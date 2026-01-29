建築工友遭假招聘廣告騙取個人資料 私隱署兩周接42宗 業界：行內失業嚴重 工友心急搵工｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】私隱專員公署今（29 日）指，過去兩周接獲42宗建築工友投訴，疑被網上虛假招聘廣告誘騙個人資料。公署呼籲建築工友求職時提高警覺，在提供個人資料前，核實招聘廣告及中介身分，以保障個人資料私隱。

有人提供銀行戶口號碼

42宗個案中，事主均為建築工友，他們從包括WhatsApp、Facebook以及WeChat群組，不同社交媒體平台及即時通訊軟件群組，留意到招聘地盤散工的訊息，對相關的職位空缺表明興趣，並向訊息發布者提供個人資料，包括俗稱「地盤三寶」的身份證、建造業工人註冊證及俗稱「平安卡」(建造業安全訓練證明書)的相片。

當中亦有人提供了銀行戶口號碼予訊息發布者，其後，訊息發布者指示個別工友於指定時間地點集合，惟最終沒有現身並失去聯絡。工友擔心其個人資料可能被濫用或作其他非法用途，故作出投訴。

私隱公署：僅提供必要資料

公署提醒建築工友求職時提高警覺，要核實招聘者或中介身分，避免向來歷不明人士提供個人資料；要了解對方收集資料的目的，僅提供必要資料，並在正式獲聘前避免提交銀行戶口號碼等敏感資料；此外，保留所有與招聘相關的通訊紀錄，以便發生問題時追查。

業界：失業趨嚴重 宏福苑大火後雪上加霜

香港建造業總工會理事長周思傑回覆《Yahoo 新聞》表示，對於有不法之徒利用工友心急求職心態進行欺騙，工會感到非常憤怒。他表示，隨着建造業界私人市場大量工程減少，失業情況轉趨嚴重，宏福苑大火之後更是雪上加霜，不少工友「心急搵工」。

「三寶」地盤登記用 一般不須事先提交

他指，業界失業情況變得嚴重，網上社交媒體出現很多群組招聘散工，各個工種都有，絕大部份屬工友自發，互通消息，一般都是朋友介紹入群，相信是有不法之徒混入相關群組「搵食」。

周思傑表示，建造行業行日薪制，大部分工友是「長散」，一般而言，工友跟判頭、「蛇頭」開工。個人資料方面，一般需要地盤「三寶」，即工人註冊證、平安卡、身份證，作為到地盤時登記用，但一般不需要事先提交，散工一般工資為現金，更不需要預先提供銀行戶口資料。