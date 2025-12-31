張勇「空降」中聯辦出任副主任 原為中遠海運副總經理 任務料處理長和賣港口交易｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】國務院今（31）任命張勇出任中聯辦副主任，接替僅在任一年的祁斌。張勇原本任職央企中遠海運副總經理，多間傳媒報導，料張勇「空降」中聯辦的任務包括處理長和港口交易風波。中遠海運較早前獲邀加入長和賣巴拿馬港口交易談判，據報中遠海運堅持要求獲得控股權，交易正陷僵局。

張勇曾任職商務部、中央財經領導小組辦公室、中央財經委員會辦公室。據中聯辦網站顯示，張勇排名為4名副主任最後，另外三位為劉光源、羅永綱和孫尚武。

原兼任中遠海運法律顧問

張勇在2023年9月起，擔任中遠海運副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問（首席合規官）；張也是國家「十四五」規劃文件起草組成員。

長和出售包括巴拿馬運河兩端港口等43個港口業務的交易，由於交易涉及中國國家利益與安全，中央高度關注，中遠獲邀加入收購財團。但據報中遠要求取得多數股權權，目前交易處於膠着狀態。由於央企中遠海運集團是這場交易中的重要一方，多間傳媒引消息指，張勇來港任務之一，是處理長和交易風波。

至於去年10月才調任中聯辦副主任的祁斌，曾到美國留學和任職當地投資銀行，回國後曾任中國投資有限責任公司副總經理。

