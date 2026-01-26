錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
張又俠落馬︱軍方中央委員兩年鏟除四分一 加速攻台？還是為第四任鋪路？
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息引起國際關注，特別是對台海和平的影響。有台灣學者認為，中共總書記習近平近年接連鏟除高層軍官，需時重建軍隊指揮鏈，短期內攻台機率降低。但台灣國防部部長顧立雄表示，中共會否加速攻台，不能單從高層人事異動來推斷。
「中共從未放棄武力攻台」
中國國防部網站前日宣佈，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。張又俠是中央軍委最資深將領，一直穩坐軍隊中僅次於習近平的第二把交椅，也被視為習近平的最親密軍事盟友。
中央社引述台灣國防安全研究學者蘇紫雲指出，看來習近平對指揮官可信度的擔憂，終究超越與張又俠的私人情誼，這反映出習近平個人的不安全感，也是他整肅軍隊的重要因素。他續指，習近平想先鏟除所謂的貪腐分子，但對解放軍來說，清除掉這些高層軍官，代表豐富的經驗一併流失。再者，一位看似打不倒的指揮官被拔除，對解放軍內部士氣可能是一大打擊。習近平可能需要數年或更長時間，才能培養出值得信賴的新一代軍官，以填補中央軍委空缺。要重建這些指揮鏈，可能得花費五年或者更久，因此短期內攻擊台灣的機率降低。
台灣國防部部長顧立雄今日(26 日）出席立法院外交及國防委員會會議前接受傳媒訪問，表示台方會持續的高度關注中共黨政軍高層這些異常的變動，又指中共從未放棄武力犯台，所以更重視以各種的聯合情偵手段並與友盟交換情資，以掌握各種徵侯、判斷中國可能的企圖，強化自我防衛能力因應可能的突發狀況。
軍媒社論：懲治腐敗無禁區
媒體進一步追問，中共軍方的異動是否會加速解放軍攻台，顧立雄回應稱，這部分不能單從高層人事異動來推斷，仍須全面掌握中共在軍事及非軍事層面的所有徵侯所反映的資訊，綜合研判中國可能的企圖與行動。
中國官方並無解釋張又俠及劉振立如何違紀違法。《華爾街日報》昨日（25 日）引述知情人士報道，張又俠被指向美國洩漏中國核武計劃的情報，又涉嫌受賄，以提拔一名軍官進入國防部。張又俠生於北京，1968 年加入軍隊，2012 年加入中央軍委。1979 年，26 歲的他參與越戰，其後快速上位。
中共近年接連清除軍隊高層，BBC 報道，在中共二十大上當選的 205 名中央委員中，軍方的中央委員有 44 人。截止到去年 10 月四中全會時，被開除黨籍和軍籍的已達 11 人，這意味著落馬比例達到了 25%。
2024年，前中央軍委原委員、國務委員兼國防部長李尚福和魏鳳和分別因嚴重違紀違法問題被開除黨籍。去年 10 月，中國國防部以涉嫌嚴重職務犯罪、「數額特別巨大」為由，宣佈對 9 名被立案調查的軍隊高層開除黨籍，中央軍委也已處以開除軍籍。其中包括中國人民解放軍的「二號人物」、原中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東、以及原中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華。
習近平第三屆任期明年屆滿
《解放軍報》昨日發表社論，表示黨中央決定張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍；充分彰顯中共把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志。社論稱，堅決查處張又俠、劉振立是中共和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果。
不過外界則把習近平鏟除軍隊高層視為進軍第四任中國國家主席的手段。習近平 2012 年起接替胡錦濤掌權，任內修憲廢除國家主席兩屆共十年的連任期限，在 2022 年展開第三個任期。習近平本屆任期將於明年屆滿，彭博引述美國中情局前官員 Dennis Wilder 指出，在中國，軍隊是歷史上唯一曾經違抗執政黨領導的組織，假設現年 73 歲的習近平有意在明年連任第四任中國國家主席，他會擔心張又俠可能發動黨內勢力趕走自己。
其他人也在看
美軍生擒馬杜羅｜特朗普稱秘密「干擾器」癱瘓敵方設備 官員：疑混淆不同武器｜Yahoo
美軍月初閃電式行動捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，並將他押到美國紐約受審。美國總統特朗普稱，當日行動使用了一種秘密的「干擾器」（discombobulator）令行動過程更順利，他無詳談細節。有美方高級官員說，他很可能混淆了美軍使用的幾種武器。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
張又俠被查！美國學者：中共高層無人安全
中國政壇拋出震撼彈，中國國家主席習近平正式對中共中央軍委副主席張又俠展開調查，此舉標誌著中國迎來近半個世紀以來最大規模軍事清洗最高峰。鉅亨網 ・ 23 小時前
川普稱韓違協定擬提高關稅 韓官方計劃前往美國協商
（法新社首爾27日電） 美國總統川普（Donald Trump）稍早稱將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅調升至25%；韓國方面隨後表示，並未事先獲通知，並呼籲與華府就此議題儘速協商。川普稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。法新社 ・ 2 小時前
大西洋月刊：特朗普若武力奪取格陵蘭 恐引爆北約瓦解與第三次世界大戰
《大西洋月刊》分析認為，若特朗普兌現以武力奪取格陵蘭的威脅，不僅將摧毀美國歷經數十年建立的北約同盟體系，還可能引發歐洲連鎖衝突，最終演變為涉及多個核武國家的世界級災難。鉅亨網 ・ 1 天前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 21 小時前
支聯會案播片李卓人手指抹眼角｜大摩憂人幣急升礙中國擺脫通縮｜車銀優陷 200 億韓圜逃稅風波｜1 月 27 日・Yahoo 早報
