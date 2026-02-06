建造業籲歲晚「收爐」注意施工安全 棚架斷口位、食風位須加固及注意防盜｜Yahoo

建造業總工會提醒業界，臨近歲晚切勿因趕工而忽略安全，包括要拉穩棚架。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，香港建造業總工會提醒業界，臨近歲晚切勿因趕工而忽略安全。工會指出，「收爐」前後容易出現意外，提醒工友要穩固棚架，地盤裝置要關閉電源；過年後復工亦要按部就班，避免所有工序同時施工。

香港建造業總工會副理事長何炳德今早（6日）在港台《千禧年代》表示，歲晚臨近，工友要回鄉過年，希望用最快速度趕工，因此「收爐」前地盤容易出現意外。他提醒工友要注意棚架安全，要拉穩棚架，避免假期時有季候風吹倒棚架，尤其是未拆好的棚架，「斷口位、食風位要加固」。此外，他提醒地盤的充電器都要關閉電源以防火，地盤辦公室及正進行維修工程的住宅亦要注意防盜。

收爐前不時拖糧 籲向工會求助

何並指，過年後開工亦要注意施工安全，提醒工友要先檢查棚架是否處於安全狀態，工作平台是否穩固。他又呼籲地盤管工按部就班，不能所有工序同時開工，「唔同意幾個行頭一齊埋位，要分階段，否則容易形成交叉工作，出現意外」。另外，過去「收爐」前不時有工友投訴遭拖糧欠薪，他呼籲如有欠薪要向工會或勞工處求助。