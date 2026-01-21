寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！
Brian 近日登上由阿 Bu、陳強、Greg 主持的《會八十》網台訪問，除了分享自己對「廣東話」的情意結，更大方向老婆示愛超甜蜜！Brian 直指遇到老婆「好 X 好彩」及「執到」，分享指自己與朋友訪韓時遇到太太，「一見鍾情」並且「一定要追呢個女仔」，但當時太太另有伴侶而留有距離，最後成功追到一生最愛的伴侶。
Brian 續說「當時老婆有男朋友，自己咬住唔放，好似狗」，每天致電給她保持聯繫。Brian 更示愛指太太當時在韓國非常出名，朋友更說 Annie 是「韓國的 Jennifer Lopez」，而太太的個性非常謙虛，及後對方分手後機緣巧合之下終成情侶，Brian 認為自己「執到」非常好彩。
Brian 與 Annie 於 2004 年結婚，原來 Annie Lee 曾與尹未來組成韓國女子組合 Tashannie 。當時相識 7 個月後第一個情人節便向 Annie 求婚，二人育有一女 Tayla，說話直腸直肚的 Brian 竟是老婆及女兒控，好老公反差形象十分可愛。
Annie Lee 2015 年於香港開立 Barber Shop 「Handsome Factory」，同時主理男士服裝品牌 8five2shop、滑板店 Sk85IVE2。Annie 數年前曾經歷腦部手術，失去跳舞愛好者最重要的平衡力，但 Annie 努力讓自己能重新走路，個性帥氣而幹勁十足，難怪讓 Brian 如此著迷！
相關文章：35歲Jennifer Lawrence既是奧斯卡影后也是「住家媽媽」！超忙人生仍令她閃閃發光，也許是愛情裡嫁到神隊友老公
李施嬅復合再分手，從她的選擇看愛情：是「重新開始」，還是「重蹈覆轍」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
