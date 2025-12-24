廷憶《火星女王》超美！跟菅田將暉談戀愛

▲NHK放送100年紀念科幻大作《火星女王》由台灣演員林廷憶（如圖）和日本男星菅田將暉主演，兩人在劇中大談遠距離戀愛，精湛演技讓粉絲讚爆。（圖／Hami Video 提供）

[NOWnews今日新聞] Hami Video全台獨家首播NHK放送100年紀念科幻大作《火星女王》，上架首周末即登戲劇榜冠軍，並引發熱烈討論，女主角LILI-E1102由台灣演員林廷憶演出，她在劇中切換英、日語台詞跟男星菅田將暉在劇中大談遠距離戀愛，相關劇照也隨之曝光，像極AI生成的美貌讓許多粉絲讚爆。

菅田將暉談《火星女王》：林廷憶聲音超好聽

菅田將暉近日受訪談到接演《火星女王》的契機，他特別提到劇中「聲音」的重要性，回憶與林廷憶的合作時表示：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有我彈吉他時她跟著唱的聲音。透過音樂彼此理解，那段時間真的很快樂。」他也補充：「她其實看過很多日本作品，像我出演的《喜劇開場》她也看過，讓我驚訝作品能這樣跨越國界被傳遞，也讓我覺得被珍惜。」

《火星女王》最讓菅田將暉感到觸動的，其實是藏在科幻外殼之下的「超級遠距離戀愛」的愛情故事，他坦言：「LILI在火星，白石蒼翔在地球，是超級遠距離戀愛。甚至在談愛之前，能夠活著、能夠互相傳遞訊息，本身就是奇蹟。」他強調：「兩人幾乎只能靠訊息聯絡，一則訊息要十幾分鐘才送達，再十幾分鐘才收到回覆，而且多半是語音資料，讓人很沒有實感。也正因如此，後續的情感發展才顯得格外浪漫。」

▲菅田將暉（如圖）在劇中和林廷憶大談遠距離戀愛。（圖／Hami Video 提供）

《火星女王》另一大焦點，則是日本影后宮澤理惠和台灣音樂女王陳珊妮的共演，兩人分別飾演隸屬ISDA（星際開發機構）、立場卻截然不同的管理者角色，近日宮澤理惠與菅田將暉、陳珊妮合照並分享於社群平台，三人同框立刻引爆粉絲討論，其中宮澤理惠與陳珊妮更一起手比愛心，讓網友笑稱：「奇幻到像AI生成！」也有台灣粉絲在社群分享：「陳珊妮老師的戲份根本超多，看得很過癮！」

《火星女王》以人類移居火星百年後的未來為背景，描寫火星由星際開發機構 ISDA 高度統治，居民被要求返回地球，反抗勢力則主張留在火星、捍衛自主。林廷憶飾演的視障少女LILI-E1102，自幼在火星長大，她意外捲入權力與信仰的衝突核心，更與神秘能量來源「物體」產生難以解釋的連結，其存在，可能左右火星與地球的最終命運。最終回將於本週末28日迎來大結局，敬請觀眾鎖定Hami Video全台獨家首播，見證《火星女王》最終章的震撼揭曉。

▲宮澤理惠（左）在劇中和菅田將暉（右）有對手戲。（圖／Hami Video 提供）

