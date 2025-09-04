建造業失業率上升 建造商會：工種錯配應培訓工人一專多能

【Now新聞台】建造業失業率上升。建造業總工會稱，私人工程量急跌，釘板、紮鐵等工人受影響。建造商會則指，失業率上升因工種錯配，引入組裝合成技術後，組裝、吊運等需求增加，應培訓工人一專多能。

建造業最新失業率達到7.2%。有工會指，私人工程量懸崖式下跌，今年第一季與去年同期相比少了八成，即使政府建造工程上升，但主要是修橋補路，彌補不到差距。

香港建造業總工會理事長周思傑：「舊工程開始完工，新工程沒有工開，我們估計下一波失業率會繼續升高，如果情況沒有改善，2025年底及2026年真的不樂觀。平均工友開工一個月16日，正常情況應該是24至25日。有些跟我說半年都沒有工開，要到內地生活，因為生活成本較低。」

周思傑又指，前期工種例如釘板、紮鐵、落石屎或低技術，年紀大的工人失業率會較高，加上又輸入外勞，建議政府正視最新個別工種情況，精準輸入外勞。

有商會就認為輸入外勞對失業率只有間接影響，又指工種錯配，新建造技術改變工種需求，應該培訓工人「一專多能」。

建造商會會長廖聖鵬：「MiC(組裝合成法)結構都在內地組裝，然後就運下來，在香港安裝及整合。當然這樣對釘板、紮鐵、現場施工工人需求減少，用另一角度看，就多了組裝、吊運及操控員的需求增加。市道不理想時，有些工人發覺真的面對就業困難，應該積極考慮上專業的課。」

廖聖鵬又提到，金屬棚架、操控機械人等新工種需要人手，建議工人可以考慮在這數方面提升技能。

