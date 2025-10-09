張偉文秦煌近況曝光 羅浩楷到老人院探望不禁激動︰佢心好寂寞架

鄧英敏同羅浩楷一齊探望張偉文同秦煌

曾於七八十年代為觀眾表現獻藝嘅藝人，近年唔少人都步入暮年。前TVB藝人鄧英敏日前帶同羅浩楷，走訪兩間安老院舍探望行動不便嘅張偉文及秦煌。

張偉文現時要卧床休養

張偉文不時會發出叫聲

片段中，羅浩楷透露自己有柏金遜症，需以輪椅代步，但仍然抽空見見老朋友。第一站一行人探望「靚聲王」張偉文，送上月餅等小食又唱歌俾張偉文聽。卧病在床嘅張偉文需要由契仔方俊餵食，身型同面龐較以前清減不少，羅浩楷不禁激動感歎「佢心好寂寞架……我地走之後，佢一個人瞓喺度，我曾經日日都係咁樣，又冇人同佢傾偈，你話個生活點過？」。張偉文聞言大叫「呀」，似乎對楷哥感受有共鳴，並且用手上嘅利是拭眼。幸好張偉文入住嘅老人院環境不俗，羅浩楷笑言考慮入住，仲話留個床位俾鄧英敏陪佢傾偈。

秦煌需要坐輪椅出入

隨後鄧英敏等人再去探訪秦煌，訪問過程中羅浩楷一直拖實秦煌，二人依舊聲線暸亮。秦煌現時入住安老院，需要輪椅出入，但就表示唔感到寂寞，同其他院友「全部熟晒」，甚至話半個月有人探望吓就夠。

秦煌精神依然唔錯

曾經係TVB扮嘢王嘅羅浩楷，因為出現手震而求醫，先至發現患上柏金遜症。由於手腳活動能力唔多好，現時羅浩楷要以輪椅代步，日常生活由太太同工人打點，但腦筋依然清晰，更不時炒股賺生活費。73歲「靚聲王」張偉文受腰椎問題及糖尿病影響，體重由最高峰期嘅260磅跌至170磅，近年更患上認知障礙，需要入住護老院。至於81歲「周伯通」秦煌去年3月喺酒店房內跌倒，要搵圈中老友林偉同劇集監製關永忠幫手報警，入院後有關部門為秦煌安排入住護老院，並申請綜援應付其他開支。