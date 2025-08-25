建造業今年錄7宗致命工業意外 調查揭「催工文化」影響安全 金門引入智慧工地系統｜Yahoo

「建造業安全周」今日（25日）舉行開幕典禮暨研討會。

【Yahoo新聞報道】近年建造業意外頻生，建造業議會主席何安誠出席「建造業安全周」活動時指，今年本港已錄7宗致命意外。他又引述業界調查稱，不少工友缺乏安全意識，「催工文化」也構成風險，呼籲業界記錄前線人員的安全表現，並培養業界的安全施工習慣等。

約一成工友答錯情境題 安全意識待加強

「建造業安全周」由發展局和建造業議會聯合舉辦，今日（25日）舉行開幕典禮暨研討會。主題為「智愛•盡責」，目的是推動業界持份者提升建造安全文化，並透過推廣「安全智慧工地」系統、關愛文化及安全角色及責任，加強工地安全。

建造業議會主席何安誠指出，截止現時為止，建造業今年已發生7宗致命意外，形容現時的工地安全情況「不理想」。他引述《建造業安全意識問卷調查2024》，約2,200名受訪者當中，發現首6個對建造安全影響最大的因素，包括建造工期趕急的「催工文化」、前線人員及管理人員的心態、忽略安全施工方案、設計忽略實際施工方法、高層參與安全管理的方式及態度，以及惡劣天氣下的工地環境。在約1,600位受訪工友中，有7.5%至13.8%在情境題選擇了明顯錯誤的答案，反映他們的安全意識仍需加強。

約9成的問卷受訪者同意引入建築設計安全、建立鼓勵及表揚制度，及提供安全培訓來提升本地建造業的安全文化。何安誠建議鼓勵更多私營界別工程及「裝修及維修工程」應用4S（Smart Site Safety System，安全智慧工地系統）、參與安全智慧工地系統標籤計劃和前線人員安全表現紀錄計劃、全面落實建造安全早會，以培養業界的安全施工習慣。

「建造業安全周」同場設有展覽，展示提升建造安全相關的創新科技設備。

曾捲多宗致命意外 金門4S系統：工友靠近危險範圍即響警報

研討會邀請了多位業界人士分享推動建造安全的心得，包括金門建築有限公司董事（機電工程）林健聰。金門建築過去涉及多宗工業意外，包括2019年元朗站地盤的1死1傷事故、2020年啟德地盤及2021年將軍澳工業邨的致命工傷等。林藉荃灣一項目工程介紹4S安全智慧工地系統的應用，包括挖土機旁的危險區域設置感應器，當工友靠近相關範圍時以紅燈及警報提醒，避免發生事故；相關數據亦會上載至處理器，通過分析警報響起的次數和工友的行為，為特定的工友提供改善安全意識的教育。

發展局局長甯漢豪指，工友為香港的繁榮昌盛作出非凡貢獻，是建造業最寶貴的資源，業界有責任秉持以人為本的精神和「沒有最安全，只有更安全」的理念，為工友營造更安全的工作環境，讓他們能夠「安心工作，平安回家」。