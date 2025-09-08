隱身於北京延慶區長城腳下的山林「竹屋」，由日本著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）操刀設計。「竹屋」不僅彰顯了現代建築藝術，也完美融合了自然環境與東方文化的神韻。



作為「長城腳下的公社」十二幢藝術建築之一，「竹屋」的設計靈感源自東方文化中象徵正直與高潔的竹子。隈研吾以竹子作為主要建築材料，外立面被密集包裹著竹子網格，形成一種竹影交錯的視覺效果。結合大量落地玻璃幕牆，讓自然光線悉心滲透室內，光影隨四季變換，打造出豐富且多變的內部氛圍。





建築依照山林地形最大限度地發展，形態自然舒展，與周圍環境相互呼應，強調與延綿不絕的長城及山林的和諧共生。這種有機融合不僅體現了隈研吾「自然與建築共生」的理念，也使「竹屋」成為一座生態友好且具有東方禪意的建築藝術。





「竹屋」的核心設計亮點之一，是其六面皆由竹子環抱的茶室，這一空間懸浮於水面之上，面向著蜿蜒的長城烽火台。茶室的設計透過簡約結構表達現代禪意，既回歸自然的純粹，也成為靜坐冥想的理想所在。隈研吾透過材質的原始粗獷感，呼應長城的威嚴與自然的質樸，這份設計之美，在細節中流露出對傳統文化的尊重與現代精神的融合。





整座「竹屋」不單是一間建築，更是文化符號與自然生態的對話。隈研吾藉由竹子這一東方象徵，建構出逃離都市喧囂的隱世之所，讓人們在這裏重新尋回內心的寧靜與平衡。建築的「粗礦化」處理讓空間呈現出樸素且溫潤的質感，無論是陽光穿過竹節形成的光影，還是窗外四季更迭的青翠山林，都讓「竹屋」成為遠離浮躁、感受詩意氛圍的理想空間。

Photos: Kengo Kuma and Associates; Hyatt

延慶長城腳下的「竹屋」，由隈研吾打造出東方禪意建築典範

