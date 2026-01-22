張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」

現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，去年添sir突然連環爆緋聞，先係傳佢力追TVB高層樂易玲（樂小姐），之後再被網媒拍到同黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)喺商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，仲一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調「我單身八年，但係永不孤單。」

廣告 廣告

張佳添

踏入新一年，張佳添再有新緋聞！有周刊報導指張佳添背住「女友」甄詠珊，同索女喺地鐵傾偈傾到興高采烈。添sir似乎有備而來，今朝就喺社交平台發文澄清，被拍下照片當刻係喺地鐵「遇見一個認識二十多年，但又多年冇見的朋友，所以大家在地鐵相遇都感到驚喜互相問候近況」，更踢爆照片唔係近期影，而係2023年12月。張佳添同時貼出與友人碰面後互傳短訊嘅內容截圖以作證明，佢仲話知道相片來源，「拍攝照片的人後來我也見到，咁啱都係我認識嘅人，而對方是在拍片，而不是拍照片，暫時如果冇乜必要，喺呢度唔公開佢係邊個，因為畢竟心胸廣闊的我都仍然想俾返幾分薄面大家」，暗示係放料者係一場相識。對於舊相被炒作，添sir仲寸該周刊試過用多年前蘇永康同靚女海邊談心舊照做新聞，「正如蘇永康十幾廿年前嘅相都攞返出嚟刊登，當作係最近的，我呢啲濕濕碎啦」。

張佳添貼出與友人碰面後互傳短訊嘅內容截圖，以證明「冧索女」一事發生於2023年

由於報導內文稱甄詠珊係張佳添「女友」，添sir亦特別澄清二人關係。「內容有提及甄詠珊小姐係本人女友，我喺度要更正，我們是互相欣賞和關心的好朋友，甚至有過朋友以上，戀人未滿的階段，但從來沒有建立到男女朋友關係。所以雖然我哋曾經有交往過，但肯定沒有發展到那地步」。曾自稱「無腳雀仔」嘅添sir，亦喺帖文重申感情態度「本人100%單身多年，200%自由奔放，又何須背住任何人做任何事情呢？熟悉添sir的朋友都知道我離婚之後多年，做人態度一直就是『少少風流而不下流』的冇腳雀仔，就連中年好聲音節目裏都稱我為『浪子情人』，我亦好可能下輩子就會這樣自由奔放的渡過，如果有人想企出嚟挑戰我今時今日竟需要背住任何人才能偷偷摸摸做任何嘢，即管放馬過嚟」。話雖如此，張佳添最後都表明唔介意「落地」，「有時都覺得個森林雖然又大又有趣好玩，但如果真係能夠搵到一棵茂盛的大樹歇一歇，浪子不再，可能會係更香甜的花生？」。

張佳添前妻黃敬佩（左）同添sir「膊頭之交」甄詠珊原來相當friend

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！