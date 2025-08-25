港大 AI 模型辨識精子受精能力
建造業今年錄7宗致命工業意外 調查揭「催工文化」影響安全 金門引入智慧工地系統｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】近年建造業意外頻生，建造業議會主席何安誠出席「建造業安全周」活動時指，今年本港已錄7宗致命意外。他又引述業界調查稱，不少工友缺乏安全意識，「催工文化」也構成風險，呼籲業界記錄前線人員的安全表現，並培養業界的安全施工習慣等。
約一成工友答錯情境題 安全意識待加強
「建造業安全周」由發展局和建造業議會聯合舉辦，今日（25日）舉行開幕典禮暨研討會。主題為「智愛•盡責」，目的是推動業界持份者提升建造安全文化，並透過推廣「安全智慧工地」系統、關愛文化及安全角色及責任，加強工地安全。
建造業議會主席何安誠指出，截止現時為止，建造業今年已發生7宗致命意外，形容現時的工地安全情況「不理想」。他引述《建造業安全意識問卷調查2024》，約2,200名受訪者當中，發現首6個對建造安全影響最大的因素，包括建造工期趕急的「催工文化」、前線人員及管理人員的心態、忽略安全施工方案、設計忽略實際施工方法、高層參與安全管理的方式及態度，以及惡劣天氣下的工地環境。在約1,600位受訪工友中，有7.5%至13.8%在情境題選擇了明顯錯誤的答案，反映他們的安全意識仍需加強。
約9成的問卷受訪者同意引入建築設計安全、建立鼓勵及表揚制度，及提供安全培訓來提升本地建造業的安全文化。何安誠建議鼓勵更多私營界別工程及「裝修及維修工程」應用4S（Smart Site Safety System，安全智慧工地系統）、參與安全智慧工地系統標籤計劃和前線人員安全表現紀錄計劃、全面落實建造安全早會，以培養業界的安全施工習慣。
曾捲多宗致命意外 金門4S系統：工友靠近危險範圍即響警報
研討會邀請了多位業界人士分享推動建造安全的心得，包括金門建築有限公司董事（機電工程）林健聰。金門建築過去涉及多宗工業意外，包括2019年元朗站地盤的1死1傷事故、2020年啟德地盤及2021年將軍澳工業邨的致命工傷等。林藉荃灣一項目工程介紹4S安全智慧工地系統的應用，包括挖土機旁的危險區域設置感應器，當工友靠近相關範圍時以紅燈及警報提醒，避免發生事故；相關數據亦會上載至處理器，通過分析警報響起的次數和工友的行為，為特定的工友提供改善安全意識的教育。
發展局局長甯漢豪指，工友為香港的繁榮昌盛作出非凡貢獻，是建造業最寶貴的資源，業界有責任秉持以人為本的精神和「沒有最安全，只有更安全」的理念，為工友營造更安全的工作環境，讓他們能夠「安心工作，平安回家」。
其他人也在看
建造業議會調查：約八成致命事故由管理人員和工友不良習慣造成
建造業議會主席何安誠出席「建造業安全周2025」開幕禮暨研討會時表示，建造工程最大的問題為趕急、摧工和「你搞掂佢」的文化，調查發現，七至八成的死亡事故都是前線管理人員和工友的不良心態和習慣造成的。他強調，要確保工地安全，管理層要盡責巡查地盤。 建造業議會近期進行了一項調查，超過2000位前線管理人員和工友參與，結果發現，兩成的工地欠缺關愛文化，只有懲罰，何安誠期望業界能夠傳播關愛文化；調查亦發現，五成工地有舉行安全早會，包括動態風險評估的訓練、雙尾繩訓練，他指出，五成工地死亡事故的原因為高處墮下，相關訓練能夠避免事故發生。 他認為，全面應用安全智慧工地系統4S為最好的方法改變工地的不良文化與習慣，建議業界應推動全部工地應用4S系統。香港電台-港聞 ・ 16 小時前
建造業去年18宗死亡個案 調查指趕工催工最危害安全
