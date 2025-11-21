張又俠晤俄防長 同意加強導彈防禦及戰略穩定合作

【on.cc東網專訊】中央軍委副主席張又俠應邀訪問俄羅斯期間，周四（20日）與俄國防部長別洛烏索夫舉行會談。俄外交部發布消息指，兩國討論導彈防禦和戰略穩定問題，並同意加強在上述兩個領域的合作。

俄外交部在聲明中提到，會談內容包括共同分析對全球和區域安全構成戰略風險的不穩定因素，以及如何降低這些風險交換意見。別洛烏索夫表示，俄中領導人之間的友好關係加強了兩國合作，並促使雙方陸海空聯合訓練和作戰演習大幅增加，雙方也開始落實高層協議。他強調，這些活動旨在增強兩國安全，並非針對第三方。

張又俠表示，在戰略指導下，中俄關係持續健康穩定發展，成為新型國際關係的典範，也是大國鄰國合作的典範。據中方通報，雙方深入討論兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題，就加強高層交往、深化務實合作等達成共識。會談前，別洛烏索夫為張又俠訪俄舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

