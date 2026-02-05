Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
建造業工會籲歲晚勿貪快趕工 慎防工業意外及求職騙案
【on.cc東網專訊】歲晚臨近，香港建造業總工會表示，不少建築及裝修地盤已準備「收爐」，其安全隱患容易被忽略。工會指出，以往長假期前後曾發生多宗工業意外，呼籲工友勿因一時之快，導致身體受傷或財物損失。
總工會總結經驗指，節日前部分地盤為趕工交付而加快進度，工序密度提高，若監督和檢查不足，加上貪快，容易釀成事故。至於節日後，如工友和管理人員仍懷著節日心情上班，未能察覺工作環境變化，亦可能發生意外。
此外，總工會留意到有騙徒藉工友急於求職的心態，以「假工」利誘工友交出身份證、工人註冊證及平安卡等個人資料。工會擔心，這些資料可能被用作「新黑工」的身份憑藉，呼籲工友提高警覺。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
屯門青山男子墮崖 一度捉緊大樹最終墮下 人員展開陸空搜救
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
社署社工上月暈倒後不治 死者為支援宏福苑災民「一戶一社工」 孫玉菡︰家屬冀低調｜Yahoo
勞工及福利局及公務員事務局昨日（2 日）深夜發稿，對於一名社會福利署社工離世感哀悼。該名社署職員上月暈倒，送院後證實不治。有說法指，死者為協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
涉串謀詐騙車禍賠償 醫生等四人被捕
【Now新聞台】包括兩名醫生在內的四人涉及在交通意外索償中詐騙，被警方拘捕。警方表示，正檢視超過100宗交通意外索償可疑個案，發現一對分別報稱是的士司機和護士的夫婦與22宗可疑申索有關，包括聲稱自己是私家車司機、的士司機、乘客或被車撞到的路人，報稱受傷後向其他司機及保險公司索償，最高索償金額約30萬元，部分意外發生在四至五年前。行動中檢獲大量文件、手機、名表、金器及30萬元現金，並拖走妻子名下涉案的士調查。兩夫婦與2名診所醫生被捕，他們介乎37至69歲。兩名醫生另外牽涉數十宗不同類型的索償個案，涉嫌串謀提供虛假文件等。商業罪案調查科警司馮培基：「調查期間，發現他們(夫婦)曾經提供虛假車房維修收據和懷疑虛假的收入證明，從而作出民事索償，就他們失去的收入及汽車維修費用。我們也提及過，亦在同一、兩間的醫療診所獲取病假證明，傷勢主要是頸部或其他相對輕微的傷勢。」 #要聞
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
刺殺特朗普失敗 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》
「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。
城門水塘男子遭猴子襲擊 受傷送院治理
【on.cc東網專訊】荃灣有人遭猴子襲擊。今午(5日)12時29分，2男1女於城門水塘行山期間，其中一名男子突然遭猴子襲擊，他手部受傷，清醒由救護車送往仁濟醫院治理。
《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
年宵市場 林村許願節 《老夫子》武俠展 活動多元齊迎新歲
農曆新年活動去處多，市民可邊玩邊迎接新歲。其中食環署轄下的年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)，一連7天在14個地點舉行，共設約1,500個攤位，方便市民購買年花或應節物品。至於大埔林村亦舉行許願節，除了傳統拋寶碟，大會今年繼續舉辦新春市集，亦會設音樂表演，更放置了1比1的馬匹模型及凱旋門裝置，供市民體驗「拉頭馬」，增添喜氣和好運。而老夫子與新派武俠小說展即日起在灣仔登場，以趣味的方式重現武俠江湖。年宵市場於下周三(11日)至年初一(17日)清晨7時開市，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民選購賀年植物和花卉、新年食品、裝飾和揮春等。食環署指，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，在有需要時實施人流管制，同時會在網頁以紅、黃、綠燈顯示人流情況；亦提醒禁止攜帶LED發光氣球入場，以及市民須保持環境清潔。署方亦會收集檔主自願送出的剩餘花卉，於年初一轉贈安老院、殘疾人士院舍及公立醫院。