【on.cc東網專訊】去年職業死亡個案中，全港67宗個案便有18宗發生在建造業，佔整體個案近30%。今日(25日)舉行的建造業安全周2025開幕典禮暨研討會上，公布早前建造業議會的問卷調查結果，發現趕工催工文化對建造安全影響最大，其次為前線人員及管理人員心態，因on.cc 東網 ・ 15 小時前
兩電宣布下調9月燃料調整費
【Now新聞台】兩間電力公司宣布下調9月燃料調整費。 中電的燃料調整費9月起下調0.1仙，至每度42.9仙，亦較1月份下調3.4仙，減幅為7.3%，連同基本電價，平均淨電價約為1.4元；而港燈亦下調9月份燃料調整費，較8月減少3.8仙，至每度電32.9仙，亦較今年初下調兩成半，經調整後，港燈每度電的平均淨電費，將由年初約1.6元減至約1.5元。港燈又指，受地緣政治局勢不穩定的影響，預料燃料價格在今年內仍會出現波動。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
長實安達臣道首置盤︱屋宇署提 205 項檢控 業界倡懲處涉事人員 避免「換湯不換藥」｜Yahoo
長實位於秀茂坪安達臣道的首置項目地盤，早前被揭發涉貪污造假，已有 10 人被廉署拘捕，屋宇署上周五（22日）再提出合共 205 項檢控。有立法會議員認為，有關檢控能警惕業界，警示要做足監管功夫，但稱行內出現偷工減料的情況並非普遍。有建造業界指，先後負責該項目的承建商為原班人馬，形容是「換湯不換藥」，認為應善用行業名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
網上熱話｜路上遇塞車 師傅落車做一動作 網民感震驚
香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。am730 ・ 1 天前
戴尚誠：攸壆路簡約公屋項目交通方便並為居民提供求職支援
今年3月開始分階段入伙的元朗攸壆路簡約公屋項目，入住率於約6月中旬，已經達到100%。 房屋局副局長戴尚誠表示，項目交通相當方便，生活配套齊備，同時會因應居民需要而調整，舉例說最近增加了「兩餸飯」店。同時為居民提供求職支援，項目內的部份職位，例如保安等都有聘請居民擔任。香港電台-港聞 ・ 16 小時前
俄羅斯國家杜馬主席率團訪華 將討論應對制裁等議題
俄羅斯國家杜馬主席沃洛金率領俄羅斯議會代表團，今日抵達中國進行正式訪問。 沃洛金在社交平台發布的消息表示，在北京將舉行第10次議會間委員會會議，議程包括應對制裁壓力和外部干涉，擴大經貿聯繫，捍衛歷史真相，通過青年交流加強人文合作。 俄羅斯國家杜馬新聞處表示，沃洛金今次訪問是應全國人大常務委員會委員長趙樂際的邀請進行，行程包括一系列會談，計劃討論中俄兩國議會間合作的發展，以及加強兩國在經濟、安全、旅遊、文化、教育、科學等各領域合作的問題。香港電台-國際 ・ 19 小時前
富咸將帥投訴VAR不公：約賀推人犯規
【Now Sports】富咸周日逼和曼聯1:1，但領隊馬高施華和中堅奇雲巴斯，均不滿今場的VAR判決。富咸上半場曾在防守角球犯規，被判罰12碼，但曼聯隊長般奴費蘭迪斯當時主射宴客；下半場，紅魔再靠角球由約賀建功，但入球前有用手推了奇雲巴斯（Calvin Bassey）的嫌疑，而馬高施華批評了VAR這兩個判決。「我想解釋，但不能。」馬高施華賽後這樣說：「上半場，他們的解讀是奇雲巴斯侵犯了曼治，但在半秒前，梳爾侵犯了蒙尼斯，他們卻看不到，難以置信；到了曼聯下半場的入球，我想全世界都看到了，約賀推擠了巴斯，然後頭槌頂入......我總是希望判罰尺度要一樣，但我很高興看到在這個本來不該出現的入球後，我們作出回應並扳平。」巴斯也談到這兩次事件：「回頭看，我可能用力過猛了（拉扯曼治），慢動作回放，就肯定是犯規，但VAR應該考慮到力量的差異，如果對手和我體型一樣，或許情況看起來沒那麼糟糕。然而，曼聯的入球，顯然是犯規，他（約賀）用兩隻手擋住了我的後背，阻止我觸球，為自己創造了優勢。」now.com 體育 ・ 2 小時前
中俄關係｜俄媒：普京本周赴華訪問4天
