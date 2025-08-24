移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」
海兒被問到可有與人搭膊頭？她則指跟男士食飯會避忌一點，不會單獨約會，約晚飯會改約午飯，笑言不想做雀仔會選擇降落，問降落了是否即有對象？她即投訴張佳添將個波交了給她，直指他是「冇腳老狐狸」，十分搞笑！海兒指自己暫未想拍拖，想先學識令自己開心，張佳添則直認想「Forever single」，做單身貴族不談戀愛。
今次海選之參加者中，有多位來自不同地方的人士，當中有來自台灣的婚禮歌手高孟然、有投資電影的李松華、來自德國的袁照通、演員兼歌手伍國寶及來自美國的Matthew Johnson等。
高孟然受訪時透露參選原因是有次偶然看到《中3》片段，看到曾有一面之緣的中3亞軍張與辰，故想參加挑戰自我，她又指今日海選時十分緊張，幸好評判們都很nice，問到如入圍要長留香港一段時間，她則直言夢想無價。曾投資電影的李松華指受蔣祖曼及余香凝鼓勵下參賽，笑言雖然太太覺得自己唱得難聽，但自己覺得還好，又表示自己曾跟韋綺姍學習唱歌，並從她處學得吹波大法，更即場示範，又透露之後也會跟歐丁玉學習唱歌。
