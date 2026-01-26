張又俠落馬︱軍方中央委員兩年鏟除四分一 加速攻台？還是為第四任鋪路？

據報張又俠是因為涉嫌向美國洩漏中國核武機密，因此被立案調查。 (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息引起國際關注，特別是對台海和平的影響。有台灣學者認為，中共總書記習近平近年接連鏟除高層軍官，需時重建軍隊指揮鏈，短期內攻台機率降低。但台灣國防部部長顧立雄表示，中共會否加速攻台，不能單從高層人事異動來推斷。

「中共從未放棄武力攻台」

中國國防部網站前日宣佈，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。張又俠是中央軍委最資深將領，一直穩坐軍隊中僅次於習近平的第二把交椅，也被視為習近平的最親密軍事盟友。

廣告 廣告

中央社引述台灣國防安全研究學者蘇紫雲指出，看來習近平對指揮官可信度的擔憂，終究超越與張又俠的私人情誼，這反映出習近平個人的不安全感，也是他整肅軍隊的重要因素。他續指，習近平想先鏟除所謂的貪腐分子，但對解放軍來說，清除掉這些高層軍官，代表豐富的經驗一併流失。再者，一位看似打不倒的指揮官被拔除，對解放軍內部士氣可能是一大打擊。習近平可能需要數年或更長時間，才能培養出值得信賴的新一代軍官，以填補中央軍委空缺。要重建這些指揮鏈，可能得花費五年或者更久，因此短期內攻擊台灣的機率降低。

兩名中央軍委成員受查後，目前中央軍委僅餘主席習近平（圖）及副主席張升民二人。(Photo by Li Gang/Xinhua via Getty Images)

台灣國防部部長顧立雄今日(26 日）出席立法院外交及國防委員會會議前接受傳媒訪問，表示台方會持續的高度關注中共黨政軍高層這些異常的變動，又指中共從未放棄武力犯台，所以更重視以各種的聯合情偵手段並與友盟交換情資，以掌握各種徵侯、判斷中國可能的企圖，強化自我防衛能力因應可能的突發狀況。

軍媒社論：懲治腐敗無禁區

媒體進一步追問，中共軍方的異動是否會加速解放軍攻台，顧立雄回應稱，這部分不能單從高層人事異動來推斷，仍須全面掌握中共在軍事及非軍事層面的所有徵侯所反映的資訊，綜合研判中國可能的企圖與行動。

中國官方並無解釋張又俠及劉振立如何違紀違法。《華爾街日報》昨日（25 日）引述知情人士報道，張又俠被指向美國洩漏中國核武計劃的情報，又涉嫌受賄，以提拔一名軍官進入國防部。張又俠生於北京，1968 年加入軍隊，2012 年加入中央軍委。1979 年，26 歲的他參與越戰，其後快速上位。

中共近年接連清除軍隊高層，BBC 報道，在中共二十大上當選的 205 名中央委員中，軍方的中央委員有 44 人。截止到去年 10 月四中全會時，被開除黨籍和軍籍的已達 11 人，這意味著落馬比例達到了 25%。

原中央軍委副主席何衞東等九人，去年十月被被嚴重違紀違法，遭開除黨籍及軍籍。 （社交平台 X）

2024年，前中央軍委原委員、國務委員兼國防部長李尚福和魏鳳和分別因嚴重違紀違法問題被開除黨籍。去年 10 月，中國國防部以涉嫌嚴重職務犯罪、「數額特別巨大」為由，宣佈對 9 名被立案調查的軍隊高層開除黨籍，中央軍委也已處以開除軍籍。其中包括中國人民解放軍的「二號人物」、原中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東、以及原中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華。

習近平第三屆任期明年屆滿

《解放軍報》昨日發表社論，表示黨中央決定張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍；充分彰顯中共把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志。社論稱，堅決查處張又俠、劉振立是中共和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果。

不過外界則把習近平鏟除軍隊高層視為進軍第四任中國國家主席的手段。習近平 2012 年起接替胡錦濤掌權，任內修憲廢除國家主席兩屆共十年的連任期限，在 2022 年展開第三個任期。習近平本屆任期將於明年屆滿，彭博引述美國中情局前官員 Dennis Wilder 指出，在中國，軍隊是歷史上唯一曾經違抗執政黨領導的組織，假設現年 73 歲的習近平有意在明年連任第四任中國國家主席，他會擔心張又俠可能發動黨內勢力趕走自己。