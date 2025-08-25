建造業去年18宗死亡個案 調查指趕工催工最危害安全

【on.cc東網專訊】去年職業死亡個案中，全港67宗個案便有18宗發生在建造業，佔整體個案近30%。今日(25日)舉行的建造業安全周2025開幕典禮暨研討會上，公布早前建造業議會的問卷調查結果，發現趕工催工文化對建造安全影響最大，其次為前線人員及管理人員心態，因此希望建造業持份者推廣及加強宣揚「零意外」的⽬標，並鼓勵業界全面落實建造安全早會。

有關問卷訪問2,200名工人及前線管理人員，發現對安全構成最大危害的因素，依次為工程趕急催工文化、前線人員及管理人員心態、忽略安全施工方案、忽略實際施工方法、高層參與安全管理方式及態度，以及惡劣天氣工地環境。而問卷亦設有發現空洞及有工具掉入空洞時的處理方式等情境題，結果有7.5%至13.8%工友選擇明顯錯誤的答案，反映前線員工安全意識有待加強。至於建造安全文化的自身義務方面，14%工人認為沒有義務執行「動態風險評估」，6%前線管理人員認為沒有義務帶領工人執行該評估，4%前線管理人員認為沒有義務監督工人安全地施工。同時，超過90%受訪者同意引入建築設計安全、建立鼓勵及表揚制度，以及提供安全培訓等措施均可提升安全水平。

建造業議會主席何安誠表示，讓建築設計安全成為習慣，可從源頭消除或降低風險，當中以物理上移除危害成效最高，使用個人防護裝備僅為最後防線。何亦鼓勵業界全面落實建造安全早會，例如進行伸展運動、分析業界意外成因，以及提出安全建議。

