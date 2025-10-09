焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

Yahoo 娛樂圈

張偉文秦煌近況曝光 羅浩楷到老人院探望不禁激動︰佢心好寂寞架

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
鄧英敏同羅浩楷一齊探望張偉文同秦煌
鄧英敏同羅浩楷一齊探望張偉文秦煌

曾於七八十年代為觀眾表現獻藝嘅藝人，近年唔少人都步入暮年。前TVB藝人鄧英敏日前帶同羅浩楷，走訪兩間安老院舍探望行動不便嘅張偉文及秦煌。

張偉文現時要卧床休養
張偉文現時要卧床休養
張偉文不時會發出叫聲
張偉文不時會發出叫聲

片段中，羅浩楷透露自己有柏金遜症，需以輪椅代步，但仍然抽空見見老朋友。第一站一行人探望「靚聲王」張偉文，送上月餅等小食又唱歌俾張偉文聽。卧病在床嘅張偉文需要由契仔方俊餵食，身型同面龐較以前清減不少，羅浩楷不禁激動感歎「佢心好寂寞架……我地走之後，佢一個人瞓喺度，我曾經日日都係咁樣，又冇人同佢傾偈，你話個生活點過？」。張偉文聞言大叫「呀」，似乎對楷哥感受有共鳴，並且用手上嘅利是拭眼。幸好張偉文入住嘅老人院環境不俗，羅浩楷笑言考慮入住，仲話留個床位俾鄧英敏陪佢傾偈。

廣告
秦煌需要坐輪椅出入
秦煌需要坐輪椅出入

隨後鄧英敏等人再去探訪秦煌，訪問過程中羅浩楷一直拖實秦煌，二人依舊聲線暸亮。秦煌現時入住安老院，需要輪椅出入，但就表示唔感到寂寞，同其他院友「全部熟晒」，甚至話半個月有人探望吓就夠。

秦煌精神依然唔錯
秦煌精神依然唔錯

曾經係TVB扮嘢王嘅羅浩楷，因為出現手震而求醫，先至發現患上柏金遜症。由於手腳活動能力唔多好，現時羅浩楷要以輪椅代步，日常生活由太太同工人打點，但腦筋依然清晰，更不時炒股賺生活費。73歲「靚聲王」張偉文受腰椎問題及糖尿病影響，體重由最高峰期嘅260磅跌至170磅，近年更患上認知障礙，需要入住護老院。至於81歲「周伯通」秦煌去年3月喺酒店房內跌倒，要搵圈中老友林偉同劇集監製關永忠幫手報警，入院後有關部門為秦煌安排入住護老院，並申請綜援應付其他開支。

秦煌同羅浩楷見面就拖到實
秦煌同羅浩楷見面就拖到實
AMa

其他人也在看

關淑怡病危入院 舊愛周文健祝福前度吉人天相 二人廿幾年冇聯絡

關淑怡病危入院 舊愛周文健祝福前度吉人天相 二人廿幾年冇聯絡

90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思，令人擔心Shirley現況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
點一龍結業｜點心專門店「點一龍」全線結業　荃灣最後分店10月12日最後營業！

點一龍結業｜點心專門店「點一龍」全線結業　荃灣最後分店10月12日最後營業！

本港結業潮不斷，連鎖點心專門店「點一龍」宣布最後分店將於10月12日結業，意味著點一龍將會全線結業。不少食客知道後都表示不捨⋯

Yahoo Food ・ 3 小時前
為何成年人的友誼愈聊愈疏離？告別「Catch Up Trap」，4個「共同體驗」重建感情連結

為何成年人的友誼愈聊愈疏離？告別「Catch Up Trap」，4個「共同體驗」重建感情連結

好不容易約到朋友共進午餐，卻只剩下流於表面的交流？成人的友誼有些時候讓人失望，全因大家都卡在 “Catch Up Trap” 裡。歐美引起討論的 “Catch Up Trap” 是甚麼？又有哪些解決的方法？一起來看看吧～

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
臥底旅行團5.0｜茂名信宜三天團結果竟然伏伏伏？7粒鐘車程去到無得玩直升機+遊船？商店街誤中空城計？

臥底旅行團5.0｜茂名信宜三天團結果竟然伏伏伏？7粒鐘車程去到無得玩直升機+遊船？商店街誤中空城計？

HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。最新第10集參加茂名信宜海陸空純玩三天團，行程標榜有得體驗私人直升機衝上雲cloud，再坐船遊靚景，搭車遊瀑布；但經過「攞命」7小時車程後，當地天氣不似預期，導遊一度表示「暫時安排唔到直升機及船遊活動！」究竟妹姐能否獻出第一次坐直升機？其Youtube頻道的標題更用「結果竟然伏伏伏伏伏伏伏？全團唔知做咗乜 我都唔知落咩標題好」，究竟攝製隊一行七人到底發生了甚麼事？一齊睇睇！

Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨

郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨

郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利

麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利

今日（9日）有網民於Threads指控藝人麥子樂，不單與人爭執，更涉及威嚇行為。而麥子樂回覆《Yahoo娛樂圈》時否認以上行為

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【日本女生瘋搶】SNIDEL HOME×Care Bears™、PEACH JOHN×MARY QUANT聯名登場！超萌內睡衣可愛到尖叫

