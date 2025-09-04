建造業失業率達 7.2% 工會指外勞充斥 工友開工量「懸崖式下跌」：月做 16 日已算好｜Yahoo

建造業最新失業率達 7.2%，工人面對失業和開工不足問題。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】建造業最新失業率達 7.2%，有建造商會指出，失業率上升與私人市場新工程大幅減少有關，認為除非政府賣地或私人市場大幅改善，否則失業率短期內難以改善。有建造業工會形容，工程開工量「懸崖式下跌」，有工人一個月只開工 16 日，已較其他人好，惟過往正常一個月應開工 25 至 26 日，工人面對嚴峻的失業和開工不足困境。

香港建造業總工會理事長周思傑今早（4日）在港台《千禧年代》表示，行業最新失業率上升至 7.2% 是非常嚴重，預料年底至明年初情況持續嚴峻，工人不樂觀。周指，工程開工量「懸崖式下跌」，今年第一季的新開工程量與去年同期相比大減八成。現在受影響及失業率較高的為一些前期工種，包括釘板紮鐵、落石屎，以及一些非技術勞工及年紀較大的工人，失業情況較嚴峻。他說：「我們了解過，就算有工開，一個月做到 16 日已經很好」，惟仍是開工不足，以往正常一個月做 25 至 26 日才算正常。

外勞充斥礙工友流動

周思傑指出，失業率升高是因為私人工程量急劇下跌。被問輸入外勞有否影響，他稱輸入外勞會影響工人流動。他解釋，以往工友沒有工作的時候，可以做政府工程，但現在「充斥外勞」，令工友無法流動。他續說，即使政府工程上升亦無法彌補私人工程流失的缺口，因政府工程主要是修橋補路，但能夠養活工人的是「起大樓」。他指，現時前期工種陸續受影響，之後基建都會受影響，呼籲政府根據去年和現在數據，評估需否輸入外勞，以及輸入什麼工種的外勞。

建造商會：內地組裝運港整合 紮鐵工需求減

建造商會會長廖聖鵬在同一節目表示，私人市場不景及近年因科技改變施工方法，都減少工人就業機會。他舉例說，政府樓宇現在用「組裝合成」模塊化建築（MiC），結構在內地組裝，運送到香港再整合，因此對釘板紮鐵工人需求減少，但組裝、吊運、操控員需求則增加。他續說，本來做釘板紮鐵的工人，如果要轉做吊運，需要再培訓，因此業界鼓勵工友學習多一兩種技能，適應市場。

被問有否因為輸入外勞導致本地工人的人工及工時減少，廖聖鵬指建造業的配額有 12,000，發展局一直把關，實際活躍審批有 7,000 至 8,000，只佔整體約 3%，認為數量低。他說，市場上仍缺乏組裝、吊運工人，指如果缺乏這些工人，將拖慢工程，對其他工人都有壓力，形容不同工種環環相扣。