俄羅斯傳媒透露，總統普京將在本周前往中國展開為期4天訪問，期間俄中兩國代表團將舉行大規模會談。按計劃，普京將出席周六至下周一，在天津舉行的上海合作組織峰會，並接受邀請，出席下周三在北京天安門廣場舉行的中國抗戰勝利80周年。am730 ・ 19 小時前
警方打擊非法放債及收數活動 拘捕29人
【Now新聞台】一間持牌財務公司涉嫌非法放債及指使青少年進行收數活動，警方拘捕29人。 警方在行動中檢獲約82萬元現金、超過2400份借貸文件、電腦及手提電話等證物。深水埗警區收到情報，上周一搜查油麻地一間持牌財務公司，發現公司的借貸遠高於法定年利率的48%。公司戶口在半年內 有逾6000萬元交易紀錄，又用淋紅油、滋擾電話等手段追債。整個行動拘捕23男6女，介乎15至69歲，涉嫌無牌放債、刑事恐嚇、刑事毀壞及洗黑錢等。深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志：「一般他們吸引市民的手法為快速批核貸款，借錢期間借貸人只需要到財務公司花十多分鐘的時間，或直接透過電話、社交媒體提供自己的個人資料，便可以完成借貸，在短時間內批核現金。但借貸過程中，犯罪集團會以不同的藉口，例如手續費或轉介費等為由，扣取借貸人的貸款金額。」#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
時事全方位｜促進大宗商品交易(二)
【Now新聞台】題目：促進大宗商品交易去年施政報告提出香港要建設大宗商品交易圈，八個新倉儲設施上月已啟用，但業界認為依然不夠，促請增建。究竟背後有何理據？實際效益有多大？嘉賓：香港能源礦產與大宗商品聯合會榮譽主席龐傑立法會議員(航運交通界)易志明 now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
有經濟師料聯儲局9月起減息4次 港銀或減0.25厘
美國聯儲局主席鮑威爾上周在Jackson Hole全球央行年會講話中提到，美國勞動力市場供求兩側均顯著放緩，可能導致裁員急增和失業率上升，雖然基本預測關稅對通脹的影響將會消退，但亦要關注通脹持久性，在基準前景和風險平衡變化下，聯儲局可能需要調整政策立場。 利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局下月減息的機會升至近90%。 華僑銀行香港經濟師姜靜認為，美國就業數據連續3個月放緩，是適當時機啟動減息；關稅稅收的利好因素未傳導至實體經濟，「大而美」法案推高財政支出的影響或延遲至明年反映，今年美國實際上可能面臨財政緊縮，經濟數據有機會進一步轉弱，估計聯儲局由9月至明年初可能要減息4次。 姜靜估計，本港最優惠利率跟隨美國下調0.25厘，重返加息周期前的長期平均水平，但因為調整幅度不大，而且早前港元銀行同業拆息下跌已利好樓市，相信減最優惠利率對樓市的影響不會特別大，之後要關注需求變化，包括供樓成本是否低過租金回報。 她關注，本港銀行體系總結餘回落至530多億元，港元利率對流動性變化將會非常敏感，近日港元拆息急升，主要反映市場對港元資產需求上升，與美國利率預期關係不大。香港電台-港聞 ・ 17 小時前
屋宇署就安達臣道地盤提逾200檢控 工會稱對業界有震懾力
屋宇署因應觀塘安達臣道地盤鋼筋未符合標準，向兩間涉事的建築公司及相關人士提出超過200項檢控。建造業總工會理事長周思傑表示，屋宇署今次發出多項檢控對業界有震懾力，但關注監管是否有漏洞。 周思傑在本台節目《千禧年代》說，涉事的兩間建築公司，亦即原先的承建商精準建築工程及其後接手項目的卓越天工，公司負責人是同一班人，只是用另一公司名字再承包工程，等同「換湯不換藥」。 周思傑關注事件會否涉及招標價低者得，建議當局加強監督工程，多些突擊巡查，同時考慮以先進科技，例如以無人機，監控工程。 工程界立法會議員盧偉國在同一節目表示，屋宇署提出超過200項檢控是極為少有，相信能令業界警惕。今次事件亦反映本港有完善制度，警示業界要做好工程，否則「走唔甩」。 盧偉國指出，今次涉及企圖偷工減料，暪天過海的行為要不得，減少或沒有鋼筋的石屎不夠力，會嚴重影響樓宇安全或造成人命財產損失。被問到有工會反映，有業界人士在趕工時會對漏鋼筋視而不見，盧偉國不認為這方面是普遍現象，本港重視建築安全，按規矩認真做仍然佔大多數。 對於要否提升監管工作，盧偉國認為廉署早前已就今次事件拘捕10人，涉及總承建商和地盤監督人員，相信大家香港電台-港聞 ・ 19 小時前