【日本女生瘋搶】SNIDEL HOME×Care Bears™、PEACH JOHN×MARY QUANT聯名登場！超萌內睡衣可愛到尖叫

SNIDEL HOME × Care Bears™ “sweet celebrations”可愛爆表！療癒熊熊陪妳度過夢幻居家時光為慶祝品牌成立五週年，SNIDEL HOME特別邀請「Care Bears™」共同打造聯名系列，以五隻繽紛角色為靈感，推出居家服、針織單品、睡衣、毛毯與配件等共十餘款單品。全系列採用蓬鬆...

styletc ・ 4 小時前

《港樓》太古城本月暫錄13宗租賃成交 低層園景兩房戶月租2.35萬

香港置業布家良表示，太古城本月暫錄約13宗租賃成交，與上月同期約15宗水平相若。日前該行錄得一宗太古城順安閣2房戶租務成交，單位為低層G室，實用面積約580平方呎，屬兩房間隔，單位座向西北，望園景，並附有靚裝修，經議價後減租1,500元或6%，區內家庭客睇樓2次即以23,500元承租，實用呎租約40.5元，屬市價成交。 業主今年6月768萬元購入單位，以是次成交租金計算，租金回報率約3.3厘。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前
風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲

風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲

由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼

男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼

最近，日本一檔超人氣節目《獨身女與新婚有田》（日文：有田と独身女たち）推出了一集特別企劃，主題直擊靈魂深處：「女生有哪些行為，會讓男生覺得『這婚結不了』？」

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
【實惠】周年感謝賞 精選傢俬低至半價、精選家品$9.9（即日起至20/10）

【實惠】周年感謝賞 精選傢俬低至半價、精選家品$9.9（即日起至20/10）

由即日起至10月20日，Pricerite 實惠周年感謝賞，特別提供一系列激抵開心價優惠，精選傢俬低至半價，大型傢俬免運費包安裝；精選家品$9.9起，包退包換，不同家電及寵物用品都有震撼價！除此之外還有驚喜換購活動，可以驚喜價換購多款人氣好物：包括李錦記頭抽、抗菌木砧板、手提行李箱以及Sanrio characters儲物箱，數量有限，換完即止！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
傳古天樂現身試當真《墨魚遊戲2》 劉以達、洪天明參賽最驚喜

傳古天樂現身試當真《墨魚遊戲2》 劉以達、洪天明參賽最驚喜

YouTube channel試當真即將告別，其告別綜藝大作《墨魚遊戲2》，昨日就陸續發布參賽嘉賓，人選非常廣闊

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
酒店放售｜傳九龍城富豪東方酒店15億放售 平均每間客房值303萬

酒店放售｜傳九龍城富豪東方酒店15億放售 平均每間客房值303萬

近期酒店投資市場升溫，不少業主趁機出貨。有本地傳媒引述消息報道，富豪國際（078）擬出售其位於香港九龍城的富豪...

BossMind ・ 1 天前
大S冥誕！范瑋琪跟她同歲「收到S媽暖心禮物」激動：以後就當成自己的媽媽

大S冥誕！范瑋琪跟她同歲「收到S媽暖心禮物」激動：以後就當成自己的媽媽

藝人大S（徐熙媛）在今年2月因病辭世，10月6日既是中秋節，也恰逢她49歲冥誕，勾起許多親友、粉絲懷念之情。她的好友范瑋琪發文分享，在這一天竟收到了S媽送來的手作禮物，令兩年前剛喪母的她相當感動：「珊珊跟我一樣大，我以後就把徐媽當成自己的媽媽了！」

姊妹淘 ・ 5 小時前
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食

高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食

高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！

Yahoo Food ・ 12 小時前
JACKSON WANG 王嘉爾 聯乘 EM DISTRICT 盛大開啟 《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章

JACKSON WANG 王嘉爾 聯乘 EM DISTRICT 盛大開啟 《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章

全球知名藝人及 UTC 聯合創始人 Jackson Wang 攜手 EM DISTRICT 的泰國合作伙伴，強勢聯手，將這部原創幻想 IP 首次登陸泰國

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃仁勳：沒有移民則無英偉達 重申繼續贊助工作簽證並承擔所有費用

黃仁勳：沒有移民則無英偉達 重申繼續贊助工作簽證並承擔所有費用

《Business Insider》周二報道，美國晶片巨頭英偉達(NVDA)行政總裁黃仁勳近日在內部信中表示，在美國政府大幅提高簽證成本、對每項新申請徵收10萬美元費用後，公司將繼續贊助H-1B工作簽證並全額承擔相關費用。

AASTOCKS ・ 1 天前
培養人才｜THE大學排名出爐 本港8大全上榜 5校續入百強排名均升 港大排全球33名創新高

培養人才｜THE大學排名出爐 本港8大全上榜 5校續入百強排名均升 港大排全球33名創新高

近年香港積極搶人才，同時致力發展成國際教育樞紐之際，本地大學亦十分「爭氣」。根據英國《泰晤士高等教育》（THE...

BossMind ・ 3 小時前