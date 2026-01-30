建築業「數碼覺醒」：快好省雲台今日正式啟動

「青天網」試行版即日開放申請 基本功能服務費用全免 以區塊鏈及人工智能技術根治建築業「有汗出、冇糧出」及屋苑大維修痛點

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年 1月 30日 - 香港建築業長期以來受困於工期延誤、超支、欠薪及安全事故等痛點。由本港資深建築界人士陳少忠先生（Jones Chan）及幾位擁有資深專業及管理經驗的專業人士共同創辦的建築業科技應用平台「快好省雲台（FHS Solutions）」，今日於金鐘亞洲協會香港中心舉行盛大啟動禮。活動由港區全國人大代表胡曉明教授（GBS JP）擔任主禮嘉賓，與超過140位業界領袖共同見證本港建築業邁向「數碼覺醒」的新里程。





廣告 廣告

「快好省雲台（FHS Solutions）」啟動禮祝酒儀式。左起：「快好省雲台（FHS Solutions）」合規總監甄灼寧先生（胡慶業先生代表），快好省雲台榮譽顧問梁兆康測量師，快好省雲台榮譽顧問黃漢輝先生，快好省雲台主席及創辦人陳少忠先生，快好省雲台榮譽顧問龐寶林先生，立法會議員林筱魯議員（SBS, JP），港區人大代表胡曉明教授（GBS, JP），支持單位及論壇嘉賓代表鄭曉光先生，快好省雲台行政總裁羅英揚先生，快好省雲台技術總監蕭健明先生，快好省雲台榮譽顧問黃旨尉先生，及快好省雲台青天網代表人物「Mr. Bao」。



快好省雲台（FHS Solutions）第一階段服務「青天網」即日推出：基本功能免費惠及新盤及舊樓法團



快好省雲台主席及創辦人陳少忠先生（Jones Chan）於會上宣佈，平台服務由即日（2026年1月30日）起正式投入試行。為展現推動行業變革的決心，平台旗下核心服務之一，「工地風險共管平台 — 青天網」將率先開放予全港建築項目及屋苑大維修項目持有人報名，包括新盤發展商、總承包商；舊樓業主立案法團和大維修承辦商。「青天網」作為匿名通報系統，讓建築地盤或大維修中舊樓的各持份者，包括建築工人、工地管理人員、舊樓住戶及物業管理人員可以在30秒之內匿名報告工地上不合規或出問題的地方，並透過人工智能技術判斷嚴重或緊急程度，為工程管理及監督團隊提供工地實時資訊,以及為各相關持份者提供實時實質保障。



陳少忠表示：「我們拒絕『係咁㗎啦』的舊文化。為了讓誠信機制儘快落地，『青天網』的基本功能及服務將完全免費。我們希望降低技術門檻，讓底層工人文化由只付出勞力演變成懂得利用科技去協助監察工地問題的參與者，從而令項目的各持份者能即時獲得數碼保障。」



有興趣的建築或屋苑大維修項目持有者即日起可透過官方網站（ https://www.fhs-solutions.com）報名。項目如獲成功審批，快好省雲台技術團隊將協助導入數據及系統對接，其系統方案將不會影響項目原有的任何監察或管理系統，例如現有已經執行的4S系統等。從報名成功到正式投入使用，設置期僅需約一個月時間，即可享用透明化的實時實質監察服務。快好省雲台（FHS Solutions）將於今年陸續推出其他各項功能板塊，包括引入區塊鏈記錄及細微合約分配系統，以及推行可信性第三方支付系統及智能調解系統，推出完整板塊後，整個應用平台可望長遠成為能夠推廣至世界各大城市的香港本地創科建築業科技應用平台 。



