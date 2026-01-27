張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 Whatsapp對話離奇被刪｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan）2023 年底失聯之前，兩人曾 WhatsApp 對話。陳當時答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。

廣告 廣告

唐安竹又在文章指出，張又俠是解放軍中具備實戰經驗，而且能夠就解放軍和中國軍事形勢提供相對中肯意見的高級軍官；他擔心如果張又俠落馬，中國軍方誤判的風險將會增加。陳敏莉失聯距今兩年多仍無音訊，《Yahoo 新聞》已經向《南華早報》查詢，正待回覆。

唐安竹表示他早在 2 年多前，已經跟陳敏莉討論張又俠是否被調查。

香山論壇前曾談及張又俠被查

唐安竹在其個人 Substack 帳號發文，表示陳敏莉在 2023 年 10 月底到北京採訪「香山論壇」期間失蹤，「當時，她正在調查有關張又俠和張升民正在接受調查的傳聞。」唐安竹說，她跟陳敏莉有時會通電話，有時會發訊息。在她失蹤前一個月，他和陳還在討論張又俠和張升民是否正被調查，「她對此深信不疑」。當時，唐安竹在 WhatsApp 問她，「你認為張又俠和張升民有麻煩並正在接受調查嗎？」陳敏莉簡潔回覆一個「Yes」。

WhatsApp 對話紀錄被刪 除了一個「Yes」

唐安竹說，他在陳敏莉失蹤後不久查看跟對方的談話紀錄，發現陳發給她的所有訊息都被刪除。除了上述那一個「Yes」，「我不知道是她自己刪除的，還是被控制她的人刪掉了。」唐安竹說，他跟陳敏莉是朋友，經常交流心得，大家又會互相引用觀點和研究；他至今都不知道陳被拘留的原因是甚麼，又希望陳能夠早日獲釋放，可以重返崗位繼續寫優秀文章，為中國的軍事和國防戰略提供準確、真實的視角，讓外界能更好地了解中國，減少誤解的風險；「我擔心她已經被遺忘了，我想我的朋友回來。」

張又俠 2012 年訪美 唐安竹：印象深刻

除了陳敏莉之外，唐安竹亦在文章談到他對張又俠被調查的看法。他表示得知張又俠被當局立案調查後感到十分震驚，但同時「不該感到意外」，因為軍委主席習近平自 2012 年上台以來，已經有數以百計軍官被查。唐安竹又憶述曾經在 2012 年跟張又俠見面，當時張作為瀋陽軍區司令官，跟隨時任國防部長梁光烈的代表團訪美一星期。唐安竹認為就解放軍而言，忠誠和意識形態比作戰能力更重要，但從他跟張又俠的接觸得知，對方是一位有實戰經驗，受過良好教育的高級軍官，而且不害怕與外國人交流，讓他印象深刻。

擔心張又俠被撤後 中國軍方誤判風險增

唐安竹說，為了中美兩軍關係以及台海地區的穩定，他希望張又俠能夠繼續擔任中央軍委副主席，繼續做習近平最親密的軍事顧問。「我認為他是現役解放軍軍官中唯一一位能夠就解放軍軍事能力（包括解放軍的不足之處）以及至關重要的軍事衝突的人員傷亡，向習近平提供最佳、最客觀建議的軍官」，相信對方能夠就「奪取台灣的代價」而向習近平客觀提供意見的人；他並且擔心，如果張又俠不在習近平身邊，其他軍官只會說「習近平想聽的話」，最終令他的軍事決定有所誤判。

唐安竹與陳敏莉的 WhatsApp 對話紀錄。（唐安竹 substack 圖片）

【相關報道】

張又俠落馬︱軍方中央委員兩年鏟除四分一 加速攻台？還是為第四任鋪路？

國防部：中央軍委張又俠、劉振立涉嚴重違紀違法被查

外媒：再有《南早》記者疑赴中國後失聯數月 重回報社後轉寫較不敏感新聞

南華早報記者赴北京採訪後傳失聯 家屬稱她身在北京、目前安全