉恐龍博物館 🦖
估唔到延吉都有恐龍睇！「延吉恐龍博物館」係吉林省唯一嘅恐龍專題博物館，展出咗大量喺延吉發現嘅珍貴恐龍化石，仲有獨特嘅「延吉龍」添！
互動學習： 館內用咗好多高科技多媒體技術，將史前世界活現眼前，帶小朋友嚟放電兼學嘢就最啱。
一日玩晒： 博物館隔離就係「延吉恐龍王國主題公園」，可以 plan 埋一齊玩，大人細路都開心。
📍地址： 吉林省延吉市龍山路與天池路交匯處
🚗交通： 搭 1、3 或 12 號巴士，喺「恐龍博物館」站落車就係。
5. 360° 無死角靚景！城市後花園：帽兒山國家森林公園 🌳
行完市區，都要親親大自然！「帽兒山」係延吉人嘅後花園，行山徑鋪好晒木棧道，行得好舒服，難度唔高，行到上山頂可以 360° 睇晒成個延吉市景，勁開揚！
影相呃 like： 秋天嚟最靚！成座山會變成「五花山」，紅、黃、綠色嘅樹葉層層疊疊，靚到好似幅畫咁。
提提你： 有 Trip.com 用戶提大家，尾班車收得比較早，記得預留時間搭車返市區啊！
📍地址： 吉林省延吉市南郊
🚗交通： 搭 9 或 43 號巴士到總站就到。由市區搭的士大約 ¥25-30。
延吉美食巡禮 & CP 值高住宿推介 🏨
延吉必食清單！
延吉冷麵： 湯底酸甜冰涼，麵條超彈牙，加埋西瓜片，夏天食一流！
延吉燒烤： 用自動旋轉燒烤架，唔使自己郁手，羊肉串配埋特製乾料，香到癲！
石鍋拌飯 & 打糕： 最經典嘅朝鮮族米飯料理，夠晒正宗。
參雞湯： 成隻嫩雞加埋糯米、紅棗燉到勁淋，超滋補。
慳錢住得好！住宿推介
1. 延吉國際飯店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$344起
酒店位置很好，環境也很不錯，訂的零壓大床房，床很舒服，房間收拾的非常乾淨，還給升級了向陽的河景房，可以看到布爾哈通河，特別的美～ 在酒店一來就定了當地最有名的炸雞、麻辣燙、韓式拌飯料理，很方便，半個小時就能送到。 步行去延吉大學、網紅打卡街、西市場都非常的近，打車到民俗園十分鐘就到了～ 酒店姚主管非常熱情，客服小姐姐、前台小姐姐都非常的棒～推薦延吉的特色美食和旅遊景點攻略，沒有踩雷～ 略有遺憾的就是這次行程預留的時間太短啦，延吉是個非常適合旅遊度假的時尚城市。好吃好玩下次還來～～～
2. 延吉白山大廈酒店
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$361起
位置：延吉市中心主幹道旁邊，交通特別方便，自駕免費停車 設施：雖然很有年代感，但設施維護的很好，一點不顯得陳舊 衞生：房間衞生收拾的不錯，床品也很乾凈 早餐：中西韓一應俱全，花樣繁多，就餐環境很乾凈，就是國慶節期間人比較多 服務：從辦理入住開始就熱情主動，主動幫着搬行李，各處都有工作人員引導 特別表揚前廳部鄭佳音，漂亮熱情，主動幫着搬行李，介紹好吃好玩的，對各種請求有求必應，給我們旅行帶來很美好的體驗～ 推薦大家來延吉玩選擇白山大廈!
3. 延邊華陽酒店（延大網紅牆店）
用戶評分: 9.0/10.0
價錢：HK$242起
看了不少旅遊攻略，選的這家店，主要是它離網紅牆很近很近，價格也可以接受，環境服務都挺好的。延吉人也很熱情，趕上要過聖誕節，還買了聖誕樹冰淇淋，超市裡好多韓國飲品，去吃的烤串也很好吃，希望夏天可以有時間再來玩兒
延吉自由行必讀 Q&A 💡
1. 幾時去最好？
5 月至 10 月天氣最舒服，最啱戶外活動。如果想睇雪景，可以 12 月至 2 月嚟，不過記得帶夠厚衫，因為真係好凍！
2. 溝通有無問題？有咩要注意？
市內周圍都係中朝雙語招牌，好有特色。當地人普遍講普通話，溝通無問題。入鄉隨俗，如果去傳統民居，要上「炕」（即係北方嘅暖炕床）記得要除鞋啊！
3. 市內交通點搞掂？
延吉市區唔算大，踩共享單車或者搭的士就搞得掂。的士起步價好平，短途移動超抵，可以輕鬆去晒你想去嘅景點！
