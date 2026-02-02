張又俠落馬︱《解放軍報》：清除攔路虎、絆腳石 「隨時準備打仗」｜Yahoo

中央軍委兩名高層張又俠（圖）、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】中央軍委兩名高層張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。《解放軍報》今日（2日）的評論文章指，堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，形容「清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石」，並指要全面加強練兵備戰，堅持戰鬥力，又言「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

稱擠去戰鬥力「水分」

《解放軍報》發表評論員文章，題為《以強烈的使命擔當攻堅奮進》。文章開首就點名張又俠及劉振立，稱二人是「腐敗分子」要堅決查處，「清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石」，「擠去的是戰鬥力建設的水分，激蕩的是奮鬥攻堅的精氣神，為強軍事業發展注入強大動力」。

文章說，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和國家主席習近平的重大決策部署，把全部心思和精力放在強軍勝戰上，以實際行動踐行對黨忠誠、奮進強軍一流。文章並指，今年是「十五五」開局之年，是實現建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年，全軍官兵要鑄牢政治忠誠，堅定信念信心，並且要持續深化政治整訓，堅定不移正風肅紀反腐。

文章強調，要全面加強練兵備戰，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，扎實推進實戰軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，「隨時准備打仗，隨時能打勝仗」。文章指出，軍隊黨員幹部，特別是高級幹部被查處的腐敗分子為反面教材，樹立和踐行正確政績觀，以篤信、務實、擔當、自律的實際行動，抓工作、幹事業、帶隊伍，以過硬作風和形象感召帶動部隊。