以科技作為「無形之手」：根治包括欠薪和其他建築及大維修工程業界痛點



快好省雲台融合了香港建築業界的專業及經驗，並運用區塊鏈及人工智能技術，目標解決包括以下建築業相關的社會痛點：





保障工友「有汗出、有糧出」：

透過區塊鏈技術將包括資金流向等所有紀錄不可篡改地「上鏈」，確保資金流向透明，利用金融科技可從根本上杜絕層層拖欠糧款的惡習，保障基層工人權益。 守護小業主血汗錢：

針對舊樓維修常見的合約糾紛與爛尾風險，平台提供透明的多維度監察系統，業主立案法團可實時掌握工程進度並監察風險。 智慧工地守護生命：

利用人工智能技術，實時監察所有工序（尤其高危及高風險工作），一旦發現違規或危險即時通報相關持份者，透過科技預警減少工業及工傷意外，守護工人與公眾安全。



展望：重塑「香港建築品牌」



陳少忠先生強調，FHS 雲台不只是為了提升效率，更是為了讓建築業回歸本質：「讓誠信者得回報，讓實幹者得尊重。」 透過這隻科技的「無形之手」，團隊期望將香港建築業轉化為一個更科技化、更有尊嚴、更具吸引力的「香港品牌」，成功吸引新一代人才加入，解決人才老化問題。



「快好省雲台」（ FHS Solutions ）管理層介紹：



主席及創辦人：陳少忠先生 (Jones Chan)

深耕建築界及工程管理多年，具備深厚的行業洞察力，致力於打破傳統建築業的資訊不對稱，利用區塊鏈技術建立誠信機制，是推動香港建築業「數碼覺醒」的先行者。



行政總裁：羅英揚先生(Timothy Lo)

資深金融科技（FinTech）及企業管理專家，畢業於倫敦帝國學院，具備深厚的金融服務,風險管理與初創投資背景，擅長將區塊鏈、人工智能等前沿技術轉化為實體產業解決方案。



技術總監 (CTO)：蕭健明先生 （Philip Siu)



深耕建築、合約及工程管理界逾三十五載，具備從項目開發至施工管理的全盤洞察，致力將 AI 與區塊鏈技術融入建築流程，推動業界邁向透明、高效、數據驅動的未來，是實現「智慧建造」的關鍵技術領航人。



合規總監 (CCO)：甄灼寧先生 （Sherman Yan)



長期專注於企業管治、金融監管及法律爭議解決，熟悉香港與國際商業合規環境，致力將法律合規與科技創新結合，為建築科技平臺建立穩健可信的合約與交易框架，是推動行業走向規範化、國際化的法律基石。



相片下載*：



https://drive.google.com/drive/folders/1hlbLxcjUes4g1OMOzQzLlkudTIP9QdO5



宣傳短片：https://youtu.be/EhJx3OsiQ5w





* 相片說明



FHS_01: 「快好省雲台（FHS Solutions）」啟動禮祝酒儀式。左起：「快好省雲台（FHS Solutions）」合規總監甄灼寧先生（胡慶業先生代表），快好省雲台榮譽顧問梁兆康測量師，快好省雲台榮譽顧問黃漢輝先生，快好省雲台主席及創辦人陳少忠先生，快好省雲台榮譽顧問龐寶林先生，立法會議員林筱魯議員（SBS, JP），港區人大代表胡曉明教授（GBS, JP），支持單位及論壇嘉賓代表鄭曉光先生，快好省雲台行政總裁羅英揚先生，快好省雲台技術總監蕭健明先生，快好省雲台榮譽顧問黃旨尉先生，及快好省雲台青天網代表人物「Mr. Bao」。



FHS_02: 行政總裁羅英揚先生(Timothy Lo)闡述研發建築業科技應用平台「快好省雲台（FHS Solutions）」如何解決建築業痛點。



FHS_03: 行政總裁羅英揚先生(Timothy Lo)示範建築業科技應用平台「快好省雲台（FHS Solutions）」旗下核心服務之一「工地風險共管平台 — 青天網」。



FHS_04: 活動第二部分行業及社會影響論壇現場情況。



FHS_05: 快好省雲台啟動禮暨行業及社會影響論壇吸引超過140名建築業界各持份者出席。



Hashtag: #建築科技 #智慧建造 #工地安全 #區塊鏈 #人工智能 #數碼轉型



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於快好省雲台：

快好省雲台（FHS Solutions）是一家立足香港的建築科技初創企業，致力於將工地數據轉化為智能決策，解決傳統建築業安全風險、營運效率低及資訊不透明等痛點。 快好省雲台（FHS Solutions） 結合資深建築工程造價經驗，區塊鏈及人工智能技術應用，打造透明公平的數碼生態，保障基層工人權益、守護工地安全，並提升物業維修的監管質素及合約保障。快好省雲台不僅提升企業效益，更旨在重塑建築業的社會價值，建立值得信賴的香港品牌。







新聞稿由客戶提供

