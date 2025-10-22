建造業總工會決議15項工種今年凍薪 稱私人工程量減令市道差所致

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
時事全方位重點提要｜10月23日
【Now新聞台】海洋公園入場人數和收入連續4年上升，但虧損擴大至超過2.7億元。如何延續大熊貓熱潮的經濟效益？水上樂園如何轉虧為盈？ 周四的時事全方位，請來海洋公園主席分享。題目：海洋公園虧損擴大熱線電話：1833298#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
中一入學2026丨25間熱門港島官津中學開放日日期、報名資訊
透過學校的簡介會和開放日，能令家長及學生置身其中，感受校內的學習環境和文化，絕對是不二法門之選。為此本文整合25間即將進行開放日的熱門港島官津中學名單和時間表等詳細資料給家長們作參考，向理想的心儀中學跨出第一步。Yahoo 親子 ・ 12 小時前
建造業失業率達7.2% 業界指私營工程量減少料失業率續升
【Now新聞台】本港失業率升至3.9%，其中建造業失業率高達7.2%。發展局局長甯漢豪指，個別工種仍缺人，會按需要輸入外勞。有建造業人士指出，私營工程量減少，預期相關失業率會繼續上升。政府統計處最新數字顯示，建造業今年7至9月失業率達7.2%，較6至8月升0.3百分點，是所有行業中最高，持續高於餐飲及服務業。發展局局長甯漢豪在多份報章撰文指，因為近期私營界別工程量減少，建造業失業率處於較高水平，不過有個別工種仍有人力短缺情況，輸入勞工計劃發揮補位作用，應對人手需求。她指，政府一直以本地工人優先就業為原則，精準輸入短缺工種的勞工做好審批及把關工作，以應對行業的人力需求。甯漢豪預料隨經濟回暖，私營工程項目將會回升，政府未來亦會推展更多工程項目。勞工及福利局副局長何啟明指，現時越來越多工程採用預製組件，負責釘板、紮鐵、落石屎等，前期工程的工人應學習更多技能。勞工及福利局副局長何啟明：「例如紮鐵未必識倒泥水，做裝修未必識紮鐵工種，他們需要再培訓，學多門手藝，花時間才能學懂做較專業工作，所以我呼籲有需要工友可參與建造業議會一專多能免費課程，學多個技能旁身。」建造業總工會理事長周思傑就指，政府工程now.com 新聞 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設計，根據國際慣例，美國需要派員助查，預計30日內會有初步報告。工程師學會航空分部副主席詹永年：「例如機組人員的經驗和資格、訓練和身體狀況、飛機的維修紀錄、飛機系統當時的狀態，加上所有有關人士的證供，然後收集所有資料後，再看除了分析外，還需否測試找出(事故)原因。」詹永年預計，詳細的事故成因要待事故後一年內完成的最終報告才公布。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
西九龍兩宗涉非華裔人士傷人案共五人送院
【Now新聞台】尖沙咀及深水埗凌晨先後發生傷人案，共五名非華裔男子受傷送院，其中一人昏迷。 尖沙咀傷人案中，四名非華裔傷者被送到伊利沙伯醫院治理。現場是金巴利道一間便利店內，凌晨一時許，兩批非華裔人士，部分持有刀及鐵棍在店內發生打鬥。警方接獲店員報案到場，發現四名傷者分別頭、手及背部受傷，其中一人昏迷。警方現正調查他們遇襲原因，並追緝約八名兇徒下落。另外，凌晨約三時，深水埗大南街一間士多外，一名非華裔男子突然被多名兇徒持竹支襲擊，事主頭部受傷，清醒送院治理。警方事後圍封現場進行調查。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
金價連挫兩日 亞股走勢分歧
（法新社香港22日電） 金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。不過，這波買氣在昨天出現逆轉，一度重挫近6%，亞洲今天早盤續跌，主因是獲利了結、美中關係有望和緩，以及美元轉強所致。法新社 ・ 12 小時前
墨西哥安全消息人士：古巴逮捕中國芬太尼毒梟
（法新社墨西哥市22日電） 墨西哥安全消息人士今天告訴法新社，古巴逮捕了一名中國芬太尼毒梟，他今年7月在墨西哥關押期間逃脫，同時遭美國與墨西哥通緝。據稱，張志東與墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）與「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。法新社 ・ 2 小時前
美澳關鍵礦產協議 礦商：挑戰中國主導稀土產業
（法新社雪梨22日電） 美國與澳洲簽署關鍵礦物和稀土的協議後，澳洲礦業領袖今天說，中國在稀土生產的全面主導地位可能很快就會受到挑戰。美國總統川普（Donald Trump）本週與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署協議，讓美國得以取得澳洲豐富的稀土和關鍵礦產資源，這些資源對從太陽能板到精密飛彈等多種產業都至關重要。法新社 ・ 12 小時前
天氣報告｜天氣稍涼有幾陣雨 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(10月22日)天氣預測，多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度，海有大浪及湧浪。 展望明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
港失業率升至3.9% 三年最劣 多4600人丟飯碗 建造及零售業重災
本港最新失業率升至3年高位，政府統計處公布，7月至9月失業率為3.9%，增加0.2個百分點，失業人數15.56萬，上升約4600人，就業不足率則維持在1.6%水平，就業不足人數為6萬人，增加約600人。勞工及福利局局長孫玉菡指出，本港正經歷經濟轉型期，建造及零售業最新失業率上升，餐飲業維持平穩，展望10月份經濟活動良好。信報財經新聞 ・ 1 天前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 20 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 22 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前