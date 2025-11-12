張又俠發文提肅清流毒 防做兩面人搞偽忠誠

【on.cc東網專訊】繼《解放軍報》周二（11日）發文強調軍中不容貪腐，內地官媒周三（12日）再刊登中央軍委副主席張又俠署名文章，要求軍隊自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠。

文章指出，「十五五」時期國防和軍隊現代化建設，一定要把政治建軍擺在首要位置。張又俠要求，突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，統住戰建備各項任務，破解現代化建設中的矛盾問題；並從嚴正風肅紀葆本色，堅決把反腐敗鬥爭進行到底，加大風腐同查同治力度，狠剎官兵身邊的不正之風。他強調，要深入貫徹總體國家安全觀，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭，確保中華民族偉大復興的歷史進程不被遲滯甚至中斷，同時要加快機械化資訊化智能化融合發展，使國防實力大躍升。

廣告 廣告

張又俠提到，要加快先進戰鬥力建設，推進新域新質作戰力量規模化、實戰化、體系化發展，加強傳統作戰力量升級改造，統籌網絡資訊體系建設運用，加快無人智能作戰力量及反制能力建設，做好各類打仗人才準備，加快先進武器裝備發展，研製建造更多制強勝強的「撒手鐧」武器裝備；推進實戰化軍事訓練，大力開展現代化練兵，全面提高打贏能力。

文章最後指出，要持續深化政治整訓，貫通抓好整頓思想、用人、組織、作風和紀律，加強重點行業和領域整肅治理，實現政治上的正本清源；亦要抓好改革任務落地，完善軍隊領導管理體制機制，調整優化聯合作戰體系，推進軍費預算管理改革，改進軍事採購制度。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】