杜琪峰北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈
香港影壇傳奇杜琪峰昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
華批美式航行自由涉軍事威脅 擾亂國際海洋秩序
【on.cc東網專訊】中國自然資源部海洋發展戰略研究所周一（25日）發布《美式「航行自由」法律評估報告》中英文版，批評美式「航行自由」服務於美國的國家利益及其地緣政治戰略，涉嫌以軍事力量威脅地區和平穩定、擾亂國際海洋秩序，體現出鮮明的不法性、無理性和雙重標準。on.cc 東網 ・ 17 小時前
在港全國重點實驗室獲授牌 每所每年獲資助最多2000萬元
【Now新聞台】15所在港全國重點實驗室來自多間本港資助大學，政府每年會資助每所實驗室最多2000萬元。中大希望未來數年發展科技一條龍；港大就指，希望為香港培養像馬雲及馬斯克這樣的年輕人。 獲得授牌的實驗室來自中大、港大及科大等多間本港資助大學，其中港大一共擁有5所，在各大學之中最多。校長張翔指，一國兩制為科研帶來發展空間及優勢，會保持與國際聯通，繼續培養及吸引頂尖人才。香港大學校長張翔：「我們成立了一間香港青年人創業的一間學校，叫School of innovation，是創新學院。這是一個全新的教學，也是一個探索，所以我們希望為未來香港培養更多像馬雲、馬化騰、馬斯克這樣的年輕人，為香港未來的創造更多價值。」香港中文大學校長盧煜明：「我們未來數年想發展科技一條龍的發展，由基本研究、應用研究及落地，中大在知識產權保護方面及技術落地方面做得不錯，我們會繼續努力。例如我自己做轉化腫瘤學，未來我們要放眼大灣區，有很多臨床資源，可以做一些以前沒有辦法做到的大型臨床研究，令發明與癌症有關技術可以早些落地。」創科署向每所實驗室提供每年上限2000萬元資助，亦要求所屬大學提供每年不少於400萬元的配now.com 新聞 ・ 15 小時前
閱兵綵排出動中重型軍機 傳福建號即將入列
【on.cc東網專訊】北京下月3日將舉行閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國內外關注屆時展示的軍備，繼續從綵排及調動尋找細節。中國官媒周日（24日）報道中，將中國第三艘航母福建號與抗日戰爭時期日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建號即將入列。on.cc 東網 ・ 16 小時前
9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康樂及文化事務署今日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
Gen Z 情緒困擾向 AI 訴苦、與網民「圍爐取暖」 精神科醫生倡專業人士於社交平台支援︱Yahoo
【Yahoo健康】學生近年自殺個案增加，引發社會高度關注。關注學童自殺學生聯席今日（25 日）舉辦論壇，透過 40 位青年大使表達對學童自殺情況的關注。有青年大使認為，社會缺乏聆聽青少年的空間，以致他們寧願與 AI 聊天機器人傾訴，或在社交平台與陌生人「圍爐取暖」，亦不願與真人傾談。有精神科醫生表示，既然無法阻止他們使用社交媒體的洪流，不如加入他們，在平台上幫助有情緒困擾的青少年。Yahoo 健康 ・ 9 小時前