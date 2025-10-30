弓頭鯨可活逾 200 年 研究指細胞修復力遠勝人類 或啟發人類延壽新方向︱Yahoo

【Yahoo健康】弓頭鯨是地球上壽命最長的哺乳類動物，可活逾 200 年。科學家近日揭示，牠們長壽的秘密或與一種極高效的 DNA 修復機制有關，冷水環境亦可能在當中發揮作用。研究人員現正嘗試了解這一生物機制能否應用於人類，以期延緩衰老，並在外科手術及器官移植時保護組織。

綜合外媒報道，美國羅徹斯特大學（University of Rochester）生物學家 Vera Gorbunova 表示，弓頭鯨的細胞能極準確地修復 DNA 雙鏈斷裂，這或是牠們能夠長壽的部分原因。研究團隊發現，弓頭鯨在修補 DNA 時比人類更有效率，因此累積的突變更少，細胞功能亦能長期保持穩定。

廣告 廣告

弓頭鯨是地球上壽命最長的哺乳類動物，可活逾 200 年。

有助解釋弓頭鯨極低癌症發病率

研究指，這種修復能力與一種名為 CIRBP 的蛋白質有關，該蛋白質在低溫下被啟動。弓頭鯨終年生活於北極海域，體內 CIRBP 的產量比人類高出 100 倍。科學家認為，這種「忠實修復受損細胞」的策略，或有助解釋弓頭鯨極低的癌症發病率和超長壽命。

團隊隨後在人類細胞中提升 CIRBP 水平，結果顯示 DNA 雙鏈修復比例增加一倍。進一步在果蠅的實驗中亦發現，增加 CIRBP 可延長壽命，並增強對輻射等突變源的抵抗力。高爾布諾娃表示，這說明人類的 DNA 修復仍有改進空間，「人們曾以為 DNA 修復機制已達最佳，但弓頭鯨做得比我們好」。

擬研究冷水淋浴者體內 CIRBP 水平

目前研究人員正培育帶有高 CIRBP 水平的老鼠，以觀察壽命變化，並計劃研究冷水游泳者或冷水淋浴者體內的 CIRBP 水平，了解短暫低溫刺激是否足以產生相同效果。她補充稱，團隊亦在尋找藥理方法誘發這種蛋白質的產生，「並非人人都願意去冷水游泳」。

英國劍橋大學學者 Gabriel Balmus 指出，若能增強細胞修復 DNA 的能力，理論上可延緩衰老與相關疾病，但將此成果應用於人類仍具挑戰，需在細胞更新與身體自然極限之間取得平衡。