支聯會被指煽動顛覆案周一（26 日）踏入第三天審訊，控方讀出開案陳詞並播放與案情有關的片段。庭上播放 1996 年司徒華在六四集會發言的片段時，在被告欄的李卓人抬頭望畫面，一度以手指抹眼角，他在片段播畢後再戴上眼鏡。 控方強調本案非政治審訊，法庭毋須處理憲法是否符合⺠主、六四或對國家批評的議題。另引 3 宗國安案請法官參考，引馬俊文案、47 人案指控罪中的煽動，類同普通法的煽惑，而非法⼿段不止於刑事行為；引唐英傑案指法庭可考慮「結束一黨專政」字眼的⾃然和合理效果。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
從泡麵大王到造車狂人！越南首富范日旺要把GSM送上港交所 造車夢能否靠它復活？
越南首富范日旺的資本版圖正向港股延伸，這位曾靠泡麵起家的傳奇商人旗下綠色出行平台 GSM 最新傳出將赴港股上市，一旦成真有望成為「越南第一股，也為其陷入困境的造車夢注入新的變量。鉅亨網 ・ 6 小時前
國防部：張又俠及劉振立遭立案調查
中國國防部網站公布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國務院免去政制及內地事務局局長曾國衞職務
【Now新聞台】國務院根據行政長官李家超的建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞的職務。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
聯邦探員槍殺公民 柯林頓呼籲民眾挺身抗議
（法新社華盛頓25日電） 針對兩名美國公民遭聯邦探員射殺，美國前總統柯林頓今天痛斥明尼阿波利斯的慘劇「駭人聽聞」，這位民主黨大老呼籲民眾對這種不可接受的政府作為挺身抗議。柯林頓表示：「所有相信美國民主承諾的人，都應挺身而出、大聲疾呼，證明國家仍屬於人民。」法新社 ・ 1 天前
金價歷史性衝破5千美元關 大摩料未見頂 勢引爆重估潮
美國聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查後，再遇上格陵蘭爭議引發政局緊張，多個因素持續發酵將投資避險情緒推上高峰，貴金屬價格今年開局繼續以洪荒之力向上衝。國際現貨金價昨再闖一關，歷史性升穿每安士5千美元大關，高見5,111美元。目前金價已升穿不少大行的全年目標，勢引爆新一輪重估潮，當中摩根士丹利已將目標轉向牛市情境，華僑銀行更率先上調目標。截至本港時間昨晚7時，現貨金價報5,091美元，升2.2%，已連升7個交易日，繼去年全年上升64%後，今年開局不足1個月再進帳18%。白銀價格升勢更瘋狂，昨一度升穿每安士110美元，及後報109.3美元，升6.1%，本月已累漲53%。至於本港飾金價每両賣出價昨普遍報5.68萬元，買入價4.52萬元。am730 ・ 8 小時前
稱治安不靖連續地震 中國外交部再提醒公民春節避免遊日
春節假期距今不足一個月，中國政府又發出通告，「提醒」中國公民春節期間避免前往日本。通告指，「近段時間」以來，日本社會治安不靖，中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。國內三大航空公司亦發出公告，為今日（26 日）中午之前已購買機票的旅客免費辦理退票或改票手續。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
綜援及公共福利金擬上調 2.2% 2 月 1 日起生效 包括長生津、傷殘津貼︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社會福利署今日（26 日）表示，政府已向立法會福利事務委員會提交文件，交代調整綜合社會保障援助（綜援）計劃標準項目金額，以及公共福利金計劃下多項津貼金額的建議安排，涵蓋高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
支聯會案Day3 控方播1996年六四司徒華發言片段 李卓人手指抹眼角
支聯會被指煽動顛覆案周一（26 日）踏入第三天審訊，控方讀出開案陳詞並播放與案情有關的片段。庭上播放 1996 年司徒華在六四集會發言的片段時，在被告欄的李卓人抬頭望畫面，一度以手指抹眼角，他在片段播畢後再戴上眼鏡。法庭線 ・ 4 小時前
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法
54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
廣場協議2.0來了？傳美日聯手護日元 美元面臨「無限資金」狙擊
美國可能與日本聯手干預匯市的前景，對本已面臨多重壓力的美元而言，無疑是一連串打擊中的最新一擊。鉅亨網 ・ 21 小時前
人權組織：委內瑞拉政府釋放104名政治犯
（法新社卡拉卡斯25日電） 在美國施壓下，委內瑞拉正逐步釋放政治犯，委國人權組織「刑事司法論壇」指出今天有104人獲釋，不過委國反對派及人權團體仍批評這個過程進展緩慢。美國三角洲部隊（Delta Force）本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任成為臨時總統，並承諾釋放「大批」被監禁的馬杜洛政權反對者。法新社 ・ 19 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
網絡熱話｜外國網絡掀起「成為中國人」熱潮 追捧中式養生：飲熱水，著拖鞋？
最近外國網絡流行著一股「成為中國人 Becoming Chinese」熱潮？近日外國Tiktok有不少外國網民分享中式養生的影片，片段中可見他們喝熱水、在家中穿著厚棉拖鞋、泡杞子水，他們更指中式養生是全新的生活指南。Yahoo Food ・ 21 小時前
中文大學「四條柱」遭改圖 內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授 劉健遠任「副院長」 中大：保留追究權利｜Yahoo
個別機構以「香港」和「學術」兩者結合作為賣點賺錢一直時有所聞。近期，內地社交平台就有帖文指顧客只需要付款，就可以成為「香港國學發展研究院」的顧問、教授等。翻查香港國學發展研究院的網站，更加利用了中文大學的大學道入口門牌相片「改圖」，將門牌改成「香港國學發展研究院」。Yahoo新聞 ・ 21 小時前