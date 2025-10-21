楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
建造業失業率達7.2% 業界指私營工程量減少料失業率續升
【Now新聞台】本港失業率升至3.9%，其中建造業失業率高達7.2%。發展局局長甯漢豪指，個別工種仍缺人，會按需要輸入外勞。有建造業人士指出，私營工程量減少，預期相關失業率會繼續上升。
政府統計處最新數字顯示，建造業今年7至9月失業率達7.2%，較6至8月升0.3百分點，是所有行業中最高，持續高於餐飲及服務業。
發展局局長甯漢豪在多份報章撰文指，因為近期私營界別工程量減少，建造業失業率處於較高水平，不過有個別工種仍有人力短缺情況，輸入勞工計劃發揮補位作用，應對人手需求。她指，政府一直以本地工人優先就業為原則，精準輸入短缺工種的勞工做好審批及把關工作，以應對行業的人力需求。甯漢豪預料隨經濟回暖，私營工程項目將會回升，政府未來亦會推展更多工程項目。
勞工及福利局副局長何啟明指，現時越來越多工程採用預製組件，負責釘板、紮鐵、落石屎等，前期工程的工人應學習更多技能。
勞工及福利局副局長何啟明：「例如紮鐵未必識倒泥水，做裝修未必識紮鐵工種，他們需要再培訓，學多門手藝，花時間才能學懂做較專業工作，所以我呼籲有需要工友可參與建造業議會一專多能免費課程，學多個技能旁身。」
建造業總工會理事長周思傑就指，政府工程無法取代私營工程量減少帶來的影響。
建造業總工會理事長周思傑：「工程界來說，政府工程和私人工程，工程量大約各佔一半，現在私人工程少了8成，就算政府工程有1200億，後加300億(撥款)，最終亦填補不到私人工程量流失。」
周思傑認為激活地產市道才能增加本港工程量，預計在現時工程開工量低的情況下，建造業失業率可能會持續上升。他又指，應該針對有需要工種輸入外勞，以免進一步打擊本地工人就業。
