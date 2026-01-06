62歲張兆輝，萬千星輝造型與林家謙撞衫？西裝原來出自中國設計師Valleyouth

萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，Threads上討論很多關於當晚的得獎者外，頒發嘉賓也備受關注。其中，頒獎嘉賓張兆輝當晚所穿的西裝，與1月1日叱咤頒獎禮當晚林家謙所穿的西裝意外地撞衫，眼秒網民發現後瞬間成為熱討目標（貼文按此）。

Threads圖片

他們所穿的是來自中國設計師Valleyouth山谷少年的作品。品牌於2012年，由李文傑與耿華亮共同創立的中國獨立設計師男裝品牌。品牌名字以「山谷」代表自然、和諧美學，配合「少年」所象徵的自由、獨立、探索精神為品牌核心，將自然元素、生活感悟與東方非遺工藝（如墨花邊）融入服裝設計，風格浪漫且富有故事性，並深受國際人喜愛。

中國國際時裝周圖片

兩位以不同風格呈現服裝，張兆輝是直接穿起西裝外套，裡面沒有穿打底。至於林家謙就配合唱作書生形容，裡面有穿恤衫，亦打了LV領帶，兩種不同的風格。有脆友指「輝哥著得型啲喎」，更有脆友有趣地為輝哥後製一副眼鏡，別有一番的時尚感覺，大家又覺得如何呢？

Threads圖片

