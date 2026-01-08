天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
引爆 9,000 萬下載：ELSA Speak App 以 AI 強化英語實戰力 助港專業人士提升身價、解鎖高薪機遇
全球 AI 英語教育先驅正式登陸香港
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月8日 - 全球化競爭加劇，加上遠端辦公（Remote Work）成為新常態，香港人的「英語資本」正面對前所未有的挑戰。多項國際英語指標顯示，本地人才的口語競爭力正被鄰近地區急速追上。當專業能力因語言溝通而「被打折」時，來自矽谷、全球下載突破 9,000 萬次的 AI 英語學習 App —— ELSA Speak —— 正式進軍香港市場，希望協助本地專業人士克服「港式英語」陰影，將語言能力真正轉化為加薪、跳槽的實質競爭力。
「啞巴英語」成為升職瓶頸：讀寫強、口語弱
香港職場講求效率與準確度。雖然不少專業人士具備良好的讀寫能力，但在跨國會議、面試或談判等高壓場景中，往往因口音、自信不足而失分。本地教育長期「重讀寫、輕聽說」的應試文化，加上 31 至 40 歲核心人才外流，若未能提升新一代的口語溝通能力，香港作為國際金融中心的語言優勢或會進一步削弱。
矽谷專利 AI：每日 10 分鐘，將英文由「負擔」變「資產」
個人化學習路徑：ELSA Speak 會按使用者的職業背景、英語程度及目標，提供度身訂造的學習計劃。課程涵蓋發音、重音、會話、文法及詞彙，強調「即學即用」，讓忙碌的上班族不用再盲目摸索。
音素級精準糾錯：專利 AI 技術擁有逾 95% 準確度，可即時分析發音、語調及重音，針對亞洲人常見的發音盲點提供改善建議。
AI 角色扮演（Role-play）：模擬日常及職場情境，例如「向海外主管爭取資源」或「高壓薪酬談判」，讓用家在真正上場前已經歷多次「實戰演練」。
權威課程整合：與國際頂尖出版社合作，提供商業英語、IELTS、TOEFL 等課程，全面支援海外升學及跨國職位競爭。
「英文好唔好，唔係睇你考到幾多分，而係睇你開會講唔講到重點。」ELSA Speak 的「母語程度評分（Native-like Score）」讓進步變得可視化，令語言能力不再只係主觀感覺，而係可以量化展示的「職涯資產」。
2026 職涯投資：突破身價上限
ELSA Speak 不單止係一款學習工具，更希望成為協助香港人才由區域型專才，進化成「全球高薪專才」的關鍵推手。
ELSA Speak 的 AI 個人化訓練模式亦備受關注，並於台灣 ATD 2025 亞太年會分享如何以 AI 提升企業人才競爭力，協助企業打造未來所需的語言能力。
目前，ELSA Speak 已於 App Store 及 Google Play 全面上架。即日起可透過連結體驗個人化英語課程，為 2026 年的升職、跳槽及加薪做好部署。
了解更多 ELSA Speak：
https://tinyurl.com/elsa-pr2025-hknews
下載 ELSA Speak App：
https://elsaspeak.onelink.me/1AuS/hk25
