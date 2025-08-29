張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求

現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」

張佳添否認與甄采浠的戀情，不少人替女方不值。（IG@carisayan123）

張佳添的「單身宣言」受到質疑，不少人替甄采浠不值，甄采浠事後回覆傳媒查詢時為張佳添開脫，指對方是想保護自己，又形容張佳添是「好優質嘅人」，教識自己很多事，令她學懂怎樣好好地跟自己談戀愛，希望外界給予他們空間，又指「其實大家咩關係，對我哋嚟講一啲都唔重要，做人快樂係最重要」。

對於張佳添「攬女完唔認數」，網台節目《娛樂好好玩》主持人吳家樂與鄧兆尊分析事件，當中談到張佳添與甄采浠的親密照片，見到男的搭着女方肩膊，女的乘機攬着男的腰部，從相片看來，鄧兆尊一口咬定二人的親密程度明顯已「得米」：「通常唔得嗰啲個女仔唔會攬你。」他與吳家樂一致同意這是情侶的攬抱姿勢。

另一主持謝遜指張佳添自稱單身，又自認是「冇腳雀仔」，他指很多網民為甄采浠抱不平，「好多人戥個女仔唔抵，覺得佢個樣冧晒、沉晒船，但係你突然澄清我哋唔係男女朋友，咁你當我係乜嘢先？」

雖然張佳添否認戀情，但甄采浠仍替對方說好話。（IG@carisayan123）

甄采浠是前性感女團Freeze成員，公開承認曾隆胸，已入行多年但星運平平。本身與三名女子同居的鄧兆尊對於甄采浠被「拒認愛」事件另有見解，認為「女仔唔會有咁蠢嘅事情，佢獻身畀你或者有啲咁嘅關係嘅時候，佢一定係有所求嘅」。他又指一段關係可能是大家互相取長補短，許多事件很難說穿，亦不要猜測。當謝遜笑指鄧兆尊在這方面很有經驗時，他並不否認：「我不嬲對呢啲嘢有經驗，所以啲送埋嚟嘅嘢我唔食嘅，好危險㗎。」

吳家樂表示希望甄采浠再有回應，並指：「做女仔唔可以蝕底！要錫住，要尊重，你覺得合理化嘅出嚟講，覺得唔合理嘅更加要出嚟講！」然後又笑指「唔係我哋邊有嘢講？」。