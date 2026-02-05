建造業工會籲歲晚勿貪快趕工 慎防工業意外及求職騙案

【on.cc東網專訊】歲晚臨近，香港建造業總工會表示，不少建築及裝修地盤已準備「收爐」，其安全隱患容易被忽略。工會指出，以往長假期前後曾發生多宗工業意外，呼籲工友勿因一時之快，導致身體受傷或財物損失。

總工會總結經驗指，節日前部分地盤為趕工交付而加快進度，工序密度提高，若監督和檢查不足，加上貪快，容易釀成事故。至於節日後，如工友和管理人員仍懷著節日心情上班，未能察覺工作環境變化，亦可能發生意外。

此外，總工會留意到有騙徒藉工友急於求職的心態，以「假工」利誘工友交出身份證、工人註冊證及平安卡等個人資料。工會擔心，這些資料可能被用作「新黑工」的身份憑藉，呼籲工友提高警覺。

